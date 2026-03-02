ঘন ঘন ঘাড়ে ও পিঠে ব্যথা ? স্ক্রিন টাইমই হতে পারে বড় ক্ষতির কারণ
অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম মস্তিষ্ক এবং শরীরের জন্য, বিশেষ করে মেরুদণ্ডের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।
Published : March 2, 2026 at 2:09 PM IST
আজকাল মানুষ বেশিরভাগ সময় স্ক্রিনের সামনে কাটিয়ে থাকেন । অফিসের কাজ হোক বা কলেজের কাজ, প্রাপ্তবয়স্ক থেকে শুরু করে শিশু, সকলেই, সর্বদা স্ক্রিনের সামনে থেকেই দিন কাটছে ।
তবে মোবাইল, কম্পিউটার বা টিভির স্ক্রিনের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকার ফলে আমাদের মস্তিষ্ক এবং শরীরের (বিশেষ করে মেরুদণ্ডের) উপর প্রভাব পড়ে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷
স্ক্রিন কেন ক্ষতিকারক ?
ডাক্তার ব্যাখ্যা করেছেন স্ক্রিনের সামনে ক্রমাগত সময় কাটালে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা কঠিন হয়ে পড়ে, স্ক্রিন থেকে আসা নীল আলো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় এবং মানসিক ক্লান্তি বৃদ্ধি পায় । অনুপযুক্ত ভঙ্গিমা স্থায়ী ঘাড় এবং পিঠে ব্যথা এবং হাড় দুর্বল হতে পারে ।
মস্তিষ্কের উপর এর প্রভাব কী ?
চিন্তা করার ক্ষমতার উপর প্রভাব: অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম মস্তিষ্ককে ক্লান্ত বোধ করতে পারে । এটি স্মৃতিশক্তি দুর্বল করে দিতে পারে এবং তথ্য প্রক্রিয়া করতে বেশি সময় নেয় ।
বিক্ষেপ এবং বিরক্তি: ঘন ঘন স্ক্রিন স্ক্রোল করলে মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়ে । এরফলে একটি একক কাজে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে, যার ফলে তাড়াহুড়ো এবং বিরক্তি বৃদ্ধি পায় ।
ঘুমের অভাব: স্ক্রিন থেকে নির্গত নীল আলো ঘুম-প্ররোচিত হরমোন মেলাটোনিনের উৎপাদনে বাধা দেয় । এর ফলে ঘুম বিলম্বিত হয়, ঘুম কম হয় এবং সারা দিন ক্লান্তি আসে ।
মেজাজের পরিবর্তন: অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম মানুষের, বিশেষ করে শিশুদের, যারা তাদের আবেগ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম, তাদের মধ্যে চাপ, উদ্বেগ এবং রাগ বৃদ্ধি করতে পারে ।
শরীর এবং মেরুদণ্ডের উপর প্রভাব:
ঘাড় ব্যথা (টেক নেক): মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত ঝুঁকে পড়লে ঘাড়ের হাড়ের উপর উল্লেখযোগ্য চাপ পড়ে ৷ যার ফলে ঘাড় ব্যথা এবং শক্ত হয়ে যায় ।
পেশী এবং পিঠে চাপ: ভুলভাবে বসে থাকার ফলে কাঁধ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যার ফলে পিঠে চাপ পড়ে । এরফলে তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী পিঠে ব্যথা হতে পারে ।
হাড়ের দুর্বলতা: স্ক্রিনের সামনে দীর্ঘক্ষণ এক অবস্থানে বসে থাকার ফলে হাড়ের শক্তি হ্রাস পেতে পারে । এরফলে অল্প বয়সে হাড় ভাঙার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে নিজেকে রক্ষা করুন:
প্রতি 20 মিনিট অন্তর, স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে নিন এবং কমপক্ষে 20 ফুট দূরের কোনও কিছুর দিকে 20 সেকেন্ডের জন্য তাকান । এতে আপনার চোখকে বিরতি দেওয়া হবে
একটানা কাজ করা উচিত নয় । প্রতি 45 মিনিট অন্তর 5 মিনিটের একটি ছোট বিরতি নিন, একটু হাঁটুন এবং আপনার শরীরকে প্রসারিত করুন ।
স্ক্রিনটি চোখের স্তরে রাখুন যাতে আপনার ঘাড় বাঁকাতে না হয় । আর্মরেস্ট-সহ একটি চেয়ার ব্যবহার করুন এবং সর্বদা আপনার পিঠ সোজা করে বসুন ।
আপনার শরীর এবং হাড়কে শক্তিশালী রাখার জন্য ব্যায়াম অপরিহার্য । তবে, প্রশিক্ষক ছাড়া ভারী জিম ওয়ার্কআউট এড়িয়ে চলুন ।
ঘুমানোর কিছুক্ষণ আগে আপনার মোবাইল ফোন বা টিভি বন্ধ করুন । স্ক্রিনের দিকে না তাকিয়ে, বাইরে খেলুন বা এমন কার্যকলাপ করুন যার জন্য শারীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন ।
