মাস্ক পরার পাশাপাশি ফুসফুসের জন্য প্রয়োজন 'দূষণরোধী খাদ্যাভ্যাস'- সুরক্ষার জন্য কী খেতে হবে ?
Air Pollution Through Diet: মাস্ক পরার পাশাপাশি আপনার ফুসফুসের জন্য প্রয়োজন একটি 'দূষণরোধী খাদ্যাভ্যাস' ৷ সুরক্ষার জন্য কী খেতে হবে ৷
Published : November 26, 2026 at 9:50 AM IST
বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান দূষণের পরিস্থিতির সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নেওয়া যায় ? এটি স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, মাস্ক পরা বা এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহারের মতো সতর্কতামূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসের দিকেও নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।
খাদ্যতালিকায় এমন সব খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন যা দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় সাহায্য করতে পারে ৷ এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার । অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের প্রদাহরোধী (anti-inflammatory) গুণ রয়েছে, যা ফুসফুসের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে । এছাড়া, এগুলো শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলে, যার ফলে শরীর বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে আরও কার্যকরভাবে লড়াই করতে পারে ।
ওমেগা-3 (Omega-3) কোষগুলোকে ফ্রি র্যাডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে প্রদাহ (Inflammation) কমাতে সাহায্য করতে পারে । এটি হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সহায়তা করে ৷
অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস
রান্নার কাজে সূর্যমুখী, রাইস ব্র্যান, ক্যানোলা, চিনাবাদাম বা অলিভ অয়েল ব্যবহার করা একটি ভালো সিদ্ধান্ত ৷ এটি ফুসফুসের কার্যক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে ।
ব্লুবেরি ও স্ট্রবেরির মতো ফলগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বিশেষ করে অ্যান্থোসায়ানিন থাকে ৷ যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে ।
হলুদে প্রদাহরোধী (anti-inflammatory) এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উভয় গুণই রয়েছে: এটি দূষণের কারণে সৃষ্ট প্রদাহের প্রভাব কমাতে সাহায্য করে ।
প্রতিদিন অতিরিক্ত চা বা কফি পানের পরিবর্তে গ্রিন টি পান করা অনেক ভালো, কারণ গ্রিন টি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের একটি চমৎকার উৎস ।
প্রতিদিন ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ খাবার যেমন- আমলকি, পেয়ারা, লেবু, কমলা এবং ক্যাপসিকাম খেলে শরীরে পর্যাপ্ত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায় ৷
ধনেপাতা, গাজর, টমেটো, রসুন, মুলা, ব্রকলি, বাঁধাকপি এবং শালগমের মতো সবজিও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ভালো উৎস ।
ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ খাবার
স্যামন, ম্যাকেরেল এবং সার্ডিনের মতো তৈলাক্ত মাছে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে । এগুলিতে প্রদাহরোধী গুণও রয়েছে, যা দূষণের কারণে সৃষ্ট প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
তিসির বীজ (Flax seeds) ওমেগা-3 এর আরেকটি উৎস ৷ আপনি স্যালাড, স্মুদি বা অন্যান্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে এগুলো খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
এছাড়া, অনেকে নিয়মিত চিয়া সিড (Chia seeds) খেয়ে থাকেন, যা ওমেগা-3-এর একটি দারুণ উৎস । আখরোট এবং সয়াবিন থেকেও পর্যাপ্ত পরিমাণে ওমেগা-3 পেতে পারেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8001021/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)