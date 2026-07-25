খাওয়ার আগে আম কতক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত ? এর কারণ ও সঠিক পদ্ধতি জানুন
আম খাওয়ার পূর্ণ স্বাদ পেতে চাইলে, ফ্রিজ থেকে বের করেই সরাসরি না খেয়ে প্রথমে সেগুলিকে 30 মিনিট এক জলে ভিজিয়ে রাখুন ৷
Published : July 25, 2026 at 9:01 AM IST
বর্তমানে বাজারে প্রচুর পরিমাণে এবং নানা জাতের মিষ্টি আম পাওয়া যাচ্ছে । 'ফলের রাজা' হিসাবে পরিচিত আম কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং পুষ্টিগুণেও ভরপুর । আপনি কি কখনও বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে শুনেছেন, খাওয়ার আগে আম কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত ? যদি শুনে থাকেন, তবে প্রশ্ন জাগতে পারে ৷ কেন এমনটা করা হয় এবং কতক্ষণ আম ভিজিয়ে রাখা প্রয়োজন ?
আম কতক্ষণ ভিজিয়ে রাখা উচিত ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিষ্কার জলে 30 মিনিট থেকে এক ঘণ্টা আম ভিজিয়ে রাখা সবচেয়ে ভালো । সময় থাকলে এগুলি দুই ঘণ্টা পর্যন্তও ভিজিয়ে রাখা যেতে পারে । এতে আমের গায়ে লেগে থাকা ধুলোবালি, ময়লা এবং কোনও রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ থাকলে তা দূর করতে সহায়তা পাওয়া যায় ।
আম কেন ভিজিয়ে রাখা উচিত ?
আম চাষের সময় প্রায়শই কীটনাশক ও রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় । যদিও কেবল জলে ভিজিয়ে রাখলেই সব রাসায়নিক পুরোপুরি দূর হয় না, তবে এর মাধ্যমে আমের গায়ে লেগে থাকা অবশিষ্টাংশ অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব । এছাড়া, দীর্ঘ সময় ভিজিয়ে রাখলে ফলটি ভালোভাবে পরিষ্কার হয় ।
আয়ুর্বেদ মতে, আম জলে ভিজিয়ে রাখলে এর ‘উষ্ণ’ প্রকৃতি কিছুটা ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে । ধারণা করা হয়, এর ফলে শরীরে অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি, ব্রণ বা পাকস্থলী-সংক্রান্ত কিছু সমস্যার ঝুঁকি কমতে পারে । তবে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সীমিত ।
আমের বোঁটা থেকে যে সাদাটে কষ বা আঠা বের হয়, তা কারও কারও ত্বকে বা পরিপাকতন্ত্রে অস্বস্তি বা জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করতে পারে । জলে ভিজিয়ে রাখলে এই কষের অনেকটা অংশই বেরিয়ে যায়, ফলে আম খাওয়া অনেক বেশি আরামদায়ক ও নিরাপদ হয় ।
শুধু ভিজিয়ে রাখাই কি যথেষ্ট ?
না । জল থেকে আমগুলি তুলে নেওয়ার পর পরিষ্কার জলে সেগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি । এরপরই খাওয়ার জন্য আম কাটা বা খোসা ছাড়ানো উচিত । সম্ভব হলে খাওয়ার আগে আমের বোঁটার দিকের অংশটি কেটে বাদ দিয়ে নিন ।
কাটা আম কি জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত ?
না । সবসময় গোটা আম জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত । কাটা আম জলে ভিজিয়ে রাখলে সেগুলির স্বাদ ও পুষ্টিগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ব্যাকটেরিয়া জন্মানোর ঝুঁকিও বেড়ে যায় ।
তাই, আমের আসল স্বাদ পুরোপুরি উপভোগ করতে চাইলে ফ্রিজ থেকে বের করেই তা খাবেন না; বরং খাওয়ার আগে 30 মিনিট থেকে এক ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখুন এবং এরপর ভালোভাবে ধুয়ে নিন । সামান্য সতর্কতা ও দারুণ স্বাদের সংমিশ্রণ আম খাওয়ার অভিজ্ঞতাকে আরও উপভোগ্য করে তুলতে পারে ।
আমে বহু প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে । এতে রয়েছে ভিটামিন এ, বি-ফাইভ, বি-সিক্স, সি, ই এবং কে । পাশাপাশি রয়েছে প্রোটিন, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম, ফোলেট ইত্যাদি । আমে ক্যালোরি কম । ভিটামিন সি থাকায় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, আয়রণ শোষণের ক্ষমতা বাড়ায় এবং বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে । আপনার দৈনিক প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি-র 70 শতাংশই দিতে পারে আম ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5452255/