ETV Bharat / health

দিনে কতবার ভেজানো আমন্ড স্বাস্থ্যকর ? এগুলি খাওয়ার সঠিক উপায় কী জানুন বিস্তারিত

আপনি কি জানেন যে আমন্ড খাওয়ার সম্পূর্ণ উপকারিতা তখনই পাওয়া যায় যখন আপনি সঠিক উপায়ে এবং সঠিক পরিমাণে খান ?

Health Tips
দিনে কতবার ভেজানো আমন্ড স্বাস্থ্যকর (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 1, 2025 at 10:21 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বাদাম স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । এগুলি খেলে মন তীক্ষ্ণ হয় এবং আরও অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায় । এই কারণেই মানুষ প্রতিদিন বাদাম খেতে পছন্দ করে । ভেজানো বাদাম আরও বেশি উপকারী ।

কিন্তু অন্য সবকিছুর মতো, আমন্ড তখনই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী যখন সঠিক পরিমাণে খাওয়া হয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন দিনে কতবার ভেজানো আমন্ড স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ?

ভেজানো আমন্ড খাওয়ার উপকারিতা (Health Benefits Of Almond):

হজমের সুবিধা: আমন্ডের বাদামি খোসায় ট্যানিন থাকে ৷ যা পুষ্টি শোষণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে । ভেজানোর ফলে এই খোসা সহজেই খোসা ছাড়ে ৷ পাচনতন্ত্রের উপর চাপ কমায় এবং পুষ্টি আরও সহজে শোষিত হয় । ফাইবারের অভাব কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের অবনতি-সহ অনেকগুলি হজমের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে । আমন্ডে ফাইবার পাওয়া যায়, যা হজমের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে ।

পুষ্টির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি: ভেজানোর ফলে বাদামের এনজাইম সক্রিয় হয় । এই প্রক্রিয়াটি ভিটামিন, বিশেষ করে ভিটামিন ই এবং বি-কমপ্লেক্সকে আরও সহজলভ্য করে তোলে ৷ এছাড়াও রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ডায়াবেটিসের ঝুঁকি থাকে । নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে এই সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে । আমন্ডে রয়েছে ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম, যা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও এটি উপকারী হতে পারে ।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: ভেজানো বাদাম ফাইবার এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ, যা আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরাতে সাহায্য করে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া থেকে বিরত রাখে ।

কোলেস্টেরল কমাতে সহায়ক: কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় । কোলেস্টেরল ধমনীকে ব্লক করে, যা হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়ায় । এই সমস্যা এড়াতে বাদাম সহায়ক হতে পারে । আমন্ড খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে এবং ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে, যা হার্টের জন্য উপকারী ।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে: ম্যাগনেসিয়ামের অভাবের কারণে রক্তচাপ বাড়তে পারে । রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ইত্যাদির ঝুঁকি বেড়ে যায় । আমন্ডে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ।

ত্বকের জন্য উপকারী: আমন্ডে রয়েছে ভিটামিন ই, যা ত্বকের জন্য খুবই উপকারী । ভিটামিন ই বার্ধক্যজনিত সমস্যা কমাতে সাহায্য করে । ভিটামিন ই ত্বককে উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যকর রাখতে সাহায্য করে ।

দিনে কতবার ভেজানো বাদাম খাওয়া উচিত ?

একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কের প্রতিদিন আনুমানিক 6 থেকে 8টি ভেজানো আমন্ড খাওয়া উচিত । তবে এই পরিমাণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

বয়স এবং শারীরিক কার্যকলাপ:

স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 6-8টি আমন্ড যথেষ্ট ।

ক্রীড়াবিদ বা যাঁরা ভারী শারীরিক পরিশ্রমে জড়িত এই ব্যক্তিরা 10-15টি পর্যন্ত আমন্ড খেতে পারেন ৷ কারণ তাঁদের শরীরের আরও শক্তি এবং পুষ্টির প্রয়োজন হয় ।

শিশুরা: শিশুদের জন্য 2-4টি ভেজানো আমন্ড যথেষ্ট । এই পরিমাণ তাদের ছোট পাচনতন্ত্রের জন্য যথেষ্ট ।

বয়স্কদের: 4-6টি আমন্ড তাঁদের জন্য উপকারী ।

ওজন কমানো: যদি আপনি ওজন কমাতে চান, তাহলে 6-8টির বেশি আমন্ড খাওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে ক্যালোরিও থাকে ।

পেশী গঠন: পেশী গঠনের জন্য প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি প্রয়োজন ৷ তাই 10-12টি আমন্ড একটি ভালো বিকল্প ।

পাচন সমস্যা: যদি আপনার দুর্বল পাচনতন্ত্র থাকে, তাহলে মাত্র 2-3টি আমন্ড দিয়ে শুরু করুন এবং তারপর ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়ান ।

বেশি পরিমানে আমন্ড খাওয়ার কি কোন অসুবিধা আছে ?

হ্যাঁ, অতিরিক্ত আমন্ড খাওয়ার কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, যেমন:

ওজন বৃদ্ধি: আমন্ডে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি থাকে । অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ার ফলে ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে ।

হজমের সমস্যা: উচ্চ ফাইবারের কারণে, এগুলি পেট ফাঁপা, গ্যাস বা কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হতে পারে ।

ভিটামিন ই অতিরিক্ত পরিমাণে: অতিরিক্ত আমন্ড খাওয়ার ফলে শরীরে ভিটামিন ই এর আধিক্য দেখা দিতে পারে, যা মাথাব্যথা, ক্লান্তি এবং মাথা ঘোরার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।

ওষুধের মিথস্ক্রিয়া: আমন্ডে ম্যাঙ্গানিজ বেশি থাকে । অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে কিছু ওষুধের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া হতে পারে ।

ভেজা আমন্ড খাওয়ার সঠিক উপায়:

ভেজা বাদাম খাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল 6-7টি বাদাম রাতভর পরিষ্কার জলে ভিজিয়ে রাখা এবং তারপর খোসা ছাড়িয়ে সকালে খালি পেটে খাওয়া । পুষ্টির সঠিক শোষণ নিশ্চিত করার জন্য ভেজা আমন্ড ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া উচিত ।

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28956139/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. কিডনির ক্ষতির লক্ষণ প্রস্রাবে দেখা যায়, কীভাবে বুঝবেন জানুন বিস্তারিত
  2. সুগন্ধযুক্ত প্যাডগুলি বিপদের সংকেত ! মাসিকের সময় এগুলি ব্যবহার করলে বড় সমস্যা হতে পারে
  3. বায়ু দূষণ চোখের ক্ষতি করছে; নিরাপদ থাকার জন্য এই সহজ পদক্ষেপ অনুসরণ করুন
  4. প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পেঁপে খেলে কী হবে জানেন ?

TAGGED:

ALMOND BENEFITS
আমন্ড দিনে কতগুলি খাবেন
HOW MANY ALMONDS
HEALTH CARE TIPS
ALMOND BENEFITS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

145 কেজি ওজন তুলে চর্চায় সাত মাসের গর্ভবতী, শুনুন কনস্টেবল সোনিকার কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.