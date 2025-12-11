শীতকালে দিনে কতটা বাদাম খাওয়া উচিত ? বেশি খেলেই হতে পারে মহাবিপদ

শীতকালে দিনে কতটা বাদাম খাওয়া উচিত ? বেশি খেলেই হতে পারে মহাবিপদ
আয়ুর্বেদে চিনাবাদামকে একটি ঔষধি ভেষজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এটি রোগ প্রতিরোধের জন্য বিশেষভাবে উপকারী ৷
শীত শুরু হলেই বাজারে সব জায়গায় গাড়িতে করে মুচমুচে, গরম চিনাবাদাম বিক্রি হতে দেখা যাবে । মানুষ বারান্দায়, উঠোনে, এমনকি অফিসের ডেস্কেও চিনাবাদাম ভালো স্নাক্স হিসাবে কাজ করে । চিনাবাদাম অবশ্যই সুস্বাদু ৷ কিন্তু যেকোনও কিছুর উপকারিতা তখনই পাওয়া যায় যখন পরিমিত পরিমাণে খাওয়া হয় । অতএব প্রতিদিন কত চিনাবাদাম খাওয়া উচিত, এর প্রভাব এবং এটি খাওয়ার স্বাস্থ্য উপকারিতা কী তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ ।
চিনাবাদামের কী কী গুণাগুণ আছে ?
শীতকালে শরীর উষ্ণ রাখার জন্য, উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী খাবার গ্রহণ করা উচিত । শীতকালে চিনাবাদাম খাওয়া উপকারী, কারণ এটি উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে । এগুলি গ্রহণ শরীরকে ভেতর থেকে উষ্ণ রাখে এবং প্রচুর শক্তি সরবরাহ করে । সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য, উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী এবং সমৃদ্ধ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা উল্লেখযোগ্যভাবে উপকারী । অতএব, শীতকালে শরীরের জন্য উষ্ণতা শক্তি এবং উন্নতমানের প্রোটিন অপরিহার্য ৷ এই চিনাবাদাম তিনটিই সরবরাহ করে ।
বাদাম সস্তা এবং অত্যন্ত পুষ্টিকর সুপারফুড । আয়ুর্বেদে বাদামকে একটি ঔষধি ভেষজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এতে স্বাস্থ্যকর চর্বি, প্রোটিন, ক্যালোরি, ফাইবার, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ভিটামিন ই-সহ বিভিন্ন পুষ্টিগুণ রয়েছে ।
শীতকালে দিনে কতটা বাদাম খাওয়া উচিত ?
আপনি যদি অতিরিক্ত কোনও কিছু খান, তাহলে এই অতিরিক্ত পরিমাণে বাদাম উপকারী হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিকারক হতে পারে । অনেকেই শীতকালে 250 থেকে 500 গ্রাম বাদাম খান । এরফলে হজমের সমস্যা হতে পারে এবং ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে । প্রতিদিন এক থেকে দুই মুঠো বা প্রায় 30 থেকে 50 গ্রাম বাদাম খাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই ভালো । তবে যাঁরা শারীরিক পরিশ্রম করেন, যেমন- ক্রীড়াবিদ এবং যাঁরা ব্যায়াম করেন, তাঁরা 100 গ্রাম পর্যন্ত বাদাম খেতে পারেন । এর বেশি খেলে ক্যালোরি গ্রহণ বৃদ্ধি পাবে, যারফলে ওজন বৃদ্ধি পাবে ।
বাদাম খাওয়ার উপকারিতা:
আয়ুর্বেদে, বাদামকে এমন একটি ঔষধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা শরীরকে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত করে । বাদাম বাত দোষের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং হাড় ও পেশী মেরামত করতে সাহায্য করে । এগুলি হার্টের জন্য উপকারী ।
এগুলি কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে, প্রদাহ কমায় এবং হজমশক্তি উন্নত করে । সামগ্রিকভাবে, বাদামের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কেবল শক্তিই সরবরাহ করে না বরং শরীরকে পুষ্টিও প্রদান করে । এগুলি প্রোটিনের একটি ভালো উৎসও ।
চিনাবাদামে ভিটামিন ই এবং মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে ৷ যা হৃদরোগের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে, যা হৃদপিণ্ডে ব্লকেজ তৈরি করতে পারে ।
এছাড়াও, চিনাবাদাম ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও ভালো । এর গ্লাইসেমিক সূচক কম থাকে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । তাই, চিনাবাদাম খাওয়া ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী ।
আপনি ওজন কমাতে চান বা ওজন বাড়াতে চান, চিনাবাদাম দু'টিতেই সহায়ক হতে পারে । এতে উচ্চ প্রোটিন এবং ভালো, স্বাস্থ্যকর চর্বি থাকে, যা ওজন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে । পরিমিত পরিমাণে এগুলি গ্রহণ করলে ওজন হ্রাস পেতে পারে, তবে অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণ ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে ।
এছাড়াও, এগুলি ত্বক এবং মস্তিষ্কের জন্য উপকারী । চিনাবাদামে থাকা ভিটামিন বি-12 এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি মস্তিষ্ককে পুষ্ট করে ।
চিনাবাদাম খাওয়ার সঠিক উপায়:
আপনি যদি সকালে, সন্ধ্যায়, বিকেলে, এমনকি কখনও কখনও রাতেও চিনাবাদাম খান, তাহলে এটি এড়িয়ে চলুন । সকাল এবং সন্ধ্যায় চিনাবাদাম খান । রাতে চিনাবাদাম খাওয়া এড়িয়ে চলুন । গুড় বা মধু দিয়ে চিনাবাদাম খাওয়া এর উপকারিতা দ্বিগুণ করে । অতিরিক্তভাবে বাদাম গুড়ের টুকরো, বাদামের লাড্ডু, পোহা, সাবুদানা খিচুড়ি ইত্যাদি যোগ করুন । আপনি ময়দা এবং তিল যোগ করে চুরমাও তৈরি করতে পারেন।
