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সাবধান ! দিল্লিতে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগজনক, জানুন কীভাবে ছড়ায় ও এর লক্ষণগুলি

মশা থেকে সাবধান থাকুন । সম্প্রতি এমসিডি (MCD)-র একটি প্রতিবেদন সামনে এসেছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগজনক

dengue fever from a mosquito bite
ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগজনক, জানুন কীভাবে ছড়ায় ও এর লক্ষণগুলি (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 7, 2026 at 2:10 PM IST

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দিল্লি মিউনিসিপ্যাল ​​কর্পোরেশনের (এমসিডি) সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, এই বছর অগস্ট মাসে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ ৷ যা জুলাই মাসের সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি । 29 অগস্ট পর্যন্ত রাজধানীতে মোট 311টি ডেঙ্গি, 119টি ম্যালেরিয়া এবং 22টি চিকুনগুনিয়ার ঘটনা শনাক্ত হয়েছে । উল্লেখ্য যে, এপ্রিল মাসেও 52 জন ডেঙ্গি রোগী শনাক্ত হয়েছিল । তবে আশার কথা হল, এখন পর্যন্ত এসব রোগে কারও মৃত্যু হয়নি ।

এদিকে, মশার বংশবিস্তার রোধে এমসিডি সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে । এখনও পর্যন্ত আড়াই কোটিরও বেশি বাড়ি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং এর মধ্যে 1 লাখ 25 হাজার বাড়িতে মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছে । প্রায় 5 লাখ 75 হাজার বাড়িতে কীটনাশক ছিটানো হয়েছে এবং 90 হাজারেরও বেশি ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ জারি করা হয়েছে । আপনার জেনে রাখা ভালো, ডেঙ্গি কীভাবে ছড়ায় এবং এর লক্ষণগুলি কী কী ।

ডেঙ্গি কী এবং এর প্রাথমিক লক্ষণগুলো কী কী ?

ডেঙ্গি হল এক ধরনের ভাইরাসজনিত জ্বর যা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে সংক্রামিত মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায় । এটি মনে রাখা জরুরি, এই রোগটি সরাসরি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়ায় না, বরং সংক্রামিত মশার মাধ্যমেই এটি ছড়িয়ে পড়ে । কোনও এক ধরনের ডেঙ্গি ভাইরাস থেকে সেরে ওঠার পর ওই নির্দিষ্ট ভাইরাসের বিরুদ্ধে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু অন্য তিনটি ধরনের ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায় ।

মশার কামড়ের সাধারণত 4 থেকে 10 দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয় । অনেকে একে সাধারণ ফ্লু বা সর্দি-জ্বর ভেবে ভুল করেন । এর প্রধান লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:

  • 104 ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত তীব্র জ্বর
  • তীব্র মাথাব্যথা এবং চোখের পিছনে ব্যথা
  • পেশী, হাড় ও জয়েন্টে ব্যথা
  • বমি বা পেট খারাপ হওয়া
  • গ্রন্থি ফুলে যাওয়া এবং ত্বকে লালচে র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি ওঠা
  • অধিকাংশ মানুষ এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন, তবে ক্লান্তিভাব কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে ।

কখন এটি জীবন-ঝুঁকিস্বরূপ হয়ে ওঠে ?

যদিও বেশিরভাগ মানুষ এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে সেরে ওঠেন, তবুও শারীরিক দুর্বলতা কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে পারে । আসল বিপদ দেখা দেয় যখন জ্বর কমে যাওয়ার এক বা দুই দিন পর গুরুতর উপসর্গগুলি প্রকাশ পায় । যখন রক্তনালী থেকে তরল বেরিয়ে আসতে শুরু করে এবং প্লাটিলেটের সংখ্যা দ্রুত কমে যায়, তখন সেই অবস্থাকে 'সিভিয়ার ডেঙ্গি' (Severe Dengue) বা 'ডেঙ্গি শক সিনড্রোম' বলা হয় । গুরুতর সতর্কতার লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:

