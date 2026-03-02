ETV Bharat / health

ঘন ঘন ঘাড়ে ও পিঠে ব্যথা ? স্ক্রিন টাইমই হতে পারে বড় ক্ষতির কারণ

অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম মস্তিষ্ক এবং শরীরের জন্য, বিশেষ করে মেরুদণ্ডের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।

ঘাড়ে ও পিঠে ব্যথার জন্য দায়ী স্ক্রিন টাইম (Getty Image)
Published : March 2, 2026 at 2:09 PM IST

আজকাল মানুষ বেশিরভাগ সময় স্ক্রিনের সামনে কাটিয়ে থাকেন । অফিসের কাজ হোক বা কলেজের কাজ, প্রাপ্তবয়স্ক থেকে শুরু করে শিশু, সকলেই, সর্বদা স্ক্রিনের সামনে থেকেই দিন কাটছে ।

তবে মোবাইল, কম্পিউটার বা টিভির স্ক্রিনের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকার ফলে আমাদের মস্তিষ্ক এবং শরীরের (বিশেষ করে মেরুদণ্ডের) উপর প্রভাব পড়ে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷

স্ক্রিন কেন ক্ষতিকারক ?

ডাক্তার ব্যাখ্যা করেছেন স্ক্রিনের সামনে ক্রমাগত সময় কাটালে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা কঠিন হয়ে পড়ে, স্ক্রিন থেকে আসা নীল আলো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় এবং মানসিক ক্লান্তি বৃদ্ধি পায় । অনুপযুক্ত ভঙ্গিমা স্থায়ী ঘাড় এবং পিঠে ব্যথা এবং হাড় দুর্বল হতে পারে ।

মস্তিষ্কের উপর এর প্রভাব কী ?

চিন্তা করার ক্ষমতার উপর প্রভাব: অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম মস্তিষ্ককে ক্লান্ত বোধ করতে পারে । এটি স্মৃতিশক্তি দুর্বল করে দিতে পারে এবং তথ্য প্রক্রিয়া করতে বেশি সময় নেয় ।

বিক্ষেপ এবং বিরক্তি: ঘন ঘন স্ক্রিন স্ক্রোল করলে মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়ে । এরফলে একটি একক কাজে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে, যার ফলে তাড়াহুড়ো এবং বিরক্তি বৃদ্ধি পায় ।

ঘুমের অভাব: স্ক্রিন থেকে নির্গত নীল আলো ঘুম-প্ররোচিত হরমোন মেলাটোনিনের উৎপাদনে বাধা দেয় । এর ফলে ঘুম বিলম্বিত হয়, ঘুম কম হয় এবং সারা দিন ক্লান্তি আসে ।

মেজাজের পরিবর্তন: অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম মানুষের, বিশেষ করে শিশুদের, যারা তাদের আবেগ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম, তাদের মধ্যে চাপ, উদ্বেগ এবং রাগ বৃদ্ধি করতে পারে ।

শরীর এবং মেরুদণ্ডের উপর প্রভাব:

ঘাড় ব্যথা (টেক নেক): মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত ঝুঁকে পড়লে ঘাড়ের হাড়ের উপর উল্লেখযোগ্য চাপ পড়ে ৷ যার ফলে ঘাড় ব্যথা এবং শক্ত হয়ে যায় ।

পেশী এবং পিঠে চাপ: ভুলভাবে বসে থাকার ফলে কাঁধ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যার ফলে পিঠে চাপ পড়ে । এরফলে তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী পিঠে ব্যথা হতে পারে ।

হাড়ের দুর্বলতা: স্ক্রিনের সামনে দীর্ঘক্ষণ এক অবস্থানে বসে থাকার ফলে হাড়ের শক্তি হ্রাস পেতে পারে । এরফলে অল্প বয়সে হাড় ভাঙার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।

এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে নিজেকে রক্ষা করুন:

প্রতি 20 মিনিট অন্তর, স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে নিন এবং কমপক্ষে 20 ফুট দূরের কোনও কিছুর দিকে 20 সেকেন্ডের জন্য তাকান । এতে আপনার চোখকে বিরতি দেওয়া হবে

একটানা কাজ করা উচিত নয় । প্রতি 45 মিনিট অন্তর 5 মিনিটের একটি ছোট বিরতি নিন, একটু হাঁটুন এবং আপনার শরীরকে প্রসারিত করুন ।

স্ক্রিনটি চোখের স্তরে রাখুন যাতে আপনার ঘাড় বাঁকাতে না হয় । আর্মরেস্ট-সহ একটি চেয়ার ব্যবহার করুন এবং সর্বদা আপনার পিঠ সোজা করে বসুন ।

আপনার শরীর এবং হাড়কে শক্তিশালী রাখার জন্য ব্যায়াম অপরিহার্য । তবে, প্রশিক্ষক ছাড়া ভারী জিম ওয়ার্কআউট এড়িয়ে চলুন ।

ঘুমানোর কিছুক্ষণ আগে আপনার মোবাইল ফোন বা টিভি বন্ধ করুন । স্ক্রিনের দিকে না তাকিয়ে, বাইরে খেলুন বা এমন কার্যকলাপ করুন যার জন্য শারীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

