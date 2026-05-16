'রিলস' দেখার আসক্তি শিশুদের মস্তিষ্কের জন্য 'জাঙ্ক ফুড'-এর মতো ! গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য
স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিয়ো এবং রিল-এর প্রতি আসক্তি শিশুদের মস্তিষ্কের জন্য ‘জাঙ্ক ফুড’-এর মতো ৷ এটি তাদের মনোযোগ ও স্মৃতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।
Published : May 16, 2026 at 12:30 PM IST
কোভিড-19 অতিমারির পর থেকে, আমরা যেভাবে 'কন্টেন্ট' উপভোগ করি তাতে এক বিশাল পরিবর্তন এসেছে । বর্তমানে ছোট ভিডিয়ো এবং 'রিলস' (Reels) ইন্টারনেটে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে । মানুষ অবিরাম তাঁদের স্ক্রিন স্ক্রল করতে করতে একের পর এক স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিয়ো দেখেই চলেছে ।
এর ফলে, আমাদের মন অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে তথ্য গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ৷ যার ফলে আমাদের বিরতি নেওয়ার, গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার কিংবা বিষয়গুলি গভীরভাবে অনুধাবন করার মতো কোনও সময় আর অবশিষ্ট থাকছে না । বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অভ্যাসটি আমাদের মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি এবং যেসব কাজের জন্য ধৈর্য বা দীর্ঘস্থায়ী একাগ্রতার প্রয়োজন হয় সেগুলির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে ।
‘রিলস’ কীভাবে শিশুদের মনোযোগের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করছে ?
যদিও সব বয়সের মানুষের মধ্যেই এই সমস্যাটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে ৷ তবুও শিশুদের ক্ষেত্রেই ঝুঁকিটি সর্বাধিক । বর্তমান প্রজন্মের শিশুরা খুব অল্প বয়স থেকেই পর্দার জগতে পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়ে বেড়ে উঠছে । তাদের মস্তিষ্ক এখনও বিকাশের পর্যায়ে রয়েছে বিশেষ করে মস্তিষ্কের সেই অংশগুলি, যা মনোযোগ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন কিছু শেখার ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত ।
শিশুরা যখন প্রতিনিয়ত দ্রুতগতির বিষয়বস্তু বা 'কন্টেন্ট' দেখতে থাকে, তখন স্ক্রিনে প্রতিবার আঙুল সোয়াইপ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মস্তিষ্ক এক ধরণের তাৎক্ষণিক পুরস্কার লাভ করে যা 'ডোপামিন' নামক একটি রাসায়নিক । এই রাসায়নিকটি আনন্দ অনুভূতি এবং অভ্যাস গঠনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত । ধীরে ধীরে, মস্তিষ্ক এই তীব্র উদ্দীপনার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং এর জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে শুরু করে । এর ফলে, পড়াশোনা করা, বই পড়া কিংবা সাধারণ কথোপকথনে অংশ নেওয়ার মতো প্রাত্যহিক কাজগুলি তাদের কাছে একঘেয়ে ও কম আকর্ষণীয় বলে মনে হতে থাকে ।
সংক্ষিপ্ত-ফর্মের বিষয়বস্তু (Short-Form Content) মস্তিষ্কের জন্য 'জাঙ্ক ফুড' হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে:
ঠিক এই কারণেই সংক্ষিপ্ত-ফর্মের বিষয়বস্তুকে প্রায়শই মস্তিষ্কের 'জাঙ্ক ফুড'-এর সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং এই তুলনাটি সম্পূর্ণ যথার্থ । যদিও তাৎক্ষণিকভাবে এটি অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক মনে হতে পারে, তবুও অতিরিক্ত পরিমাণে এটি গ্রহণ করলে ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের সেই ক্ষমতা হ্রাস পায় ৷
প্রাথমিক সতর্কবার্তাগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয়: অভিভাবকদের অবশ্যই এই সমস্যার প্রাথমিক সতর্কবার্তাগুলির প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে ৷ যদি আপনার সন্তান ফোন ছাড়া অস্থির হয়ে পড়ে, বাড়ির কাজ শেষ করার জন্য যথেষ্ট সময় স্থির হয়ে বসে থাকতে হিমশিম খায়, ঘন ঘন জিনিসপত্র ভুলে যেতে শুরু করে, অথবা বাইরে খেলাধুলা ও অন্যদের সঙ্গে মেলামেশার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তবে এগুলি অতিরিক্ত ও অস্বাস্থ্যকর 'স্ক্রিন টাইম' কিংবা ইন্টারনেট আসক্তির লক্ষণ হতে পারে ।
গ্যাজেট বাজেয়াপ্ত করার পরিবর্তে একটি সুস্থ ভারসাম্য গড়ে তুলুন: এই সমস্যার সমাধান স্ক্রিন ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা নয়, বরং একটি সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা । একটি শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশ এবং আবেগিক সুস্থতার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি যে, সে মাঝেমধ্যে কিছুটা একঘেয়েমি বা বিরক্তির মুহূর্তের অভিজ্ঞতা লাভ করুক । তাদের বই পড়া, বাইরে খেলাধুলা করা, নতুন শখ গড়ে তোলা, পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে চিন্তাভাবনা করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া উচিত ৷ কারণ এই সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)