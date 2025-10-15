ETV Bharat / health

ক্যানসারের ফিরে আসা কতটা ভয়ংকর ? পঙ্কজ ধীরের মৃত্যু ঘিরে অনেক প্রশ্ন

ক্যানসার পুনরাবৃত্তি হতে পারে যাকে রিল্যাপস বলা হয় । আসলে, বিখ্যাত অভিনেতা পঙ্কজ ধীর এই রোগেই প্রয়াত ৷

Health
পঙ্কজ ধীর (Instagram)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 15, 2025 at 4:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বিআর চোপড়ার মহাভারতে কর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জনকারী অভিনেতা পঙ্কজ ধীর ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর থেমে গেল । বিআর চোপড়ার মহাভারতে বীরত্বপূর্ণ এবং মর্মান্তিক কর্ণ হিসেবে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে খ্যাতিমান, পঙ্কজ ধীর 80 এবং 90 এর দশকের শেষের দিকে ভারতীয় টেলিভিশনের সবচেয়ে স্বীকৃত মুখদের মধ্যে একজন ছিলেন । তার চিত্তাকর্ষক পর্দা উপস্থিতি এবং অবিস্মরণীয় অভিনয় তাঁকে ঘরে ঘরে পরিচিত করে তুলেছিল, এমনকি কয়েক দশক পরেও, ভক্তরা এখনও কর্ণের সঙ্গে তাঁর মুখকে যুক্ত করে ।

পঙ্কজ ধীর কেন মারা গেলেন ?

অভিনেতা পঙ্কজ ধীর ক্যানসারের পুনরাবৃত্তির কারণে মারা গেলেন ৷ যার অর্থ চিকিৎসার পর ক্যানসার ফিরে এসেছিল । অভিনেতা রাজা মুরাদ ব্যাখ্যা করেছেন যে পঙ্কজ বেশ কয়েকদিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন । ক্যানসার তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল । পঙ্কজ ধীর মাত্র 68 বছর বয়সি ছিলেন । তিনি ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন এবং সম্প্রতি অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, যারফলে তার অবস্থা পুনরুদ্ধার হয়েছিল ৷ কিন্তু ক্যানসার আবার দেখা দেয় এবং আরও খারাপ হয় ।

ক্যানসার পুনরাবৃত্তি হতে পারে ? যদি তাই হয়, তাহলে এটি কতটা বিপজ্জনক ?

ডাক্তারদের মতে, কখনও কখনও অস্ত্রোপচার, বিকিরণ বা কেমোথেরাপির পরেও কিছু ক্যানসার কোষ শরীরে লুকিয়ে থাকে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে গেলে, এই কোষগুলি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ক্যানসার ফিরিয়ে আনে । তদুপরি ক্যানসারের ধরণ এবং পর্যায় এবং একজন ব্যক্তির জীবনধারাও পুনরাবৃত্তির ঝুঁকিকে প্রভাবিত করে । উদাহরণস্বরূপ, ফুসফুস, কোলন বা স্তন ক্যানসার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ।

বিশেষজ্ঞরা জানান, এটি প্রায়শই ক্যানসার রোগীদের ক্ষেত্রে ঘটে । চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের পরে, ক্যানসারের লক্ষণগুলি কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু পরে পুনরাবৃত্তির আকারে ফিরে আসে ।

কীভাবে এটি প্রতিরোধ করা যায় ?

বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে এটি শনাক্ত না করা গেলে রোগটি শরীরের অন্যান্য অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে । এটি কমাতে আপনি জীবনযাত্রার পরিবর্তন করতে পারেন ৷ যেমন তামাক এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, প্রতিদিন ব্যায়াম করা । এছাড়াও, কিছু লোক এটি প্রতিরোধের জন্য অস্ত্রোপচার, কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন থেরাপি এবং ইমিউনোথেরাপির আশ্রয় নিতে পারেন । তবে, রোগীর সুস্থ হওয়ার পরেই এই চিকিৎসার কার্যকারিতা নির্ধারণ করা হয় ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ধূমপান, প্রক্রিয়াজাত খাবার, অতিরিক্ত চিনি গ্রহণ, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, কীটনাশক এবং প্লাস্টিকের মতো পরিবেশগত বিষাক্ত পদার্থ ক্যানসারের প্রধান কারণ ।

এটি কতটা বিপজ্জনক ?

