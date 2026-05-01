শরীরে নীরবে বাসা বাঁধে সুগার, ক্ষতি করে বিভিন্ন অঙ্গ ! কী বলছেন চিকিৎসক ?
শরীরে নীরবভাবে বাসা বাঁধতে পারে ডায়াবেটিস ৷ চিকিৎসকের সঙ্গে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমিতা ভট্টাচার্য্য় ৷
Published : May 1, 2026 at 1:07 PM IST
শরীরের অন্যতম বড় শত্রুর নাম ডায়াবেটিস । নিঃশব্দে শরীরের ভিতরে বাসা বাঁধে এই রোগ ৷ আর ধীরে ধীরে ক্ষতি করতে শুরু করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে । অনেক ক্ষেত্রেই রোগ ধরা পড়ার আগেই শরীরের ভেতরে জটিলতা তৈরি হতে থাকে । বিশেষজ্ঞদের মতে, ডায়াবেটিসকে হালকাভাবে নিলে তার পরিণতি হতে পারে মারাত্মক। ডায়াবেটোলজিস্ট কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ডায়াবেটিস সাধারণত একা আসে না, এর সঙ্গে জুড়ে থাকে একাধিক 'কো-মরবিডিটি' বা সহ-রোগ । এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল উচ্চ রক্তচাপ । অনেক ক্ষেত্রেই ব্লাড সুগারের থেকেও ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণ বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়ায় । কারণ ডায়াবেটিসের সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ থাকলে হার্ট অ্যাটাক, পক্ষাঘাত এবং কিডনি বিকলের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায় ।
ডায়াবেটোলজিস্ট কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এমনকি কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রেও তখন আরও কড়া নিয়ন্ত্রণ দরকার হয় । যেখানে সাধারণ ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে এলডিএল কোলেস্টেরল 100 এর নীচে রাখা হয়, সেখানে ডায়াবেটিসের সঙ্গে প্রেসার থাকলে তা 70-এর নীচে রাখতে হয় । এছাড়াও ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ খুবই সাধারণ একটি সমস্যা । বর্তমানে ওজন বৃদ্ধি এবং স্থূলতার কারণে এই সমস্যা আরও বাড়ছে । লিভারে অতিরিক্ত ফ্যাট জমে গেলে তা শরীরের বিপাক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ আরও কঠিন করে তোলে । তাই এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে ওষুধের পাশাপাশি ডায়েট ও নিয়মিত ব্যায়ামের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় ।"
তিনি আরও জানান, কিডনি রোগও ডায়াবেটিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহ-সমস্যা । চিকিৎসক জানান, দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ থাকলে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । কিডনির অবস্থা অনুযায়ী ডায়াবেটিসের ওষুধও পরিবর্তন করতে হয় । কিছু ওষুধ কিডনির উপর চাপ বাড়াতে পারে ৷ আবার কিছু ওষুধ কিডনির সুরক্ষায় সাহায্য করে । তাই এই ক্ষেত্রে চিকিৎসা সম্পূর্ণ নির্ভর করে রোগীর সামগ্রিক শারীরিক অবস্থার উপর । আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া । বিশেষ করে যাঁরা স্থূল বা অতিরিক্ত ওজনের তাঁদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায় । রাতে ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত নাক ডাকা, দিনের বেলায় ঘুম ঘুম ভাব এসবই এর লক্ষণ । দীর্ঘদিন এই সমস্যা থাকলে হার্ট ও ফুসফুসের উপর চাপ পড়ে এবং শরীরের সামগ্রিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে ।
চিকিৎসক বলেন, "ডায়াবেটিসের নিজস্ব কিছু জটিলতাও রয়েছে ৷ যেগুলি সরাসরি এই রোগের কারণে হয় । এর মধ্যে রয়েছে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, কিডনি ফেইলিওর এবং চোখের রেটিনোপ্যাথি । তাই বছরে অন্তত একবার লিপিড প্রোফাইল, ইসিজি, চোখের পরীক্ষা এবং কিডনির পরীক্ষা করানো অত্যন্ত জরুরি । এতে আগেভাগেই সমস্যা ধরা পড়ে এবং বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ।"
কার্ডিওলজিস্ট অনিরুদ্ধ মণ্ডল বলেন, "ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ হার্টের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকির কারণ । দীর্ঘদিন ধরে রক্তে শর্করা বেশি থাকলে শরীরের ধমনীগুলিতে কোলেস্টেরল জমে প্লাক তৈরি হয় । এরফলে রক্তনালী সরু হয়ে যায় এবং হার্টে রক্ত সরবরাহ কমে যায় । এই অবস্থায় বুকে ব্যথা বা ইসকেমিয়া হতে পারে ৷ আর প্লাক ফেটে গেলে হঠাৎ করেই হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি তৈরি হয় । সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল, ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের কোনও স্পষ্ট উপসর্গ থাকে না । নিউরোপ্যাথির কারণে ব্যথা অনুভব কমে যাওয়ায় ‘সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাক’ হতে পারে । ফলে রোগী বুঝতেই পারেন না যে তাঁর হার্টে গুরুতর সমস্যা হয়েছে । তাই সামান্য অস্বস্তি, অতিরিক্ত ঘাম বা অজানা ক্লান্তিকেও গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত পরীক্ষা করানো উচিত ।
চিকিৎসক আরও জানান, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে হার্টের চিকিৎসার ফলও দীর্ঘস্থায়ী হয় না । যেমন, এনজিওপ্লাস্টি করে স্টেন্ট বসানোর পর বা বাইপাস সার্জারির পরও যদি সুগার নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে আবার ব্লক তৈরি হতে পারে । বিশেষ করে বাইপাস সার্জারির ক্ষেত্রে সুগার নিয়ন্ত্রণ জরুরি, কারণ এতে ক্ষত দ্রুত সারতে সাহায্য করে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় ।
তিনি জানান, ডায়াবেটিস হঠাৎ করে একদিনে হয় না । অনেক আগে থেকেই শরীরে প্রি-ডায়াবেটিক অবস্থা এবং মেটাবলিক সিনড্রোম তৈরি হতে থাকে । সেই সময় থেকেই যদি জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনা যায় যেমন ওজন কমানো, নিয়মিত ব্যায়াম, সঠিক খাদ্যাভ্যাস তাহলে ভবিষ্যতে বড় জটিলতা এড়ানো সম্ভব ।
বর্তমান জীবনযাত্রা, ফাস্ট ফুডের প্রতি ঝোঁক, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এসব কারণে কম বয়সেই হার্টের রোগ ও ডায়াবেটিস বাড়ছে । এখন 30-35 বছর বয়সিদের মধ্যেও হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা বাড়ছে, যা আগে এতটা দেখা যেত না ।
সব মিলিয়ে, ডায়াবেটিস একটি দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল রোগ । তবে সঠিক সময়ে সচেতনতা, নিয়মিত পরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের মাধ্যমে এই রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব । চিকিৎসকদের কথায়, ডায়াবেটিসকে ভয় নয়, নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন'—তবেই সুস্থ থাকা সম্ভব ।