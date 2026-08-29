সূর্যালোক মানেই কেবল 'ভিটামিন ডি' নয়; জানুন কেন সকাল ও বিকেলের আলো অত্যন্ত জরুরি ?

সূর্যালোক মানেই কেবল 'ভিটামিন ডি' নয়; জানুন কেন সকাল ও বিকেলের আলো অত্যন্ত জরুরি ?
সূর্যালোক কেবল আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতিই পূরণ করে না, বরং এর ভারসাম্যও বজায় রাখে ।
Published : August 29, 2026 at 9:47 AM IST
আমরা সবাই জানি প্রতিদিন পর্যাপ্ত সূর্যালোক শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে ৷ তবুও সূর্যালোকের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে আমরা প্রায়ই ব্যর্থ হই । সকাল ও বিকেলের সূর্যালোকের মধ্যে পার্থক্য এবং শরীরের উপর এগুলির প্রভাব সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি ।
শরীরের সার্কাডিয়ান রিদম (জৈবিক ঘড়ি):
আমাদের শরীরে 24 ঘণ্টার একটি অভ্যন্তরীণ ঘড়ি রয়েছে যা আমাদের ঘুম ও জাগরণের চক্র এবং হরমোনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে । এই ঘড়িটি সঠিকভাবে কাজ করলে আমরা দিনের বেলা কর্মক্ষম থাকি এবং রাতে গভীর ও ভালো ঘুম উপভোগ করি ৷ কিন্তু এতে কোনও ব্যাঘাত ঘটলে শরীরের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণ বদলে যায় । ঠিক এখানেই আমাদের জীবনে সূর্যালোকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ।
আসলে, সূর্যালোক আমাদের মস্তিষ্ককে সংকেত দেয় যে এখন দিন চলছে, যার ফলে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়িটি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে । এটি মনে রাখা জরুরি, সকাল ও সন্ধ্যা—উভয় সময়ের আলোই আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
ভোরের সূর্যের আলো কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
একটি উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক: আপনি একটি অন্ধকার ঘরে ঘুম থেকে উঠলেন । কিছুক্ষণ ফোনে সময় কাটানো ও টুকিটাকি কাজ সারার পর ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে রান্নাঘরে গেলেন । এই রুটিনটি আপাতদৃষ্টিতে ঠিকঠাক মনে হলেও, মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা থেকে যায় ৷ আলোর সংস্পর্শে না এলে মস্তিষ্ক বুঝতে পারে না যে সত্যিই সকাল হয়েছে কি না । এছাড়া, এর ফলে শরীর প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি-ও পায় না ।
কৃত্রিম আলো সূর্যের আলোর বিকল্প হতে পারে না
এটি মনে রাখা জরুরি, ঘরের কৃত্রিম আলো জ্বালালেও তা সূর্যের আলোর মতো কাজ করে না । ঘুম থেকে উঠেই ফোনে ব্যস্ত না হয়ে বারান্দা বা ছাদে গিয়ে সকালের আলো গায়ে মাখলে শরীরে সেরোটোনিনের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় । এটি মস্তিষ্ককে সংকেত দেয় দিন শুরু হয়েছে, যা ঘুমের চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং আপনাকে প্রাণবন্ত অনুভব করাতে সাহায্য করে । স্লিপ মেডিসিন বা নিদ্রা-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভোরের আলো ঘুম ও জাগরণের চক্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে ।
সন্ধ্যার আলো কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
এবার আলোচনা করা যাক শরীরের জন্য সন্ধ্যার আলো কেন জরুরি । যদিও এই আলোতে ভোরের সূর্যের মতো উদ্দীপনাদায়ক তীব্রতা থাকে না, তবে এর মৃদু আভা মস্তিষ্ককে ঘুমের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সংকেত দেয় । এই সময় শরীরে মেলাটোনিন হরমোনের মাত্রা বাড়তে শুরু করে ৷ সেরোটোনিনের জায়গা নেয় মেলাটোনিন এবং এই মেলাটোনিন ঘুমের চক্রের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরিচিত । এমনকি সন্ধ্যার আলোয় মাত্র 10-15 মিনিট হাঁটাহাঁটি করলেও মানসিক চাপ কমে এবং শরীর শিথিল ও আরামদায়ক বোধ করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3897598/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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