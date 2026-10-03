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সকাল শুরু করুন এই কাজগুলি দিয়ে, সুস্থ-সবল নীরোগ জীবনের অধিকারী হবেন

Healthy Morning Routine: ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনের দিকে তাকানোর পরিবর্তে, এমন কিছু করার দিকে মনোনিবেশ করুন যাতে আপনার পুরো দিন ভালো যাবে ৷

HEALTHY MORNING ROUTINE
সকাল শুরু করুন এই কাজগুলি দিয়ে (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 3, 2026 at 12:10 PM IST

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বর্তমান সময়ে মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন এসেছে । অনেক মানুষের সকাল চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ফোনের পর্দা দিয়ে শুরু হয় । সকালে চোখ খুললেই অনেকে চিন্তা না করেই বিছানায় শুয়ে সোশাল মিডিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমেল বা স্ক্রল ব্যবহার শুরু করেন । আপনি জেনে অবাক হবেন দিন শুরু করার এই পদ্ধতিটি সকালের পুরো মেজাজ পরিবর্তন করতে পারে । আপনিও যদি সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফোনের দিকে তাকানোর অভ্যাসের সঙ্গে থাকেন তবে এটি পরিবর্তন করার কিছু সহজ উপায় রয়েছে যা আপনি জীবনযাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।

সকালের প্রথম ঘণ্টাটি নিজেকে দিন

সকালের প্রথম 30 মিনিট নিজের জন্য রাখার চেষ্টা করুন । চোখ খোলার পর ফোনের দিকে না তাকিয়ে বিছানা থেকে উঠে আরাম করে কিছুক্ষণ বসুন ৷ জল পান করুন এবং ঘরে কিছুটা আলো আসতে দিন । এর পর আপনার দিনের কথা ভাবুন । এটি অন্য কারো পোস্ট বা বার্তা দিয়ে নয়, আপনার নিজের অগ্রাধিকার দিয়ে সকাল শুরু করুন ।

ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমে জল পান করুন

সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জল পান করা একটি সহজ অভ্যাস । ফোনে সময় নষ্ট না করে, এক গ্লাস জল পান করে সকাল শুরু করুন । স্ব-যত্ন দিয়ে দিন শুরু করা একটি ভালো দিন নিয়ে যায় । জল পান করার পর, স্বাভাবিক সকালের রুটিন যেমন- দাঁত ব্রাশ করা বা অল্প হাঁটাহাঁটি করতে পারেন ।

শরীরে 5-10 মিনিট সময় দিন

আমি কাল থেকে জিম শুরু করব । এই অভ্যাসটি কাটিয়ে উঠতে, এটি সকালে শুরু করতে পারেন । খুব ভারী ব্যায়াম করার দরকার নেই । সকালে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে আপনি কয়েক মিনিটের স্ট্রেচিং, হালকা হাঁটা বা সাধারণ যোগব্যায়াম করতে পারেন । এমনকি অনেক কিছু করা সম্ভব না হলেও, মাত্র 5-10 মিনিটের জন্য শরীরকে সক্রিয় করার চেষ্টা করুন । এই ছোট্ট অভ্যাসটি কাজে লাগতে পারে ।

সকালে আপনার দিনের পরিকল্পনা করুন

আপনার ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রোল করার পরিবর্তে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি কাগজে দিনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ লিখে রাখুন । আজ কোন তিনটি কাজ আগে শেষ করতে হবে তা ঠিক করুন । এটি আপনাকে অন্যের জীবন দেখার পরিবর্তে কাজের প্রতি মনোযোগী রাখবে ।

ফোনের অভ্যাস ত্যাগ করার সহজ উপায়

মনে রাখবেন হঠাৎ করে ফোনের দিকে তাকানোর অভ্যাস পুরোপুরি ত্যাগ করা কঠিন হতে পারে । একটি ছোট লক্ষ্য দিয়ে শুরু করুন । প্রথম 15 মিনিট ফোনের দিকে না তাকানোর নিয়ম করুন । কয়েক দিন পরে, এটিকে 30 মিনিট এবং তারপরে এক ঘণ্টা বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করুন । আপনি চাইলে রাতে ফোনটি বিছানা থেকে একটু দূরে রেখেও ঘুমাতে পারেন । এটি আপনাকে সকালে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে ফোনে ফোকাস করা থেকে বিরত রাখবে এবং এই অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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