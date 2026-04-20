ETV Bharat / health

ইনসুলিন চিকিৎসা কখন শুরু হয়েছিল ? এটি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ? খুঁটিনাটি জানুন চিকিৎসকের কাছে

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের একটি ওষুধ এখন স্থূলতা নিয়ন্ত্রণের ওষুধে পরিণত হয়েছে । চিকিৎসকের কাছে জানলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি রিতেশ তাম্বোলি ৷

Diabetes
ডায়াবেটিস ক্রমশ একটি সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 20, 2026 at 10:48 AM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

বর্তমান সময়ে, ডায়াবেটিস ক্রমশ একটি সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে । এর নানাবিধ প্রভাব এখন কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেই নয়, বরং শিশুদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হচ্ছে । কারও কারও ধারণা যে, অতিরিক্ত ভাত খাওয়ার ফলেই ডায়াবেটিস হয়; তবে চিকিৎসকরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, শুধুমাত্র ভাত খাওয়ার কারণে এই রোগটি হয় না । এর পিছনে বেশ কিছু অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে । এমডি মেডিসিন ডাঃ অরুণ কেদিয়া এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ।

প্রশ্ন: ছত্তিশগড় 'ভারতের ধানের ভাণ্ডার' (Rice Bowl of India) হিসেবে পরিচিত । যেহেতু এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয়, তাই ভাত খাওয়ার ফলে কি ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি থাকে ?

উত্তর: ডায়াবেটিস হল একটি জীবনশৈলী-জনিত রোগ । এটি কেবল ভাত খাওয়ার কারণেই হয় না, বরং ডায়াবেটিসের মূল কারণ হল আমাদের ক্রমবর্ধমান স্থূলতা বা মেদবাহুল্য । এই ক্রমবর্ধমান স্থূলতার প্রধান কারণ হল আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতি । শারীরিক ব্যায়ামের অভাবের ফলে আমাদের মানসিক চাপের (Stress) মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । তাছাড়া, অতীতের তুলনায় আমাদের খাদ্যাভ্যাস এখন আর ততটা স্বাস্থ্যকর নেই । এই সমস্ত কারণের সম্মিলিত প্রভাবেই ডায়াবেটিসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে । ফলস্বরূপ, আমরা ডায়াবেটিসকে কোনও একটি একক বা নির্দিষ্ট কারণের ওপর চাপিয়ে দিতে পারি না । মানুষ এখন অনেকটাই শারীরিক পরিশ্রম বা কায়িক কার্যকলাপ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে ৷ তাঁরা হাঁটাচলা এবং সাইকেল চালানো বন্ধ করে দিয়েছে । যখনই তাদের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তারা মোটরসাইকেল বা চারচাকা গাড়ির ওপর নির্ভর করে । এছাড়া, সকালের ব্যায়াম বাদ দেওয়া এবং জাঙ্ক ফুড বা বাইরের খাবার খাওয়ার মতো অভ্যাসগুলিও ডায়াবেটিস সৃষ্টির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে । আজকালকার শিশুরা জন্মের পর থেকেই বলতে গেলে মোবাইল ফোন দেখতে এবং তাতে গেম খেলতে শুরু করে দেয় । তারা এখন আর বাইরে ছোটাছুটি করা বা খেলাধুলা ও ব্যায়াম করাও বন্ধ করে দিয়েছে । ডায়াবেটিসের মতো রোগগুলি এখন 14৪ থেকে 15 বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে । বিশেষ করে তরুণী বা যুবতীদের ক্ষেত্রে ৷ ডায়াবেটিসের পাশাপাশি PCOD (পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ)-এর সমস্যাও দেখা দিচ্ছে । তাঁদের ওজন খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় ৷ থাইরয়েডজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । বর্তমানে যেসব স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার সবই আমাদের পরিবর্তিত জীবনশৈলীর প্রত্যক্ষ ফলাফল । আমাদের যেভাবেই হোক না কেন, এই জীবনশৈলীতে পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।

প্রশ্ন: এখনও পর্যন্ত ডায়াবেটিসের মতো শারীরিক সমস্যাগুলি সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেই দেখা যেত । কিন্তু বর্তমানে শিশুদের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে । এর কারণ কী ?

