আপনার গায়ের গন্ধে বিরক্ত সহকর্মীরা ? এই ঘরোয়া উপায়গুলি সাহায্য করতে পারে

আপনার গায়ের গন্ধে বিরক্ত সহকর্মীরা ? এই ঘরোয়া উপায়গুলি সাহায্য করতে পারে
গা থেকে দুর্গন্ধ ? কিছু উপায় আপনাকে সামাজিক পরিবেশে বিব্রত হওয়া থেকে মুক্তি দিতে পারে । এই প্রাকৃতিক উপায়গুলি মেনে চলুন ৷
Published : January 17, 2026 at 1:49 PM IST
অতিরিক্ত ঘামের কারণে অনেকের গায়েই দুর্গন্ধ হয় । গ্রীষ্মকালে এই সমস্যা আরও বেশি দেখা যায় । তবে এই সমস্যা থাকলে অনেকের গ্রীষ্মকাল হোক বা শীতকাল সমস্যা থেকেই যায় ৷ বেশিক্ষণ বাইরে থাকলেই এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় অনেককেই । আবার অনেকের ক্ষেত্রে এই দুর্গন্ধ শরীর ও পোশাক থেকে ছড়িয়ে পড়ে । যারফলে তার সঙ্গে কথা বলতে আসা ব্যক্তি বা অফিসের ডেস্কে পাশের সহকর্মীটি বিব্রত হতে থাকেন । এই কারণে নিজেও হয়ত ভোগেন হীনমন্যতায় ।
তবে অনেক সময় নানান শারীরিক সমস্যার কারণে এই গন্ধ হতে পারে ৷ এইক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ করা প্রয়োজন ৷ তবে কিছু প্রাকৃতিক উপায় মেনে নিলে অনেকটাই সমাধান মিলতে পারে ৷
বেকিং সোডা বা লেবুর রস: বেকিং সোডা বা সাইট্রাস রস ঘামের গন্ধ কমাতে সাহায্য করে । শরীরের কয়েকটি অংশে বেকিং সোডা বা লোবুর রস মেখে রাখুন কিছুটা সময় । এটি ঘাম শোষণ করতে সাহায্য করবে ফলে গায়ে দুর্গন্ধও কম হবে । লেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে ফলে সাইট্রাস রসে অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল বৈশিষ্ট্য থাকায় সমস্যার সমাধান হতে পারে ।
নারকেল তেল: অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান রয়েছে নারকেল তেলে । এটি ঘামের গন্ধ কমানোর পাশাপাশি ত্বকের আর্দ্রতাও বজায় রাখে । স্নানের পর নারকেল তেল ব্যবহার করলে ত্বক সতেজ এবং পরিষ্কার থাকে । যদিও গরমের কথা ভেবে অনেকেই তেলের থেকে দূরে থাকেন । সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু অংশে কয়েক ফোঁটা মেখে নেওয়া যায় । সারা শরীরে নয় ।
অ্যালোভেরা জেল: এই সমস্যার সবথেকে কার্যকর উপায় হতে পারে প্রাকৃতিক জেলটি ৷ অ্যালোভেরা ত্বককে ঠান্ডা এবং সতেজ রাখতে সাহায্য করে । এটি ঘামের গন্ধ কমাতেও কার্যকরী । অ্যালোভেরা জেল সরাসরি গায়ে লাগাতে পারেন বা স্নানের কোনও বডি লোশনের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন ৷
হালকা পোশাক পরিধান: গ্রীষ্মে আঁটসাঁট কাপড় পরা বা একই পোশাক একটানা কয়েক দিন পরে থাকা ঘামের গন্ধ বাড়িয়ে দিতে পারে । যতটা সম্ভব সুতির এবং হালকা পোশাক পরুন । সময় মতো জামা বদলে ফেলুন । একই পোশাক না ধুয়ে দ্বিতীয়বার পরবেন না । এতে ত্বকেরও সমস্যা বাড়তে পারে ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
