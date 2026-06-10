জলভর্তি ডাব কীভাবে চিনবেন ? কেনার আগে জানুন এই সহজ টিপসগুলি
ডাব কেনার সময় প্রচুর জলভর্তি খুঁজে পাওয়া প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে । জেনে নিন সহজ উপায় ৷
Published : June 10, 2026 at 3:05 PM IST
গ্রীষ্মকাল এলেই ঠান্ডা ডাবের জলের চাহিদা বেড়ে যায় । রাস্তার ধারের ঠেলাগাড়ি থেকে শুরু করে বাজার কিংবা সুপারমার্কেট সর্বত্রই এখন ডাব চোখে পড়ে । তবে সব ডাবে সমান পরিমাণ জল থাকে না । তাই ডাব কেনার সময় আমাদের প্রথম প্রশ্নই থাকে এতে কি পর্যাপ্ত জল আছে ? অনেক সময় বাইরে থেকে বড় ও সতেজ মনে হলেও, কাটার পর দেখা যায় ডাবটি অর্ধেকটাই ফাঁকা । এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন জাগে, প্রচুর জলভরা ডাব কীভাবে চেনা সম্ভব ? যদি এ বিষয়ে আপনিও প্রায়ই দ্বিধায় পড়েন, তবে সঠিক ডাবটি বেছে নিতে নিচের সহজ উপায়গুলি আপনাকে সাহায্য করতে পারে ।
আকার দেখে বিভ্রান্ত হবেন না: মানুষ প্রায়ই মনে করে যে বড় আকারের ডাবে বেশি জল থাকে ৷ কিন্তু সবসময় তা সঠিক নয় । অনেক সময় দেখা যায়, খুব বড় ডাবের ভেতরে শাঁস বেশি থাকে এবং জল কম থাকে । তাই মাঝারি আকারের ডাব কেনাই সবচেয়ে ভালো; এতে জলভরা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে । সুতরাং, শুধুমাত্র আকারের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবেন না ।
ওজন দেখে চিনে নিন: প্রচুর জলভরা ডাব বা নারকেল চিনে নেওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এর ওজন । একই আকারের দু'টি ডাবের মধ্যে যেটি বেশি ভারী, তাতে সাধারণত বেশি জল থাকে ৷ কারণ ডাবের শাঁস জলের তুলনায় হালকা হয় । ভারী ডাব মানেই এর ভিতরে ভালো পরিমাণে জল রয়েছে ।
শব্দ শুনে চিনে নিন: ডাবটি কানের কাছে নিয়ে আলতো করে ঝাঁকিয়ে দেখুন । যদি ভেতরে জল নড়ার স্পষ্ট শব্দ পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে এতে প্রচুর জল আছে । কিন্তু যদি শব্দটা ফাঁপা বা শূন্যতার মতো মনে হয়, তবে তাতে জলের পরিমাণ কম হতে পারে । কয়েকটি ডাব কেনার পরই আপনি সহজেই এই শব্দ শুনে পার্থক্য বুঝতে শিখে যাবেন ।
রঙ দেখে সতেজতা যাচাই করুন: ডাবের সতেজতা বোঝার অন্যতম প্রধান উপায় হল এর রঙ । একটি সতেজ ডাবে সাধারণত বেশি জল থাকে এবং এর বাইরের খোসা চকচকে ও সবুজ দেখায় । অন্যদিকে, ডাবের খোসা যদি অতিরিক্ত হলুদ, বাদামি বা শুষ্ক হয়, তবে তা পুরনো হওয়ার ইঙ্গিত দেয়; এমন ডাবে জলের পরিমাণ কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ।
দৃঢ়তা ও গঠন পরীক্ষা করুন: হাত দিয়ে ডাবের দৃঢ়তা বা শক্ত ভাব পরীক্ষা করলে জলভর্তি ডাব বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে । বাইরের খোসা যদি খুব বেশি শক্ত ও পুরু মনে হয়, তবে ভিতরে জল কম থাকতে পারে; আবার ডাবটি খুব নরম হলে সেটি নষ্টও হতে পারে । তাই হালকা চাপে মোটামুটি শক্ত অনুভূত হয় এমন ডাব বেছে নেওয়াই শ্রেয় ।
বাজার থেকে ডাব বাড়িতে আনার পর দীর্ঘ সময় রোদে ফেলে রাখা উচিত নয় ৷ কারণ তাপ ডাবের জলের গুণমান নষ্ট করতে পারে । কেনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডাবের জল পান করা সবচেয়ে ভালো । এই সাধারণ পরামর্শগুলি মেনে চললে পরের বার আপনি সহজেই জলভর্তি ও সুস্বাদু ডাব বেছে নিতে পারবেন ।
ডাবের উপকারিতা:
হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর হবে: আপনি প্রায়শই কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, গ্যাস বা অ্যাসিডিটির মতো পেটের সমস্যায় ভোগেন তাহলে ডাবের জল আপনার কার্যকরী উপায় হতে পারে ।
ত্বককে উজ্জ্বল এবং ত্রুটিহীন করে তোলে: আপনি কি চান যে আপনার ত্বক দামি ত্বকের যত্নের পণ্য ব্যবহার না করেই উজ্জ্বল এবং তারুণ্যদীপ্ত থাকুক ? পুষ্টিবিদ জানান আপনার দৈনন্দিন রুটিনে ডাবের জল অন্তর্ভুক্ত করুন ।