উত্তর: আমি আগেই যেমনটি উল্লেখ করেছি, মানুষের জীবনযাত্রায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে । অতীতে, পরিবারগুলিতে সাধারণত চার থেকে ছয়জন শিশু থাকত যারা একসঙ্গে খেলাধুলা করত লাফালাফি করত এবং আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকত । তারা খোলা মাঠে দৌড়ঝাঁপের মতো বিভিন্ন শারীরিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিত । কিন্তু বর্তমানে, শিশুদের খোলা মাঠে বা বাইরে খেলাধুলা করতে খুব কমই দেখা যায় । তাছাড়া সেই খোলা জায়গা এবং খেলার মাঠগুলিও ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে । অভিভাবকরাও অনেক সময় শিশুদের খুব অল্প বয়স থেকেই মোবাইল ফোনের প্রতি আসক্ত করে তোলেন । আগেকার দিনে শিশুরা খেলাধুলা এবং সমবয়সি সঙ্গীদের মাধ্যমে বিনোদন খুঁজে পেত ৷ কিন্তু বর্তমানের এই পরিবর্তিত পরিবেশে মানুষ তাদের মনোযোগ মোবাইল ফোন এবং টেলিভিশনের দিকে সরিয়ে নিয়েছে । আজকের দিনের শিশুরা পুরোপুরি ডিজিটাল জগতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে । এরফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ধীরে ধীরে চর্বি জমতে থাকে, যা শেষ পর্যন্ত ডায়াবেটিস হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে । ঠিক এই কারণেই মাত্র 14 বা 15 বছর বয়সি শিশুদের মধ্যেও এখন ডায়াবেটিস দেখা দিতে শুরু করেছে । সাধারণভাবে এটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 14 থেকে 18 বছর বয়সি শিশুরা অতিরিক্ত ওজনের সমস্যায় ভুগছে । এই ধরনের শিশুদের রক্তে শর্করার মাত্রা প্রায়শই অত্যন্ত বেশি থাকে । তাদের খাদ্যাভ্যাসেও সাধারণত প্রচুর পরিমাণে 'জাঙ্ক ফুড' বা অস্বাস্থ্যকর খাবারের আধিক্য দেখা যায় । এছাড়া আরও বেশ কিছু আনুষঙ্গিক কারণ রয়েছে, যেমন—স্কুলের পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষার বা শিক্ষাগত দুশ্চিন্তা এবং শিশুদের মধ্যে বিরাজমান সাধারণ মানসিক উদ্বেগ । মূলত এই কারণগুলির ফলেই শিশুদের মধ্যে ডায়াবেটিসের প্রকোপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

প্রশ্ন: ডায়াবেটিসের সূত্রপাত রোধ করতে কিংবা রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ?

উত্তর: এক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধান অগ্রাধিকার হলো 'প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা' (Preventive care)—অর্থাৎ, রোগটি শরীরে বাসা বাঁধার আগেই তা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা । এটি নিশ্চিত করার জন্য সবচেয়ে অপরিহার্য বিষয়টি হলো 'সচেতনতা'। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝতে হবে, নিজের জীবনযাত্রাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার সর্বোত্তম উপায় কোনটি । সবার আগে এবং প্রধানত, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরপরই প্রত্যেকের উচিত অন্তত 60 মিনিট ধরে নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করা । যতটা সম্ভব ঘরে তৈরি খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত এবং দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় প্রচুর পরিমাণে স্যালাড ও ফ্রেস ফলমূল অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন । ভাজাভুজি এবং তেলে ডুবিয়ে ভাজা খাবারগুলি কঠোরভাবে পরিহার করা উচিত । তাছাড়া, প্রত্যেকেরই রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া এবং সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা উচিত ৷ দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান সময়ে এই অভ্যাসটি ঠিক উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে; এখন অনেকেই রাত 12টা থেকে 1টার মধ্যে ঘুমাতে যান । অনেকেই সকাল 10টা পর্যন্ত ঘুমান । মানুষ এই বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও, তারা এগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ব্যর্থ হন । ফলস্বরূপ, প্রথম পদক্ষেপ হল এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ৷ একমাত্র তখনই আমরা কার্যকরভাবে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে পারব । ডায়াবেটিস প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন প্রতিরোধ করা । স্থূলতা কমাতে হলে আমাদের ঠিক ততটুকুই খাওয়া উচিত যতটুকু আমাদের খিদে নিবারণের জন্য প্রয়োজন অর্থাৎ, আমাদের শরীরের জন্য ঠিক যতটুকু অপরিহার্য, কেবল ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত । আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সাধারণ মানুষকে অবশ্যই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে; এই সচেতনতা ছাড়া ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ হবে ।

প্রশ্ন: চিকিৎসকরা কখন থেকে ইনসুলিন দেওয়া শুরু করলেন এই বিষয়ে আপনার মতামত কী ?

উত্তর: বিশ্বজুড়ে ইনসুলিন প্রথম আবিষ্কৃত হয় 1921 সালে । তবে, সাধারণ মানুষের কাছে ইনসুলিন সহজলভ্য হতে বেশ দীর্ঘ সময় লেগেছিল । এমনকি আজও মানুষের মনে ইনসুলিন নিয়ে এক ধরণের ভীতি কাজ করে । তারা ভুলবশত মনে করেন, ইনসুলিন চিকিৎসা শুরু করা মানেই হল ডায়াবেটিসের একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া ৷

