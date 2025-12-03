সবসময় নাক খোঁটার অভ্য়াস ? ভবিষ্যৎতে ডেকে আনতে পারে বড় বিপদ

সবসময় নাক খোঁটার অভ্য়াস ? ভবিষ্যৎতে ডেকে আনতে পারে বড় বিপদ
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অনেকেই হয়তো জানেন না চিকিৎসা বিজ্ঞানে খোঁটার অভ্যাস থাকলে বড় বিপদ হতে পারে ৷
Published : December 3, 2025 at 3:53 PM IST
অনেকের বাজে স্বভাব রয়েছে ৷ নাকের ভিতরে যখন তখন নাকে হাত দেওয়া ৷ তবে এই স্বভাবের জন্য পাশেরজন বিরক্ত হন ৷ তবে অনেকে আবার স্বভাবের জন্য করে থাকেন ৷ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, যিনি নাক খোঁচান তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যও ভয়ংকর রোগের ঝুঁকি হতে পারে ।
নাকের ভিতর ময়লা জমলে অস্বস্থি হতে পারে ৷ সেজন্য ভালোভাবে পরিষ্কার করার বিষয়ে মনোযোগী হন । কিন্তু নাক খোঁচানোর বাজে অভ্যাসটি বাদ দেওয়া দরকার । বদ অভ্যাস অনেকের থাকে । কাউকে দেখা যায় নখ কামড়াতে, আবার কারোর অন্য অভ্যাস আছে । কিন্তু অভ্যাসটাই এমন যে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে । কিন্তু আপনার এই খারাপ অভ্যাসটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কতটা সমস্যাদায়ক হতে পারে সে সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই । বারবার নাকে খোঁটার অভ্যাসের অনেক খারাপ পরিণতি হতে পারে ৷
বিশেষজ্ঞরা জানান, আপনি যদি নাক বারবার খোঁটেন তবে আপনার নাকের টিস্যু কেটে যেতে পারে । এতে নাকের সংক্রমণ হতে পারে ৷ যারফলে নিউমোনিয়া হওয়ার ঝুঁকি থাকে ৷
নাক খোঁটার মূল কারণ নাকের ময়লা পরিষ্কার করা । কিন্তু নাক খোঁটার অভ্যাস যাঁদের রয়েছে তাঁরা প্রায়ই নোংরা হাতেই করে থাকেন । নাক খোঁটার আগে বা পরে হাত ধুয়ে নেন না । এতে রোগ সংক্রমণ বেড়ে যায় ৷ নাকের ভিতর দিয়ে সহজেই সংক্রমণ ছড়াতে পারে সেগুলি । মনে রাখা জরুরি, সংক্রমণ দুই ভাবে ছড়ায় । একটি হল তলের মাধ্যমে, অন্যটি বায়ুর মাধ্যমে । তলের মাধ্যমে ছড়ানো সংক্রমণ ছোঁয়াচে হয় । আর সেই সংক্রমণই ডিমেনশিয়ার জন্য দায়ী বলে মনে করা হয় ।
অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নাক খোঁটার সময় যদি ভিতরের টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে কিছু নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া খুব সহজে মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে । মস্তিষ্কে এদের উপস্থিতি এমন কিছু প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, যা আলঝেইমার্সের মতো সমস্যা হতে পারে ৷
এছাড়াও বারবার নাকে আঙুল দিলে দুই নাসারন্ধ্রের মাঝখানে বাধা সেপ্টামে গর্ত হতে পারে । যাকে ছিদ্রযুক্ত সেপ্টাম বলে । এখন থেকে, আপনার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অভ্যাসটি পরিবর্তন করা উচিত ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10669446/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
