মাসে কতটা তেল যথেষ্ট ? 4 জনের পরিবারের জন্য সহজ হিসাব জানুন
Cooking Oil Per Day: পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে, আর আমাদের খাদ্যাভ্যাসই অনেক ক্ষেত্রে এর প্রধান কারণ ।
Published : October 26, 2026 at 6:42 PM IST
ভারতীয় খাবার তার চমৎকার স্বাদের কারণে বিশ্বজুড়ে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে । খাবারের স্বাদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে কেবল মশলাই নয়, তেলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কোনও খাবারে ফোড়ন দেওয়া হোক, পরোটা ভাজা হোক কিংবা পাকোড়া রান্নাঘরে তেলের ব্যবহার অপরিহার্য । তবে স্বাদ বাড়ানোর এই উপাদানটি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়, তবে তা হৃদস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে । তাই কেবল কোন ধরনের তেল ব্যবহার করছেন তা জানাই যথেষ্ট নয়, বরং কী পরিমাণে তেল গ্রহণ করা উচিত, তা জানাটাও সমান জরুরি ।
বিশেষজ্ঞরা জানান, একজন সুস্থ ব্যক্তির প্রতিদিন 15 থেকে 20 মিলিলিটার অর্থাৎ প্রায় 3 থেকে 4 চা চামচ এর বেশি তেল গ্রহণ করা উচিত নয় ।
এই হিসাব অনুযায়ী, মাসে 500 থেকে 600 মিলিলিটার তেল ব্যবহার করাই যথেষ্ট । চার সদস্যের একটি পরিবারের ক্ষেত্রে মাসিক তেলের ব্যবহার 2 লিটারের বেশি হওয়া উচিত নয় । অথচ অনেক ভারতীয় পরিবারে এমনকি পাঁচ সদস্যের পরিবারেও প্রতি মাসে 5 থেকে 10 কেজি পর্যন্ত তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।
হৃদযন্ত্রের জন্য কোন তেলটি ভালো বলে বিবেচিত হয় ?
বাজারে সর্ষের তেল, সূর্যমুখীর তেল, সয়াবিন তেল, নারকেল তেল এবং অলিভ অয়েলের মতো অনেক বিকল্প রয়েছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, সর্ষের তেল, সূর্যমুখীর তেল এবং অলিভ অয়েল তুলনামূলকভাবে ভালো পছন্দ । এগুলিতে থাকা স্বাস্থ্যকর চর্বি হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করতে পারে ।
সর্ষের তেল কেন বেশি পছন্দ করা হয় ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় রান্নার জন্য ‘কাচ্চি ঘানি’ (ঠান্ডা অবস্থায় বা কাঠের চাপে নিংড়ানো) সর্ষের তেল সবচেয়ে আদর্শ । এর ‘স্মোক পয়েন্ট’ (যে তাপমাত্রায় তেল পুড়তে শুরু করে) অনেক বেশি অর্থাৎ, উচ্চ তাপমাত্রাতেও এটি সহজে নষ্ট হয় না, ফলে এর অধিকাংশ পুষ্টিগুণ অটুট থাকে । অন্যদিকে, অলিভ অয়েল কম আঁচে রান্না করার জন্য বা স্যালাডে ব্যবহারের উপযোগী ৷ এটি কখনও ডুবো তেলে ভাজার (ডিপ-ফ্রাইং) কাজে ব্যবহার করা উচিত নয় ।
রিফাইনড বা পরিশোধিত তেল খাওয়ার পরিমাণ কেন সীমিত রাখা উচিত ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, অনেক রিফাইনড তেল উচ্চ তাপমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং বিভিন্ন রাসায়নিক উপায়ে শোধন করা হয় । এরফলে এমন কিছু উপাদান তৈরি হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদি শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । নিয়মিত এবং অতিরিক্ত পরিমাণে এই ধরনের তেল গ্রহণ করলে শরীরে ‘খারাপ’ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে ।
অতিরিক্ত তেল খাওয়ার সম্ভাব্য ক্ষতিগুলো কী কী ?
মাঝে মাঝে ভাজাপোড়া খেলে হয়তো তাৎক্ষণিক কোনও ক্ষতি হয় না, তবে প্রতিদিন ডুবো তেলে ভাজা খাবার খেলে শরীরে চর্বি জমতে শুরু করে । এর ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, শরীরে প্রদাহ (ইনফ্লামেশন), উচ্চ কোলেস্টেরল, এমনকি হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে ।
দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে কী পরিমাণ তেল গ্রহণ করা উপযুক্ত ?
দৈনিক: 15-20 মিলি (প্রায় 3-4 চা চামচ)
সাপ্তাহিক: 10 5-140 মিলি
মাসিক: 500-600 মিলি
বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক ধরনের তেল নির্বাচনের পাশাপাশি এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ ।
হৃদরোগীদের কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ?
যাঁদের আগে থেকেই হৃদরোগ রয়েছে, তাদের তেল গ্রহণের বিষয়ে আরও বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । চিকিৎসকের মতে, এই ধরনের ব্যক্তিদের পুরো মাসে 750 মিলিলিটারের বেশি তেল গ্রহণ করা উচিত নয় । স্বাদ ও পুষ্টির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে, 80 শতাংশ সর্ষের তেল এবং 20 শতাংশ ঘি বা মাখনের মিশ্রণ সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করা যেতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11374968/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)