দিনে কতবার ভেজানো আমন্ড স্বাস্থ্যকর ? এগুলি খাওয়ার সঠিক উপায় কী জানুন বিস্তারিত
আপনি কি জানেন যে আমন্ড খাওয়ার সম্পূর্ণ উপকারিতা তখনই পাওয়া যায় যখন আপনি সঠিক উপায়ে এবং সঠিক পরিমাণে খান ?
Published : November 1, 2025 at 10:21 AM IST
বাদাম স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । এগুলি খেলে মন তীক্ষ্ণ হয় এবং আরও অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায় । এই কারণেই মানুষ প্রতিদিন বাদাম খেতে পছন্দ করে । ভেজানো বাদাম আরও বেশি উপকারী ।
কিন্তু অন্য সবকিছুর মতো, আমন্ড তখনই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী যখন সঠিক পরিমাণে খাওয়া হয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন দিনে কতবার ভেজানো আমন্ড স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ?
ভেজানো আমন্ড খাওয়ার উপকারিতা (Health Benefits Of Almond):
হজমের সুবিধা: আমন্ডের বাদামি খোসায় ট্যানিন থাকে ৷ যা পুষ্টি শোষণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে । ভেজানোর ফলে এই খোসা সহজেই খোসা ছাড়ে ৷ পাচনতন্ত্রের উপর চাপ কমায় এবং পুষ্টি আরও সহজে শোষিত হয় । ফাইবারের অভাব কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের অবনতি-সহ অনেকগুলি হজমের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে । আমন্ডে ফাইবার পাওয়া যায়, যা হজমের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে ।
পুষ্টির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি: ভেজানোর ফলে বাদামের এনজাইম সক্রিয় হয় । এই প্রক্রিয়াটি ভিটামিন, বিশেষ করে ভিটামিন ই এবং বি-কমপ্লেক্সকে আরও সহজলভ্য করে তোলে ৷ এছাড়াও রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ডায়াবেটিসের ঝুঁকি থাকে । নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে এই সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে । আমন্ডে রয়েছে ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম, যা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও এটি উপকারী হতে পারে ।
ওজন নিয়ন্ত্রণ: ভেজানো বাদাম ফাইবার এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ, যা আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরাতে সাহায্য করে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া থেকে বিরত রাখে ।
কোলেস্টেরল কমাতে সহায়ক: কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় । কোলেস্টেরল ধমনীকে ব্লক করে, যা হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়ায় । এই সমস্যা এড়াতে বাদাম সহায়ক হতে পারে । আমন্ড খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে এবং ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে, যা হার্টের জন্য উপকারী ।
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে: ম্যাগনেসিয়ামের অভাবের কারণে রক্তচাপ বাড়তে পারে । রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ইত্যাদির ঝুঁকি বেড়ে যায় । আমন্ডে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ।
ত্বকের জন্য উপকারী: আমন্ডে রয়েছে ভিটামিন ই, যা ত্বকের জন্য খুবই উপকারী । ভিটামিন ই বার্ধক্যজনিত সমস্যা কমাতে সাহায্য করে । ভিটামিন ই ত্বককে উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যকর রাখতে সাহায্য করে ।
দিনে কতবার ভেজানো বাদাম খাওয়া উচিত ?
একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কের প্রতিদিন আনুমানিক 6 থেকে 8টি ভেজানো আমন্ড খাওয়া উচিত । তবে এই পরিমাণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে:
বয়স এবং শারীরিক কার্যকলাপ:
স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 6-8টি আমন্ড যথেষ্ট ।
ক্রীড়াবিদ বা যাঁরা ভারী শারীরিক পরিশ্রমে জড়িত এই ব্যক্তিরা 10-15টি পর্যন্ত আমন্ড খেতে পারেন ৷ কারণ তাঁদের শরীরের আরও শক্তি এবং পুষ্টির প্রয়োজন হয় ।
শিশুরা: শিশুদের জন্য 2-4টি ভেজানো আমন্ড যথেষ্ট । এই পরিমাণ তাদের ছোট পাচনতন্ত্রের জন্য যথেষ্ট ।
বয়স্কদের: 4-6টি আমন্ড তাঁদের জন্য উপকারী ।
ওজন কমানো: যদি আপনি ওজন কমাতে চান, তাহলে 6-8টির বেশি আমন্ড খাওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে ক্যালোরিও থাকে ।
পেশী গঠন: পেশী গঠনের জন্য প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি প্রয়োজন ৷ তাই 10-12টি আমন্ড একটি ভালো বিকল্প ।
পাচন সমস্যা: যদি আপনার দুর্বল পাচনতন্ত্র থাকে, তাহলে মাত্র 2-3টি আমন্ড দিয়ে শুরু করুন এবং তারপর ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়ান ।
বেশি পরিমানে আমন্ড খাওয়ার কি কোন অসুবিধা আছে ?
হ্যাঁ, অতিরিক্ত আমন্ড খাওয়ার কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, যেমন:
ওজন বৃদ্ধি: আমন্ডে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি থাকে । অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ার ফলে ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে ।
হজমের সমস্যা: উচ্চ ফাইবারের কারণে, এগুলি পেট ফাঁপা, গ্যাস বা কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হতে পারে ।
ভিটামিন ই অতিরিক্ত পরিমাণে: অতিরিক্ত আমন্ড খাওয়ার ফলে শরীরে ভিটামিন ই এর আধিক্য দেখা দিতে পারে, যা মাথাব্যথা, ক্লান্তি এবং মাথা ঘোরার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।
ওষুধের মিথস্ক্রিয়া: আমন্ডে ম্যাঙ্গানিজ বেশি থাকে । অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে কিছু ওষুধের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া হতে পারে ।
ভেজা আমন্ড খাওয়ার সঠিক উপায়:
ভেজা বাদাম খাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল 6-7টি বাদাম রাতভর পরিষ্কার জলে ভিজিয়ে রাখা এবং তারপর খোসা ছাড়িয়ে সকালে খালি পেটে খাওয়া । পুষ্টির সঠিক শোষণ নিশ্চিত করার জন্য ভেজা আমন্ড ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া উচিত ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)