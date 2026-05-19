আম কীভাবে খাওয়া উচিত ? জানুন সহজ পদ্ধতি

আম কীভাবে খাওয়া উচিত ? জানুন সহজ পদ্ধতি
আম সবারই প্রিয়; অথচ অনেকেই জানেন না, এটি খাওয়ার সঠিক পদ্ধতি কোনটি ।
Published : May 19, 2026 at 2:48 PM IST
গ্রীষ্মকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারগুলি রসালো আমে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে । আমকে 'ফলের রাজা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যিনি আম খেতে পছন্দ করেন না ৷ তবে, আম খাওয়ার সঠিক নিয়ম সম্পর্কে খুব কম মানুষই অবগত আছেন । ভুল পদ্ধতিতে আম খেলে পেটে ব্যথা, অ্যাসিডিটি বা অম্লতা, পেট ফাঁপা এবং শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার মতো নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে । বিশেষজ্ঞ এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী, আম খাওয়ার ক্ষেত্রে যদি কিছু আবশ্যিক নির্দেশিকা মেনে চলা হয় ৷ তবে আম খাওয়ার আনন্দ যেমন বহুগুণ বেড়ে যায়, তেমনি শরীরও এর পূর্ণ পুষ্টিগুণ লাভ করতে সক্ষম হয় । আম খাওয়ার সঠিক পদ্ধতিটি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।
ফ্রিজ থেকে বের করার পরপরই আম খাবেন না: অনেকেই বাজার থেকে আম কিনে এনে সঙ্গে সঙ্গেই খাওয়া শুরু করে দেন, তবে এই অভ্যাসটি স্বাস্থ্যসম্মত বা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয় না । আম খাওয়ার আগে সেগুলোকে অন্তত 30 মিনিট থেকে এক ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত । এটি আমের উপরিভাগে লেগে থাকা ধুলোবালি, ময়লা এবং রাসায়নিক অবশিষ্টাংশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কার্যকরভাবে দূর করে । কোনও কোনও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের মতে, আম জলে ভিজিয়ে রাখলে ফলে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানগুলি শরীরের পক্ষে শোষণ করা সহজতর হয় । গ্রীষ্মকালে, এই পদ্ধতিটি শরীরকে শীতল বা প্রশান্ত রাখতেও সহায়তা করতে পারে ।
খোসা-সহ আম খাবেন না: অনেকেই খোসা না ছাড়িয়েই আম খেতে পছন্দ করেন; তবে আমের খোসায় এমন কিছু উপাদান থাকতে পারে ৷ যা সংবেদনশীল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে কিংবা পেটে অস্বস্তি বা জ্বালাপোড়ার উদ্রেক করতে পারে । এই কারণেই, আম খাওয়ার আগে খোসা ছাড়িয়ে নেওয়াই সাধারণত শ্রেয় বলে মনে করা হয় । বিশেষ করে শিশু এবং যাদের হজমশক্তি দুর্বল, তাদের আম খাওয়ার আগে অবশ্যই খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া উচিত ৷
আম কাটার সঠিক পদ্ধতি কোনটি ?
আম কাটার সবচেয়ে সহজ ও পরিচ্ছন্ন উপায় হল প্রথমে আঁটির দুই পাশ থেকে লম্বা করে দুটি টুকরো কেটে নেওয়া । এরপর একটি ছুরি দিয়ে আমের শাঁসের ওপর আড়াআড়ি বা 'চেকারবোর্ড' (দাবার ছকের মতো) নকশায় দাগ কেটে নিন এবং তারপর আমের খোসাটিকে উল্টে দিন । এর ফলে আমের ছোট ছোট টুকরোগুলি সহজেই বেরিয়ে আসে । বিকল্প হিসাবে, আমাদের আম চুষে খাওয়াকেও আম উপভোগ করার একটি চমৎকার উপায় হিসেবে গণ্য করা হয় । আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে, আঁটির সবচেয়ে কাছের শাঁসটুকু শরীরকে অধিক শক্তি জোগায় এবং হজমতন্ত্রের ওপর কম চাপ সৃষ্টি করে ।
আম খাওয়ার সেরা সময় কোনটি ?
সকালে খালি পেটে কিংবা রাতে ঘুমানোর ঠিক আগে আম খাওয়াকে সাধারণত হিতকর মনে করা হয় না । বিশেষজ্ঞদের মতে, আম খাওয়ার সেরা সময় হল দুপুরের খাবারের (লাঞ্চের) প্রায় এক ঘণ্টা পর । এটি শরীরকে শক্তি যোগায় এবং হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে সহায়তা করেব । একজন সুস্থ ব্যক্তির দিনে মাত্র একটি বা দু'টি আম খাওয়াতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত । প্রয়োজনের অতিরিক্ত আম খেলে শরীরে চিনি এবং ক্যালোরির মাত্রা বেড়ে যেতে পারে ।
আম খাওয়ার পরপরই জল পান করবেন না:
অনেকেরই আম খাওয়ার পরপরই ঠান্ডা জল পান করার অভ্যাস থাকে ৷ কিন্তু এই অভ্যাসটি পেটের বিভিন্ন সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এর ফলে অ্যাসিডিটি, গ্যাস, পেট ব্যথা এবং পেট ফাঁপার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । আম খাওয়ার পর জল পান করার আগে অন্তত 45 মিনিট থেকে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয় ।
আমের সঙ্গে যেসব খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত:
আমের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু খাবার মিশিয়ে খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করা হয় । বিশেষ করে, আম এবং দই (yogurt) একসঙ্গে অধিক পরিমাণে খেলে অনেকেরই হজমজনিত সমস্যা বেড়ে যেতে পারে । এছাড়া, করলা কিংবা অতিরিক্ত ঝাল বা মশলাদার খাবারের সঙ্গে আম খাওয়া থেকেও বিরত থাকা উচিত ।
ডায়াবেটিস রোগীরা কীভাবে আম খাবেন ?
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের খালি পেটে আম খাওয়া উচিত নয় । আম খাওয়ার সময় পরিমাণের ওপর কঠোর নজর রাখা অত্যন্ত জরুরি । বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, ভারী মিষ্টিজাতীয় খাবার, ঘন দুধ বা অত্যধিক চিনিযুক্ত শেক-এর (shakes) সঙ্গে আম খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত । আপনার খাদ্যাভ্যাসে আম অন্তর্ভুক্ত করার আরও কিছু উপায় এখানে দেওয়া হল:
আপনি যদি কেবল আম খেতে পছন্দ না করেন, তবে স্মুদি, ওটস কিংবা দইয়ের সঙ্গে মিশিয়েও এটি গ্রহণ করতে পারেন । আম শেক তৈরির সময়, অতিরিক্ত চিনি যোগ করার পরিবর্তে এলাচ এবং সামান্য কিছু শুকনো ফল ব্যবহার করা একটি শ্রেয় বিকল্প হতে পারে ৷ সঠিক উপায়ে এবং পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা হলে, আম কেবল চমৎকার স্বাদেরই জোগান দেয় না; বরং এটি শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তিরও জোগান দিয়ে থাকে ।