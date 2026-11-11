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দূষণ ও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ? সর্দি-কাশি দূর করতে ম্যাজিকের মতো কাজ করবে এই ঘরোয়া ভেষজ পানীয়

Kadha at home: ঐতিহ্যবাহী ঘরোয়া প্রতিকার ভেষজ নির্যাস আবহাওয়া পরিবর্তন ও দূষণজনিত কাশি, সর্দি এবং গলা ব্যথার ক্ষেত্রে এক অব্যর্থ ওষুধ হিসেবে কাজ করে ।

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সর্দি-কাশি দূর করতে ম্যাজিকের মতো কাজ করবে এই ঘরোয়া ভেষজ পানীয় (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : November 11, 2026 at 11:21 AM IST

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ঋতু পরিবর্তনের সময় সর্দি-কাশি হওয়া একটি সাধারণ বিষয়, তবে দূষণের মাত্রা বেড়ে গেলে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে । এসব কারণে যদি আপনি গলা ব্যথা, কাশি বা সর্দিতে ভুগে থাকেন, তবে বাড়িতে তৈরি ‘কাড়া’ (ভেষজ পানীয়) আপনাকে বেশ আরাম দিতে পারে । প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই প্রাচীন ঘরোয়া প্রতিকারটি আজও সাধারণ শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর একটি সমাধান হিসাবে বিবেচিত হয় । জেনে নেওয়া যাক, এটি কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং কীভাবে খেতে হয় ?

তুলসীর কাড়া

এই কাড়া তৈরির জন্য আপনার প্রয়োজন হবে 7-8টি তুলসী পাতা, 1 ইঞ্চি পরিমাণ গ্রেট করা আদা, 5-6টি গোলমরিচ, সামান্য গুড় এবং অর্ধেক লেবুর রস । প্রথমে জল ফুটিয়ে নিন এবং তাতে লেবুর রস ছাড়া বাকি সব উপকরণ দিয়ে দিন । মৃদু আঁচে 5-6 মিনিট ধরে ফুটিয়ে নিন, তারপর আঁচ থেকে নামিয়ে ফেলুন । কাড়াটি হালকা গরম অবস্থায় এলে তাতে লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন ।

যষ্টিমধুর ক্বাথ (ডিককশন)

যষ্টিমধুর ক্বাথ তৈরির জন্য আপনার প্রয়োজন হবে 1/4 চা চামচ যষ্টিমধুর গুঁড়ো, এক চিমটি দারুচিনি, দুই চিমটি গোলমরিচ, 5-6টি তুলসী পাতা, 1 কাপ জল এবং স্বাদমতো মধু । একটি পাত্রে 1 কাপ জল নিন, তারপর তাতে যষ্টিমধুর গুঁড়ো, দারুচিনি, গোলমরিচ ও তুলসী পাতা মিশিয়ে দিন । মৃদু আঁচে জ্বাল দিন যতক্ষণ না জল শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে যায়। কিছুটা ঠান্ডা হলে এটি দিনে দুবার পান করুন । তবে খেয়াল রাখবেন, যষ্টিমধু যেন অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা না হয় ।

আদার ক্বাথ (কাড়া)

1 ইঞ্চি পরিমাণ গ্রেট করা আদা, 2-3টি লবঙ্গ এবং মধু মিশিয়ে খুব দ্রুত আদার ক্বাথ তৈরি করা যায় । এটি তৈরির জন্য একটি পাত্রে দেড় কাপ জলের মধ্যে গ্রেট করা আদা ও থেঁতো করা লবঙ্গ দিয়ে দিন । মিশ্রণটি ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন এবং তারপর ছেঁকে নিন । পান করার আগে এতে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে নিন ।

লবঙ্গ ও দারুচিনির ক্বাথ (কাড়া)

এটি তৈরির জন্য প্রয়োজন হবে 3-4টি লবঙ্গ, 1টি এলাচ, হাফ চা চামচ দারুচিনির গুঁড়ো, এক চিমটি গোলমরিচ এবং 1 চা চামচ মধু । 1 কাপ জলে এই সব উপকরণ দিয়ে ততক্ষণ ফোটান যতক্ষণ না জলটি শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে যায় । এরপর ক্বাথটি একটি কাপে ছেঁকে নিন এবং সামান্য ঠান্ডা হতে দিন । সবশেষে, স্বাদ অনুযায়ী 1 চা চামচ মধু অথবা সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে ধীরে ধীরে পান করুন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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HOW TO MAKE KADHA AT HOME
KADHA AT HOME
সর্দি কাশি দূর করবে ভেষজ পানীয়
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