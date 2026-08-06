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সারাদিনে কত কাপ কফি পান নিরাপদ, গবেষণায় উঠে এল নয়া তথ্য

সর্বশেষ গবেষণায় উঠে এসেছে যে অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্কের জন্য প্রতিদিন কত কাপ পর্যন্ত ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় নিরাপদ ।

Coffee
দিনে কতটা কফি পান করা নিরাপদ, সে বিষয়ে একটি ঐকমত্য রয়েছে (ছবি সূত্র-গেটি ইমেজেস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 6:52 PM IST

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ক্যাফেইন হল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় উদ্দীপক ও সাইকোঅ্যাক্টিভ (মস্তিষ্কের কার্যকারিতায় প্রভাব বিস্তারকারী) পদার্থ এবং কফি হল ক্যাফেইন গ্রহণের সবচেয়ে সাধারণ মাধ্যম । সাম্প্রতিক গবেষণায় এই বিষয়টিই উঠে এসেছে যে, অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য প্রতিদিন 400 মিলিগ্রাম পর্যন্ত ক্যাফেইন গ্রহণ বা প্রায় 235 মিলিলিটার আয়তনের কাপে 5 কাপ পর্যন্ত ক্যাফেইনযুক্ত কফি পান করা নিরাপদ ৷ এমনকি কোনও কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর সঙ্গে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে আসার সম্পর্কও দেখা গিয়েছে ।

তবে, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক জার্নাল 'সার্কুলেশন'-এ সম্প্রতি প্রকাশিত 'ক্যাফেইন অ্যান্ড কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ' (ক্যাফেইন ও হৃদরোগ) শীর্ষক বৈজ্ঞানিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ক্যাফেইনের উচ্চমাত্রা যেমনটা 'এনার্জি শট'সহ বিভিন্ন এনার্জি ড্রিংকে পাওয়া যায় ৷ যেগুলি হৃদযন্ত্র ও রক্তনালীর ক্ষতি করতে পারে ।

এনার্জি শট কতটা ক্ষতিকর ?

বৈজ্ঞানিক বিবৃতি প্রস্তুতকারী স্বেচ্ছাসেবী দলের প্রধান গ্রেগরি এম মার্কাস বলেন, "কফির মাধ্যমে গ্রহণ করা ক্যাফেইন লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ । সাম্প্রতিক গবেষণার পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্কের জন্য প্রতিদিন 400 মিলিগ্রাম পর্যন্ত ক্যাফেইন গ্রহণ-যা চিনি বা অন্য কোনও বাড়তি উপাদান ছাড়া তৈরি প্রায় 5 কাপ ক্যাফেইনযুক্ত কফির সমতুল্য ৷ এটি নিরাপদ এবং এটি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় না ৷"

Coffee
কফি (ছবি সূত্র-গেটি ইমেজেস)

ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, সান ফ্রান্সিসকো স্কুল অফ মেডিসিন-এর মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক এবং ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, সান ফ্রান্সিসকো হেলথ-এর কার্ডিওলজি বিভাগের গবেষণা বিষয়ক সহযোগী প্রধান আরও বলেন, "তবে, ক্যাফেইনের উচ্চমাত্রা যেমনটা 'এনার্জি শট'-সহ বিভিন্ন এনার্জি ড্রিঙ্কে পাওয়া যায়, যেগুলি হৃদযন্ত্রের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাই এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত । এনার্জি ড্রিঙ্ক শটগুলোতে প্রতি ফ্লুইড আউন্সে 40 থেকে 69 মিলিগ্রাম পর্যন্ত ক্যাফেইন থাকতে পারে, যা সাধারণ ক্যাফেইনযুক্ত কফির তুলনায় তিন থেকে চার গুণ বেশি ।"

নতুন বৈজ্ঞানিক বিবৃতিতে মূলত ক্যাফেইনযুক্ত কফি বিষয়ক সাম্প্রতিক গবেষণার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷ পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, টাইপ-2 ডায়াবেটিস, করোনারি হৃদরোগ, স্ট্রোক, হার্ট ফেইলিওর, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, অন্যান্য অ্যারিথমিয়া এবং হৃদযন্ত্র ও রক্তনালী সংক্রান্ত অন্যান্য শারীরিক অবস্থার ওপর কফির ক্যাফেইনের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়েও এতে আলোচনা করা হয়েছে ।

ক্যাফেইন শরীরের ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ?

কফির মাধ্যমে গ্রহণ করা ক্যাফেইন যকৃতে বিপাকিত হয় এবং সাধারণত এক ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ মানুষের রক্তে এর মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছয় । তবে কোনও ব্যক্তি কত দ্রুত ক্যাফেইন প্রক্রিয়াজাত করবেন, তা নির্ভর করে তাঁর জিনগত বৈশিষ্ট্য, বিপাক প্রক্রিয়া, বয়স এবং অতীতে ক্যাফেইন গ্রহণের অভ্যাসের ওপর । নিয়মিতভাবে বেশি পরিমাণে ক্যাফেইনযুক্ত কফি পান করলে কারও কারও ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার ক্যাফেইনের প্রতি সহনশীলতা তৈরি হতে পারে ।

আবার অন্য অনেকের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ ক্যাফেইন অনেক বেশি তীব্র প্রভাব ফেলতে পারে । ক্যাফেইনের স্বল্পমেয়াদী প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে রক্তচাপ, হৃদস্পন্দনের গতি, রক্তে শর্করার মাত্রা এবং সতর্কতার সাময়িক বৃদ্ধি । এছাড়া কারও কারও ক্ষেত্রে বুক ধড়ফড় করা বা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে ।

তথ্য সূত্র: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001454

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