আপনি কি সবকিছু নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করেন ? এই কৌশল জীবনকে সহজ করে তুলবে
আপনি কি অতিরিক্ত চিন্তা করেন ? মানসিক চাপ বেশি হতে পারে ৷ এই টিপস কাজে লাগবে ৷
Published : December 16, 2025 at 5:06 PM IST
অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা একটা জলাভূমির মতো । যতই আপনি মুক্ত হতে চেষ্টা করবেন, ততই গভীরে যেতে চাইবে মন । ফলে জীবনকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন সবসময় ৷ কিছু উপায় জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
একটা সময়ের পর নিজেকে থামানো উচিত: যখনই আপনি দেখবেন আপনার মন একই জিনিস বারবার পুনরাবৃত্তি করছে, তখন নিজেকে থামানো উচিত । নীরবে অথবা জোরে 'থামো' বলো । এটা অদ্ভুত শোনাতে পারে, কিন্তু এটি আপনার চিন্তার শৃঙ্খল ভাঙতে সাহায্য করে । 'থামো' বলার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মনোযোগ অন্য কিছুতে সরিয়ে নেওয়া দরকার ৷ যেমন- গান শোনা, হাঁটাহাঁটি করা, অথবা বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা ।
'চিন্তার সময়' নির্ধারণ করুন: এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি । সারাদিন চিন্তা করার পরিবর্তে, দিনের একটি সময় নির্ধারণ করুন (উদাহরণস্বরূপ, বিকেল 5টা থেকে 5:15 পর্যন্ত)। নিজেকে বলুন, 'আমি কেবল 15 মিনিটের জন্য এই সমস্যাটি নিয়ে ভাবব, এখনই নয় ।' এটি আপনার দিনের বাকি সময়কে বিভ্রান্তিতে পরিণত হতে বাধা দেবে এবং ধীরে ধীরে অপ্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনার অভ্যাসটি ত্যাগ করবে ।
সমাধান খুঁজে বের করার দিকে মনোনিবেশ করুন: যাঁরা অতিরিক্ত চিন্তা করেন তাঁরা প্রায়শই সমস্যাটিতে আটকে যান ৷ "আমার সঙ্গে কেন এমন হল ?', 'তিনি কেন এমন বললেন ?"। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, "এটি ঠিক করার জন্য আমি এখন কী করতে পারি ? " যখন আপনি কোনও সমাধানের দিকে মনোনিবেশ করেন, তখন আপনার মন উদ্বেগ বন্ধ করে কাজ শুরু করে ।
গভীর শ্বাস নিন এবং বর্তমানে ফিরে যান: বেশিরভাগ উদ্বেগ হয় অতীত বা ভবিষ্যতের জন্য । যখনই আপনি উদ্বিগ্ন বোধ করেন, পাঁচবার গভীর শ্বাস নিন । আপনার চারপাশে তাকান, বাতাস অনুভব করুন, পাখিদের আওয়াজ শুনুন । এটি তাৎক্ষণিকভাবে আপনাকে বর্তমান মুহুর্তে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে কোনও উদ্বেগ নেই, কেবল শান্তি ।
মনে রাখবেন অতিরিক্ত চিন্তা কখনও কারও কষ্ট কমাতে পারেনি ৷ এটি কেবল আজকের সুখকে কমিয়ে দিয়েছে । এই ছোট ছোট কৌশলগুলিকে অভ্যাসে পরিণত করুন । প্রথমে এটি একটু কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু ধীরে ধীরে আপনার মন আপনার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে এবং জীবন অনেক সহজ হয়ে যাবে ।
https://ijbea.com/ojs/index.php/ijbea/article/view/403
https://www.nature.com/articles/s41398-021-01483-8
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