কিন্তু বাস্তবতা মোটেও তেমন নয় । প্রকৃতপক্ষে, ইনসুলিন হল জীবন রক্ষাকারী একটি ওষুধ । চিকিৎসকরা কেবল তখনই এটি ব্যবহারের পরামর্শ দেন, যখন রোগীর শরীরে ইনসুলিনের ঘাটতি পূরণের প্রয়োজন দেখা দেয় । সাধারণ মানুষের মধ্যে ইনসুলিনকে ঘিরে প্রচুর বিভ্রান্তি ও ভীতি বিদ্যমান । এই ভীতি ও ভুল ধারণাগুলি দূর করা অত্যন্ত জরুরি । এর কারণ হল, মূলত চিকিৎসকের সঠিক পরামর্শ ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমেই একজন রোগী ইনসুলিন চিকিৎসাকে মেনে নিতে এবং গ্রহণ করতে সক্ষম হন । 1990 সালের দিকে রায়পুরে ইনসুলিন খুব কমই দেওয়া হতো অধিকাংশ রোগীকে কেবল মুখে খাওয়ার ওষুধ (বড়ি) দেওয়া হতো । 1990-91 সালের দিকে এসে চিকিৎসকরা রোগীর সুনির্দিষ্ট শারীরিক প্রয়োজন অনুযায়ী ইনসুলিন দেওয়া শুরু করেন । বর্তমানে অতীতের তুলনায় ইনসুলিন গ্রহণের হার বা গ্রহণযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । এর প্রধান কারণ হল, আমরা চিকিৎসকরা রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত সময় নিয়ে অত্যন্ত যত্নসহকারে ও ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিয়ে বলি যে, কেন তাদের শরীরের জন্য ইনসুলিন প্রয়োজন এবং এটি তাদের কী কী সুফল বয়ে আনবে ।

আমরা তাদের এই বিষয়টি বিশেষভাবে বোঝাই, ইনসুলিনকে তারা যেন তাদের জীবনের সমাপ্তি বা রোগের শেষ পর্যায় হিসেবে গণ্য না করেন বরং এটি তাদের জীবনযাত্রার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন বা সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে । আমরা যদি ইনসুলিনকে বন্ধু হিসেবে দেখতে শিখি, তবে এর প্রতি আমাদের মনে কখনোই কোনও বিরাগ বা অনীহা জন্মাবে না । চিকিৎসক হিসাবে আমাদের কর্তব্য হলো ইনসুলিনকে ঘিরে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলি দূর করা এবং এর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা ।

প্রশ্ন: বর্তমানে বাজারে যেসব স্থূলতা-হ্রাসকারী ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলি কি চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই সেবন করা যায় ? এগুলি কি ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়ও সহায়ক ?

উত্তর: বাজারে সদ্য আসা স্থূলতা-হ্রাসকারী ওষুধগুলোর দিকে নজর দিন । এর মধ্যে একটি হলো 'মুনজারো' (Munjaro) এবং অন্যটি হল ‘ওজেম্পিক’ (Ozempic)। এই ওষুধগুলি মূলত ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছিল ।

তবে, মানুষ যখন এগুলি ব্যবহার শুরু করল, তখন দেখা গেল এগুলি দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করছে । পরবর্তীতে এই ওষুধগুলি ওজন কমানোর কাজেও ব্যবহার করা সম্ভব কি না তা যাচাই করার জন্য গবেষণা চালানো হয় । সেই গবেষণায় দেখা যায় যে, ওজন কমানোর জন্যও এই ওষুধগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে । অর্থাৎ ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য তৈরি ওষুধগুলিই এখন ওজন-হ্রাসকারী ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে । আপনার ওজন যদি কমে যায়, তবে আপনার ডায়াবেটিসও স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে । তবে সমস্যাটি হল, ভারতে এই ওষুধগুলি চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ‘ওভার-দ্য-কাউন্টার’ (সরাসরি দোকান থেকে) হিসেবে পাওয়া যায় । অনেকেই কোনও কিছু না ভেবেই এই ইনজেকশনগুলি ব্যবহার করছেন । কারো ওজন যদি 65 কিলোগ্রাম হয় এবং তিনি ইনজেকশন ব্যবহার করে তা কমিয়ে 60 কিলোগ্রামে নামিয়ে আনতে চান, তবে সেই কাজটি মোটেও সমীচীন নয় । এমতাবস্থায়, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এই ধরনের ইনজেকশনগুলি কেবল সেইসব মানুষের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা উচিত, যাদের স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না । এই ইনজেকশনটি মূলত সেইসব মানুষের জন্য, যারা কঠোর ডায়েট বা খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মিত শরীরচর্চা (ব্যায়াম) করা সত্ত্বেও নিজেদের স্থূলতা নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন । চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এই ধরনের ইনজেকশন ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে পারে । কারণ, আমরা যখন এই ইনজেকশনগুলি ব্যবহার করি, তখন শরীরের চর্বি বা মেদ কমার পাশাপাশি পেশিগুলিও দুর্বল হয়ে পড়ে । যারা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন তারা অনেক সময়ই বুঝতে পারেন না যে তাদের শরীরের চর্বি কমছে, নাকি পেশি ক্ষয় হচ্ছে ।

TAGGED:

ETV BHARAT AGAINST DIABETES
DIABETES
HEALTH TIPS
ইনসুলিন চিকিৎসা
DIABETES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.