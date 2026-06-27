কীভাবে মিষ্টি ও রসালো জাম চিনবেন ? 90% মানুষই এই ভুলটি করেন
জাম কেনার সময় শুধুমাত্র রঙের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবেন না । এর পাশাপাশি জামের উজ্জ্বলতা, গঠন বা টেক্সচার, সুবাসও যাচাই করে দেখুন ।
Published : June 27, 2026 at 11:31 AM IST
বাজারে এখন জাম পাওয়া যাচ্ছে । চমৎকার স্বাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যগুণের দিক থেকেও এই ছোট ও গাঢ় বেগুনি রঙের ফলটি অত্যন্ত উপকারী । তবে একটি সাধারণ সমস্যা হল না খেয়ে কীভাবে বোঝা যাবে যে জামগুলি মিষ্টি ও রসালো কি না । এই সমস্যার একটি সহজ সমাধান নীচে দেওয়া হল । কয়েকটি সাধারণ বিষয় খেয়াল করলেই আপনি সহজেই মিষ্টি ও রসালো জাম বেছে নিতে পারবেন ।
গাঢ় রঙ মিষ্টির লক্ষণ: পাকা ও মিষ্টি জামের রঙ গাঢ় বেগুনি বা প্রায় কালো হয়ে থাকে । যদি জামের রঙ হালকা বেগুনি, সবুজ বা অনুজ্জ্বল দেখায়, তবে বুঝতে হবে সেটি পুরোপুরি পাকেনি; এমন জাম খেতে বেশ টক বা কষযুক্ত হতে পারে ।
মসৃণতা ভালো মানের লক্ষণ: উন্নত মানের জামের উপরিভাগ মসৃণ ও কিছুটা চকচকে হয় । যেসব জাম খুব বেশি কুঁচকানো বা অনুজ্জ্বল দেখায়, সেগুলি সাধারণত পুরনো বা শুকিয়ে যাওয়া ৷ এই ধরনের জামে রস কম থাকে এবং স্বাদও খুব একটা ভালো হয় না ।
হালকা চাপে পরীক্ষা করুন: আঙুল দিয়ে হালকা চাপ দিয়ে আপনি জামের গুণমান যাচাই করতে পারেন । একটি পাকা ও রসালো জাম স্পর্শ করলে কিছুটা নরম মনে হবে, তবে তা একদম গলে যাওয়া বা থেঁতলানো হবে না । যদি ফলটি খুব শক্ত মনে হয়, তবে সেটি সম্ভবত কাঁচা । অন্যদিকে, অতিরিক্ত নরম জাম অতিরিক্ত পেকে যাওয়ার লক্ষণ হতে পারে ।
বড় আকারের জাম বেছে নিন: সম-আকারের জামগুলোর মধ্যে যেটি হাতে নিলে কিছুটা ভারী মনে হয়, সেটিতে সাধারণত বেশি রস থাকে । বড় ও ভরাট জামে শাঁস বেশি থাকে, তাই এগুলির স্বাদও ভালো বলে মনে করা হয় ।
ঘ্রাণ নিয়ে পরীক্ষা করুন: পাকা জামের একটি হালকা, মিষ্টি ও সতেজ সুবাস থাকে । যদি ফলটিতে কোনও গন্ধ না পাওয়া যায়, তবে সেটি হয়তো পুরোপুরি পাকেনি । অন্যদিকে, টক বা অদ্ভুত কোনও গন্ধ থাকলে বুঝতে হবে যে ফলটি নষ্ট হতে শুরু করেছে ।
জামের উপকারিতা:
বিশেষজ্ঞদের মতে, জাম যেমন স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তেমনি রঙে সুন্দর ও সুস্বাদু । এতে রয়েছে, ফাইটোকেমিক্যালস, পলিফেনলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান ৷ যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে খুবই সহায়ক । এছাড়াও জাম ডায়রিয়া, কলেরা এবং অন্যান্য সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।
2023 সালে 'ফাইটোথেরাপি রিসার্চ' জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, জামে থাকা পলিফেনলিক অ্যাসিড নির্দিষ্ট ধরণের ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের বৃদ্ধি রোধ করতে সহায়তা করে । এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষজ্ঞ । তিনি বলেন, "জাম খেলে এতে থাকা পুষ্টি ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রতিরোধ করে ।"
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)