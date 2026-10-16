শুধু ফোন বা ল্যাপটপই নয়, দৈনন্দিন জীবনের কিছু ছোটখাটো অভ্যাসও চোখের ক্ষতি করতে পারে

শুধু ফোন বা ল্যাপটপই নয়, দৈনন্দিন জীবনের কিছু ছোটখাটো অভ্যাসও চোখের ক্ষতি করতে পারে
EYE PROBLEM: শুধু ফোন বা ল্যাপটপই চোখের ক্ষতি করতে পারে তা নয়, দৈনন্দিন জীবনের কিছু ছোটখাটো অভ্যাসও চোখের ক্ষতি ঘটাতে পারে ।
Published : October 16, 2026 at 7:12 PM IST
চোখ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা- যেমন ব্যথা বা ক্লান্তি এর জন্য আমরা প্রায়শই আমাদের ফোন বা ল্যাপটপের স্ক্রিনকে দায়ী করি । যদিও অতিরিক্ত সময় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা সত্যিই ক্ষতিকর ৷ তবুও আমাদের দৈনন্দিন কিছু অভ্যাসও চোখের ক্ষতি করতে পারে ।
এই অভ্যাসগুলিকে হয়তো খুব সাধারণ মনে হতে পারে ৷ কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী এগুলি চোখের আর্দ্রতার মাত্রা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । দৈনন্দিন জীবনের এমন কিছু সাধারণ ভুল সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন, যা অবিলম্বে সংশোধন করা প্রয়োজন ।
কম আলোতে কাজ করা বা পড়া
অন্ধকার বা মৃদু আলোতে বই পড়া, কিংবা সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে খুব উজ্জ্বল স্ক্রিনযুক্ত ফোন ব্যবহার করা চোখের জন্য ক্ষতিকর । আলোর এই তীব্র তারতম্যের কারণে চোখের পেশিগুলিকে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় । এরফলে চোখে চাপ পড়ে, অস্বস্তি হয় এবং মাথাব্যথা হতে পারে । তাই পড়ার সময় বা কাজ করার সময় ঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন ।
অপর্যাপ্ত ঘুম এবং জলশূন্যতা
রাত জাগা, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব বা অনিয়মিত ঘুমের অভ্যাসের কারণে চোখ শুষ্ক ও ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে । ঘুমের সময় চোখ বিশ্রাম পায় এবং পুনরায় সতেজ হয়ে ওঠে ৷ পর্যাপ্ত ঘুম না হলে চোখ সেই প্রয়োজনীয় বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত হয় । এছাড়া, শরীরে জলের অভাবও চোখের শুষ্কতা বাড়িয়ে তুলতে পারে ৷ বিশেষ করে যাঁরা দীর্ঘ সময় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি বেশি দেখা যায় ।
ঘন ঘন চোখ ঘষা: ক্লান্তি বা চোখের চুলকানির সময় চোখ ঘষা খুব সাধারণ একটি বিষয় ৷ তবে অতিরিক্ত বা খুব জোরে চোখ ঘষলে চোখের উপরিভাগের ক্ষতি হতে পারে । যদি চুলকানি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে এর কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । এছাড়া, হাত না ধুয়ে চোখে হাত দেওয়া কিংবা কন্টাক্ট লেন্স সঠিকভাবে পরিষ্কার না করার ফলে চোখের সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অবহেলা ও সূর্যের আলোয় দীর্ঘক্ষণ থাকা
খাদ্যতালিকায় পুষ্টির অভাব চোখের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । একইভাবে, ইউভি (UV) সুরক্ষা দেয় এমন সানগ্লাস ছাড়া দীর্ঘ সময় সূর্যের আলোয় থাকা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর হতে পারে । তাই চোখকে সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করা, শরীরে পর্যাপ্ত জলের ভারসাম্য বজায় রাখা, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা এবং চোখের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি ।
এই সতর্ক সংকেতগুলোকে উপেক্ষা করবেন না
যদি আপনার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়, ঘন ঘন মাথাব্যথা হয়, চোখে ব্যথা, লালচে ভাব বা জল পড়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়, অথবা দৃষ্টিশক্তিতে হঠাৎ কোনও পরিবর্তন আসে, তবে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে গিয়ে চোখ পরীক্ষা করান । চোখের যেকোনও সমস্যার জন্য সবসময় কেবল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার (স্ক্রিন টাইম) ওপর দোষ চাপানো সঠিক নয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)