এই বিশেষ খাবারগুলি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায় ও ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়, দেখুন কী কী রাখবেন তালিকায়

এই বিশেষ খাবারগুলি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায় ও ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়, দেখুন কী কী রাখবেন তালিকায়
চর্বিযুক্ত মাছ, ফ্ল্যাক্স সিড, অতিরিক্ত ভার্জিন অলিভ অয়েল এবং বাদাম ভালো কোলেস্টেরল (HDL) বাড়াতে সাহায্য করে ।
Published : March 3, 2026 at 12:21 PM IST
হৃদরোগের জন্য কোলেস্টেরলের মাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ বিশেষ করে ভালো কোলেস্টেরলের (HDL) উচ্চ মাত্রা এবং খারাপ কোলেস্টেরলের (LDL) নিম্ন মাত্রা ।
সাধারণত, পুরুষদের ক্ষেত্রে HDL 40 এর উপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে 50 এর উপরে হওয়া উচিত । জেনে নেওয়া প্রয়োজন HDL বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং খাদ্যের ধরণগুলি অন্বেষণ করা ।
এই চর্বিগুলি অপরিহার্য:
মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট: এগুলি উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাবার থেকে পাওয়া যেতে পারে ।
পলিস্যাচুরেটেড ফ্যাট: এগুলি এই চর্বিগুলির প্রধান উৎস, যার মধ্যে রয়েছে তৈলাক্ত মাছ এবং অনেক উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাবার ।
ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড: এগুলি এইচডিএলের মাত্রা বাড়ায় এবং ট্রাইগ্লিসারাইড কমায়, যা হৃদপিণ্ডের জন্য আরেকটি ঝুঁকির কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় ।
আপনার খাদ্যতালিকায় এগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন:
চর্বিযুক্ত মাছ: কিছু ধরণের মাছ ওমেগা-3 সমৃদ্ধ । তবে, এই মাছগুলি HDL বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে । সপ্তাহে অন্তত দু'বার এগুলি খেতে ভুলবেন না । স্যামন, ইলিশ, বাঙ্গা এবং অ্যাঙ্কোভি হল এমন কিছু মাছ যা ওমেগা-3 সমৃদ্ধ, কিন্তু পারদের ঝুঁকি কম ।
ফ্ল্যাক্স সিড: এই ক্ষুদ্র বীজগুলিতে ওমেগা-3 সমৃদ্ধ এবং দ্রবণীয় ফাইবার থাকে, যা খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে । এটি রক্তে HDL এবং LDL এর সুস্থ ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
বাদাম: স্বাস্থ্যকর চর্বির একটি ভালো উৎস হিসেবে বিবেচিত, বাদাম সরাসরি HDL এর মাত্রা বাড়ায় না, তবে গবেষণায় দেখা গিয়েছে এগুলি HDL এর কার্যকারিতা উন্নত করে । এর অর্থ হল এটি লিভার থেকে খারাপ কোলেস্টেরলকে আরও কার্যকরভাবে অপসারণ করে, এর মাত্রা কমায় । আখরোট, বাদাম এবং পেস্তা বাদামকে সেরা বাদাম হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।
এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল: এটি আপনার হৃদয়কে বিভিন্ন উপায়ে উপকৃত করে, যেমন HDL এর মাত্রা বৃদ্ধি এবং LDL কমানো । আপনি যদি রান্নায় এটি ব্যবহার না করেন, তাহলে আপনি এটি সালাদ ড্রেসিং হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন ।
এক ঝুড়ি রঙিন ফল: যদিও ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে সব রঙের ফল এবং সবজি খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় ৷ তবুও আপেল এবং বেরির মতো ফাইবার সমৃদ্ধ ফল বেশি উপকারী । আপনি সন্ধ্যার ব্রেকফাস্ট হিসাবে এগুলো খেতে পারেন । এর পাশাপাশি, সব রঙের বেল পেপার, মিষ্টি আলু এবং জাম্বুরাও এইচডিএল বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে মনে করা হয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)