পেটে তীব্র ব্যথা এবং ক্রমাগত বমি হওয়া ।

নাক বা মাড়ি দিয়ে রক্তপাত ।

বমি, প্রস্রাব বা মলের সঙ্গে রক্ত ​​যাওয়া ।

শ্বাসকষ্ট, প্রচণ্ড ক্লান্তি এবং সবসময় খিটখিটে মেজাজ বা অস্থিরতা ।

ত্বকের নীচে রক্তক্ষরণ, যা কালশিটে বা কালো দাগ হিসাবে দেখা দেয় ।

ডেঙ্গি আক্রান্ত গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে সময়ের আগেই সন্তান প্রসব, কম ওজনের শিশু জন্ম নেওয়া বা গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতির উচ্চ ঝুঁকি থাকে ।

ডেঙ্গি হলে কী করবেন এবং কী বর্জন করবেন ?

আপনার ভ্রমণের ইতিহাস এবং রক্ত ​​পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসকরা ডেঙ্গি নিশ্চিত করেন । এর কোনও সুনির্দিষ্ট নিরাময় বা ওষুধ নেই, তবে উপসর্গগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায় রয়েছে:

জলশূন্যতা রোধ করুন: প্রচুর পরিমাণে তরল পান করুন, কারণ ডেঙ্গিতে জলশূন্যতা একটি বড় ঝুঁকি । মুখ ও ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া, প্রস্রাব কমে যাওয়া, চোখের জল না আসা কিংবা হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । সঠিক ব্যথানাশক বেছে নিন: জ্বর ও শরীর ব্যথা কমাতে শুধুমাত্র অ্যাসিটামিনোফেন (acetaminophen) ব্যবহার করুন ।

এই ওষুধগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করুন: কোনও অবস্থাতেই আইবুপ্রোফেন (যেমন- অ্যাডভিল, মোট্রিন), অ্যাসপিরিন বা নেপ্রোক্সেন-এর মতো ওষুধ সেবন করবেন না । এগুলি অভ্যন্তরীণ রক্তপাতের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয় ।

গুরুতর ক্ষেত্রে রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, যাতে শিরায় গ্লুকোজ ও ইলেক্ট্রোলাইট দেওয়া যায়, রক্তচাপ পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনে রক্তদাতার কাছ থেকে রক্ত ​​সঞ্চালন করা সম্ভব হয় ।

প্রতিরোধই সর্বোত্তম সুরক্ষা

ডেঙ্গি থেকে নিরাপদ থাকার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল মশার কামড় এড়িয়ে চলা ।

জল জমতে দেবেন না: মশা পরিষ্কার ও জমে থাকা জলে ডিম পাড়ে । পশুদের জলের পাত্র, পুরনো টায়ার এবং ফুলের টবের জল নিয়মিত পরিবর্তন করুন ও সেগুলি পরিষ্কার রাখুন।

মশা থেকে দূরে থাকুন: জানালা ও দরজায় জালি বা নেট লাগান অথবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে অবস্থান করুন । ডেঙ্গি-বাহী মশা মূলত সকাল ও সন্ধ্যায় বেশি সক্রিয় থাকে, তবে রাতেও কামড়াতে পারে ।

উপযুক্ত পোশাক ও মশা তাড়ানোর ওষুধ (রিপেলেন্ট): বাইরে যাওয়ার সময় ফুল-হাতা জামা, ট্রাউজার এবং মোজা পরুন । ত্বকে অন্তত 10% ডিইইটি (DEET) যুক্ত মশা তাড়ানোর ওষুধ বা রিপেলেন্ট ব্যবহার করুন । তাঁবু ও পোশাকে পারমেথ্রিন (permethrin) ব্যবহার করুন ।

টিকা: যেসব এলাকায় ডেঙ্গির প্রকোপ বেশি, সেখানে 6 থেকে 16 বছর বয়সি শিশুদের জন্য 'কিডেঙ্গা' (Qdenga) নামক একটি টিকা পাওয়া যাচ্ছে । এটি অন্তত তিন মাসের ব্যবধানে দুটি ডোজে দেওয়া হয় । 2027 সালের মধ্যে ভারতে এটি চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430732/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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