গরমে প্রতিদিন কত লিটার জল পান করা উচিত ? সঠিক পরিমাণ জানুন
গরমে শরীরের জলের চাহিদা বেড়ে যায় ৷ তাই প্রতিদিন জল খাওয়ার দিকে খেয়াল রাখা জরুরি ।
Published : April 9, 2026 at 11:20 AM IST
গ্রীষ্মকাল এলেই শরীরে জলের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি । কড়া রোদ, ঘাম এবং জলশূন্যতার সমস্যা এই ঋতুতে বেশ সাধারণ হয়ে ওঠে । শরীরে জলেরর অভাবের কারণে ডিহাইড্রেশন হয়, যেখানে দুর্বলতা এবং ক্লান্তির সমস্যা খুব সাধারণ । এমন পরিস্থিতিতে, প্রতিদিন কতটা জল পান করা উচিত তা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ যাতে শরীর হাইড্রেটেড থাকে এবং আপনি রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকেন । এর পাশাপাশি জল পান করার সঠিক উপায়ও জানা উচিত । জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত ৷
গ্রীষ্মে কত লিটার জল পান করা উচিত ?
সাধারণত বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সুস্থ থাকার জন্য দিনে 2.5 থেকে 3.5 লিটার জল পান করার পরামর্শ দেওয়া হয় । যাইহোক, এই পরিমাণ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি পরিবর্তিত হতে পারে । যার মধ্যে পুরুষদের পান করা উচিত প্রায় 3 থেকে 3.5 লিটার, মহিলাদের প্রায় 2.5 থেকে 3 লিটার এবং শিশুদের প্রায় 1.5 থেকে 2 লিটার পান করা উচিত । আপনি যদি প্রচুর ঘামেন, ওয়ার্ক আউট করেন বা প্রচুর রোদে থাকেন তবে জলের পরিমাণ বাড়াতে হবে ।
গ্রীষ্মে জলের চাহিদা কেন বাড়ে ?
গ্রীষ্মে আমরা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে বেশি ঘাম করি । এরফলে শরীর থেকে জল ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ বের হয়ে যায় । এই মরশুমে জলশূন্যতার ঝুঁকি বেড়ে যায়, ক্লান্তি ও মাথা ঘোরা হতে পারে ৷ ত্বক শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে যেতে পারে । তাই শরীরকে ঠান্ডা ও সক্রিয় রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা খুবই জরুরি ।
জল পান করার সঠিক উপায় কী ?
শুধু প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা নয়, সঠিক সময়ে পান করাও গুরুত্বপূর্ণ । প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে অবশ্যই 1-2 গ্লাস জল পান করতে হবে । এছাড়া খাওয়ার 30 মিনিট আগে জলনি পান করাও ভালো । তবে খাওয়ার পরপরই অতিরিক্ত জল পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে । সারাদিন অল্প পরিমাণে জল খেতে থাকুন । একবারে প্রচুর জল পান করার পরিবর্তে এটি বিরতি দিয়ে পান করা বেশি উপকারী ।
গ্রীষ্মের মরশুমে প্রতি 2 ঘণ্টা অন্তর জল পান করতে হবে । প্রতিবার জল পান করে, আপনি দিনে আপনার 2 থেকে 3 লিটারের কোটা পূরণ করতে পারেন । জল ছাড়াও, আপনি ডায়েটে কিছু পানীয় যেমন নারকেল জল, লেবু জল এবং ফ্রেস ফলের রস অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)