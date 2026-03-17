উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কোন ডায়েট ভালো ? জানুন গবেষণার তথ্য

উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কোন ডায়েট ভালো ? জানুন গবেষণার তথ্য
একটি গবেষণার মতে, উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য কম চর্বিযুক্ত খাদ্যাভ্যাসের তুলনায় উচ্চ চর্বিযুক্ত কেটো ডায়েট অধিক উপকারী হতে পারে ।
Published : March 17, 2026 at 12:35 PM IST
আপনিও কি উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাড সুগারের সমস্যায় ভুগছেন এবং সুস্থ থাকতে কঠোর শরীরচর্চা করেন ? যদি তাই হয়, তবে এখানে এমন একটি তথ্য রয়েছে যা আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে । সাধারণত এমনটাই মনে করা হয় শরীরচর্চার পাশাপাশি কম চর্বিযুক্ত বা 'লো-ফ্যাট' খাবার গ্রহণ করা উচিত ৷ তবে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে ভিন্ন তথ্য । আপনি যদি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন, তবে শরীরচর্চার পূর্ণ সুফল পেতে কম চর্বিযুক্ত খাবারের পরিবর্তে বরং অধিক চর্বিযুক্ত খাবার বা 'হাই-ফ্যাট ডায়েট' বেছে নেওয়া হয় তবে অনেক বেশি সুফলদায়ক হতে পারে ।
'হাইপারগ্লাইসেমিয়া' ব্যায়ামের সুফলকে ম্লান করে দিতে পারে: আমরা সবাই জানি যে, নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ আমাদের ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করে এবং পেশি গঠন করে । ব্যায়াম আমাদের শরীরের অক্সিজেন গ্রহণ ও ব্যবহারের সক্ষমতাকে উন্নত করে ৷ যা একটি দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সূচক ।
তবে সমস্যা হল, উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারগ্লাইসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই ব্যায়ামের এই সমস্ত সুফল পুরোপুরি ভোগ করতে পারেন না । বিশেষ করে, শারীরিক পরিশ্রমের সময় অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের শরীরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না । অধিকন্তু, উচ্চ রক্তচাপ প্রত্যক্ষভাবে হৃদরোগ ও কিডনি রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত ৷ পাশাপাশি এটি শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি শরীরের বিপাকীয় সাড়াকেও ব্যাহত করে ।
উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য 'কেটো ডায়েট' এক যুগান্তকারী সমাধান হিসেবে আবির্ভূত: এই সুনির্দিষ্ট সমস্যার একটি অসাধারণ সমাধান একটি নতুন গবেষণায় উঠে এসেছে । এই গবেষণার ফলাফল নেচার কমিউনিকেশনস নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে । এই গবেষণাটি প্রকাশ করে যে, খাদ্যাভ্যাসে সঠিক পরিবর্তন আনার মাধ্যমে ব্যায়াম থেকে প্রাপ্ত সুফলগুলোকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব ।
বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের ওপর এই গবেষণাটি পরিচালনা করেন । যেসব ইঁদুরের রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি ছিল, সেগুলিকে 'কেটো ডায়েট'-এর আওতায় রাখা হয় । এই ডায়েটের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এতে চর্বির পরিমাণ থাকে অত্যন্ত বেশি এবং কার্বোহাইড্রেটের গ্রহণমাত্রা থাকে খুবই কম । গবেষণার ফলাফল ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক; মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই ইঁদুরগুলোর রক্তে শর্করার মাত্রা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সীমার মধ্যে ফিরে আসে । অধিকন্তু, ব্যায়ামের প্রতি তাদের পেশিগুলির সাড়াদানের ক্ষেত্রেও এক অসাধারণ উন্নতি লক্ষ্য করা যায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)