জাতীয় ক্যানসার ইনস্টিটিউটের মতে, চিকিৎসার পরে ক্যানসারের পুনরাবৃত্তি খুবই গুরুতর এবং হঠাৎ হতে পারে ৷ কারণ এটি চিকিৎসার পরেও থেকে যাওয়া কোষগুলির কারণে হতে পারে অথবা শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়া কোষগুলির কারণে হতে পারে । এই অবস্থা ক্যানসারের অনিয়মিত আচরণকে প্রতিফলিত করে ৷ কারণ কিছু কোষ চিকিৎসার প্রতি প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে এবং বৃদ্ধি পেতে পারে ।

নিয়মিত স্ক্রিনিং পরামর্শ

ক্যানসারের চিকিৎসার পর, ডাক্তাররা সর্বদা নিয়মিত স্ক্রিনিং করার পরামর্শ দেন । এটি ক্যানসার কোষগুলি পুনরুত্থিত হচ্ছে কিনা তা শনাক্ত করতে সাহায্য করে । সম্পূর্ণ ক্যানসার চিকিৎসার পরেও, রোগীদের আবার ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি থাকে ।

ক্যানসারের পুনরাবৃত্তির লক্ষণ:

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যানসার পুনরাবৃত্তি হলে রোগীরা বিভিন্ন লক্ষণ অনুভব করতে পারে, তবে এই লক্ষণগুলি সাধারণত বেশ সাধারণ, যেমন...

অব্যক্ত ওজন হ্রাস বা বৃদ্ধি

বিশ্রাম নেওয়ার পরেও ক্লান্ত বোধ করা

শরীরের কিছু অংশে হালকা বা তীব্র ব্যথা

ফোলা

হজমের সমস্যা

শরীরের ঘা বা অস্বস্তি

ত্বকের পরিবর্তন

ক্রমাগত কাশি এবং শ্বাস নিতে অসুবিধা

খিঁচুনি এবং মাথাব্যথা

ক্রমাগত বদহজম, বমি বমি ভাব

বুকে, বগলে বা প্লান্টার ফ্যাসিয়ার চারপাশে ফোলা বা ত্বকের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন

অন্ত্রের সামঞ্জস্যের পরিবর্তন

কোনও কারণ ছাড়াই ক্রমাগত জ্বর এবং রাতের ঘাম

ক্যানসারের পুনরাবৃত্তির চিকিৎসা কী হওয়া উচিত ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যানসারের পুনরাবৃত্তির চিকিৎসা শরীরের কোন নির্দিষ্ট অংশে ক্যানসারের পুনরাবৃত্তি হয়েছে এবং এটি কতদূর ছড়িয়েছে তার উপর নির্ভর করে । ক্যানসারের পুনরাবৃত্তির চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা সাধারণত কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন, ইমিউনোথেরাপি বা টার্গেটেড থেরাপির পরামর্শ দেন । এই পরিস্থিতিতে, ডাক্তারদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যানসার কোষ নিয়ন্ত্রণ করা এবং রোগীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা । ডাক্তাররা সর্বদা রোগীর শরীর থেকে ক্যানসার কোষ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার গুরুত্বের উপর জোর দেন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. অন্ত্রের সমস্যাতে শরীরে এই লক্ষণ দেখা দেয় ! উপেক্ষা করে ভুল করছেন না তো ?
  2. মা ও শিশুর রোগ প্রতিরোধে মালদ্বীপ বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে; WHO
  3. এই খাবার অজান্তেই শিরা ব্লক করে দেয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে

TAGGED:

WHAT HAPPENS IF CANCER RETURNS
PANKAJ DHEER
WHY SOME CANCERS COME BACK
UNDERSTANDING CANCER RECURRENCE
HOW DANGEROUS IS CANCER RECURRENCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.