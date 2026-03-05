কান্না থেকে দূরে রাখতে শিশুকে শর্ট ভিডিয়োতে আশক্ত করছেন ? হতে পারে বড় বিপদ ! জানুন গবেষণার তথ্য

কান্না থেকে দূরে রাখতে শিশুকে শর্ট ভিডিয়োতে আশক্ত করছেন ? হতে পারে বড় বিপদ ! জানুন গবেষণার তথ্য
শিশুদের মধ্যে ছোট ভিডিয়ো দেখার আসক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ যা তাদের মনোযোগ দেওয়ার এবং চিন্তা করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে ।
Published : March 5, 2026 at 10:48 AM IST
ইন্টারনেটের চেহারা আজ সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে । আমরা আগে লম্বা সিনেমা এবং তথ্যবহুল ভিডিয়ো দেখতাম, কিন্তু এখন ছোট ভিডিয়ো বা রিলই প্রাধান্য পাচ্ছে । প্রতি কয়েক সেকেন্ডে আমাদের ফোনের স্ক্রিনে একটি নতুন ভিডিয়ো ভেসে ওঠে ।
ইউটিউবের ভিডিয়ো বা ইনস্টাগ্রামে চলতে থাকা একের পর এক রিল শিশুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাড়ির কাজ সামাল দেন অনেক অভিভাবকই । তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, কয়েক মাসের শিশুর হাতে দীর্ঘ ক্ষণ মোবাইল থাকা এবং চোখের সামনে নানা রকম জিনিস দেখার অভ্যাস, তাদের মস্তিষ্কের বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে । গবেষণায় বলা হয়েছে, এক বছরের কমবয়সি শিশুরা যদি সারা দিনে 1 থেকে 4 ঘণ্টা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে অনেক দেরি হয় । কথা শিখতেও সমস্যা হয় অনেক শিশুর ।
2013 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত জাপানে 7 হাজারেরও বেশি শিশু এবং তাদের মায়েরা এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন । সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ওই শিশুদের গতিবিধির উপর লক্ষ রাখার জন্যে তাদের মায়েদের নিযুক্ত করেন গবেষকেরা । ওই শিশুদের বয়স যখন বছর দুয়েক, তখন থেকেই তারা নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে বলেই প্রাথমিক ভাবে অভিভাবকেরা জানান ।
কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে এই ব্লিঙ্ক-অ্যান্ড-গো ভিডিয়োগুলি আমাদের মস্তিষ্কের উপর কী প্রভাব ফেলছে ? সম্প্রতি, ইউটিউবের সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ চেন এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তিনি বিশ্বাস করেন এই ছোট ভিডিয়োগুলি শিশু এবং তরুণদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে ।
মনোযোগের হার কমে যাওয়া এবং উদ্বেগ বৃদ্ধি: যদি শিশুরা ছোটবেলা থেকেই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভিডিয়ো দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে ভবিষ্যতে তারা দীর্ঘ, আরও গুরুতর তথ্যের উপর মনোযোগ দিতে পারবে না । যখন মস্তিষ্ক প্রতি 15-20 সেকেন্ডে নতুন সংক্ষিপ্ত আকারের বিষয়বস্তু দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন 30 সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে একটি দরকারি ভিডিয়ো দেখা বা 15 মিনিট ধরে একটি বই পড়া কঠিন এবং একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে ।
এটি কেবল বিনোদনের বিষয় নয়, বরং একটি অভ্যাস । যখন মস্তিষ্ক ক্রমাগত পরিবর্তনশীল দৃশ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন এটি দ্রুত পুরষ্কারের সন্ধান শুরু করে । এটি শিশুদের স্থির হয়ে বসে শেখার ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে ।
ছোট ভিডিয়োর প্রতি ক্রমবর্ধমান আসক্তি: ছোট ভিডিয়োর প্রতি এই আসক্তি এখন আইনি ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিতর্কের দিকেও নিয়ে যাচ্ছে । অনেক দেশে, সোশাল মিডিয়া কোম্পানিগুলিকে তাদের প্ল্যাটফর্মগুলি তরুণদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং আসক্তির কারণ হিসেবে অভিযোগ করে আদালতে টেনে আনা হচ্ছে ।
গবেষণা অনুসারে, ছোট ভিডিয়োর আসক্তি সরাসরি শিক্ষার্থীদের অলসতার সঙ্গে যুক্ত । যারা এই ভিডিয়োগুলিতে খুব বেশি সময় ব্যয় করে তাঁদের মনোযোগের অভাব দেখা গিয়েছে । তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পিছিয়ে দেয় এবং ছোট ভিডিয়োগুলির দ্বারা প্রদত্ত ডোপামিনের আঘাতের পিছনে ছুটতে থাকে ।
আজকাল প্রায় প্রতিটি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ছোট ভিডিয়ো ফরম্যাট গ্রহণ করছে । এই ছোট ভিডিওগুলি বিনোদনের জন্য ভালো, তবে সেগুলির গভীরতার অভাব রয়েছে । কোম্পানিগুলি সর্বাধিক ব্যবহারকারীর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য প্রতিযোগিতা করছে, দরকারি এবং তথ্যবহুল সামগ্রী পিছনে ফেলে দিচ্ছে ।
ইন্টারনেট সংস্কৃতি পরিবর্তন হচ্ছে । ভিডিয়োগুলি ছোট হয়ে আসছে এবং অ্যালগরিদম দ্রুততর হচ্ছে । আমরা ছোট ভিডিয়ো দেখা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে পারি না, তবে এখন সময় এসেছে এর নিরাপদ ব্যবহার ৷ বয়সের সীমাবদ্ধতা এবং সময়সীমা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার ৷ যাতে শিশুদের মনে এর প্রভাব কম হয় ।
এছাড়াও, চারপাশে ছোটদের একটা বড় অংশ এখন সমাজমাধ্যমে আসক্ত । অনেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিল দেখতে ব্যস্ত । ফলে তাদের একাংশ ডিজিটাল পেমেন্টেও স্বচ্ছন্দ । পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শিশু সমাজমাধ্যম প্রভাবীর সংখ্যাও । কিন্তু অভিভাবকদের সঠিক পরামর্শ ছাড়া অল্পেতেই ঘটে যেতে পারে বিপত্তি । অবসাদ থেকে অজান্তে সাইবার অপরাধের শিকার হতে পারে কিশোরেরা ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
