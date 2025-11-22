ETV Bharat / health

আপনি কি নকল গোলমরিচ খাচ্ছেন ? সহজেই করুন আসল জিনিসের বিশুদ্ধতা শনাক্ত ! তবেই পাওয়া যাবে উপকার

আজকাল বাজারে ভেজাল একটি বড় সমস্যা ৷ এমনকি আমাদের রান্নাঘরের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মশলা গোলমরিচও এ থেকে রেহাই পায়নি ।

গোলমরিচ আসল কীভাবে চিনবেন ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 22, 2025 at 10:45 AM IST

5 Min Read
গোলমরিচ কেবল একটি মশলা নয়, এটি আমাদের ভারতীয় রান্নাঘরের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান । দুর্ভাগ্যবশত, বাজারেও এটিকে বাদ দেওয়া হয় না । এই চকচকে, চকচকে দানাগুলিতে প্রায়শই শুকনো পেঁপের বীজ এবং খনিজ তেলের মতো উপাদান দিয়ে ভেজাল মেশানো থাকে ।

এই ভেজাল কেবল আপনার খাবারের স্বাদই নষ্ট করে না বরং আপনার স্বাস্থ্যকেও বিপন্ন করতে পারে । পরের বার যখন আপনি গোলমরিচ কিনবেন, তখন কয়েক মিনিটের মধ্যে এর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য এই পাঁচটি ঘরোয়া প্রতিকার ব্যবহার করে দেখুন ।

জলে ডুবিয়ে রাখুন: গোলমরিচের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার এটি সবচেয়ে সহজ উপায় । এক গ্লাস জল নিন এবং এক চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো যোগ করুন । আসল গোলমরিচের গুঁড়ো ওজনে হালকা, তাই এগুলি পৃষ্ঠের উপর ভেসে থাকবে । তবে নকল বা ভেজাল গোলমরিচের গুঁড়ো (প্রায়শই শুকনো পেঁপের বীজ থাকে) জলে ডুবে যাবে কারণ পেঁপের বীজের ঘনত্ব গোলমরিচের গুঁড়োর চেয়ে বেশি ।

ঘষে ঘষে সুগন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করুন: আপনার হাতের তালুতে কয়েকটি গোলমরিচের গুঁড়ো নিন এবং আলতো করে ঘষুন । ঘষলে আসল গোল মরিচের গুঁড়ো তাৎক্ষণিকভাবে একটি তীব্র সুগন্ধ বের করবে, যা গোলমরিচের গুঁড়োর একটি বৈশিষ্ট্য । যদি গোলমরিচ ঘষে ঘষে কোনও সুগন্ধ নির্গত না হয় বা মাটির গন্ধ থাকে, তবে এটি সম্ভবত পুরানো বা ভেজালযুক্ত ।

তেল ব্যবহার করে পরীক্ষা করুন: গোলমরিচ প্রায়শই খনিজ তেল দিয়ে করা হয় যাতে সেগুলি চকচকে এবং তাজা দেখায় । বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য, সাদা কাগজের টুকরোতে কয়েকটি গোলমরিচ রাখুন এবং হালকাভাবে চেপে ধরুন । যদি কাগজে তেলের দাগ বা দাগ দেখতে পান, তাহলে এর অর্থ হল বীজগুলিকে কৃত্রিমভাবে উজ্জ্বল করার জন্য তেল ব্যবহার করা হয়েছে । খাঁটি গোল মরিচ কোনও তেলের দাগ রাখবে না ।

রঙ এবং আকৃতির দিকে মনোযোগ দিন: খাঁটি গোলমরিচের গুঁড়ো গাঢ় কালো, কুঁচকানো এবং আকারে প্রায় একই রকম । যদি আপনি কেনা গোলমরিচের গুঁড়োতে বাদামি বা হালকা কালো বীজ দেখতে পান, তাহলে প্রায়শই এগুলি শুকনো পেঁপের বীজ । পেঁপের বীজ গোলমরিচের গুঁড়োর চেয়ে কিছুটা ছোট এবং হালকা । এই পার্থক্যটি সাবধানে পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই দেখা যাবে ।

এছাড়াও, একটি গোলমরিচের গুঁড়ো নিন এবং একটি পাথর বা ঘূর্ণায়মান পিন দিয়ে ভেঙে ফেলুন । একটি আসল গোলমরিচের ভিতরের অংশ সাধারণত সাদা বা হালকা সাদা-বাদামি হয় । যদি গোলমরিচের গুঁড়ো ফাঁপা হয় বা খুব গাঢ় বা বাদামি রঙ থাকে, তাহলে এটি নিম্নমানের গোলমরিচ বা ভেজাল হতে পারে ।

এই সহজ পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে আপনার রান্নাঘরকে ভেজাল থেকে রক্ষা করতে পারেন এবং নিশ্চিত করতে পারেন ৷ বিশুদ্ধতা শনাক্ত করা কেবল একটি বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত নয় বরং সুস্বাস্থ্যের দিকেও একটি পদক্ষেপ ।

pepper-at-home
গোলমরিচ খাওয়ার উপকারিতা (Getty Image)

গোলমরিচের উপকারিতা (Benefits Of Black Pepper): গোলমরিচের যে ঝাঁঝ, তার মূল কারণ হল পিপেরিন নামের একটি উপাদান । যা আমরা খাওয়ার মাধ্যেমেই বুঝি ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, এই পিপেরিন ক্যানসার রোধেও সক্ষম । তবে তার বাইরেও গোলমরিচের কিছু গুণ রয়েছে । রোজ পাতে রাখলে কী কী উপকার পাওয়া যাবে জানুন ৷


বিপাক বৃদ্ধিকারী হিসাবে কাজ করে: ভালো মেটাবলিজম ওজন কমানোর অন্যতম প্রধান কারণ । গোলমরিচে রয়েছে পিপারিন, যা মেটাবলিজম বাড়ায় এবং শরীরে চর্বি জমতে বাঁধা দেয় । ফলে স্যুপে বা স্যালাডে গেলমরিচ খেতে পারেন ৷

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে: গোলমরিচ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ ৷ যা আপনার ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে । এটি ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি এবং ভিটামিন-কে এর একটি ভালো উৎস ৷ ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে ।

অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে: গোলমরিচ স্বাস্থ্যকর অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম বজায় রাখতে সাহায্য করে । আমাদের অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া ভালো ইমিউন ফাংশন, ভালো মেজাজ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং আরও অনেক কিছুর জন্য উপকারী ।

pepper-at-home Health care Tips
গোলমরিচ বেশি খেলেও ক্ষতি হতে পারে (Getty Image)

তবে চিকিৎসকরা জানান, কোনোকিছু বেশি খাওয়া ভালো না ৷ সেটা গোলমরিচের ক্ষেত্রেও একই বিষয় ৷ গোলমরিচের উপকারিতা পেটের জ্বালা, অ্যাসিডিটি, গ্যাস, বমি এবং ত্বকের অ্যালার্জির কারণ হতে পারে । কিছুজনের ক্ষেত্রে, এটি শ্বাসকষ্টের সমস্যাও সৃষ্টি করতে পারে বা ফার্টিলিটির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।

এছাড়াও, গর্ভবতী মহিলা সন্তানকে স্তন্যপান করানো মা, শিশু, পিত্তথলির পাথরের সমস্যা, আলসারের রোগী এবং যাঁরা রক্ত পাতলা করার ওষুধ গ্রহণ করেন তাঁদের ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার পরেই এটি খাওয়া উচিত । নইলে নানান সমস্যার সম্মূখীন হতে পারে ৷

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23768180/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9498169/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

