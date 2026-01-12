ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সুখবর ! দিনের আলো রক্তে শর্করার মাত্রা উন্নত করতে পারে, গবেষণার নতুন তথ্য
ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য দিনের আলো ওষুধের মতো । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পর্যাপ্ত দিনের আলো শরীরের ঘড়ি উন্নত করে, ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করে ৷
Published : January 12, 2026 at 5:12 PM IST
ডায়াবেটিসের সঙ্গে বেঁচে থাকা সহজ নয় । প্রতিদিন রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করা, খাদ্যাভ্যাস পর্যবেক্ষণ করা এবং ওষুধ খাওয়ার কথা মনে রাখা, এসবই রুটিন হয়ে উঠতে পারে । কিন্তু যদি কেউ আপনাকে বলে যে কেবল দিনের আলোতে কিছু সময় কাটানো আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করতে পারে ৷ তাহলে আপনি অবাক হতে পারেন ।
সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গিয়েছে, প্রাকৃতিক দিনের আলো শরীরের বিপাক এবং রক্তে শর্করার মাত্রার উপর গভীর প্রভাব ফেলে । এই খবর ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আশার এক নতুন আলো এনে দেয় ।
দিনের আলো এবং বডি ক্লকের মধ্যে সংযোগ: আমাদের শরীর একটি প্রাকৃতিক বডি ক্লকের উপর কাজ করে যাকে সার্কাডিয়ান রিদম বলা হয় । এই ছন্দ নির্ধারণ করে কখন ঘুমাতে হবে, কখন জাগতে হবে এবং কখন সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকতে হবে । গবেষণা অনুসারে, সকালের প্রাকৃতিক আলো এই বডি ক্লকটিকে সঠিক সময়ে সেট করতে সাহায্য করে । যখন বডি ক্লক ভারসাম্যপূর্ণ থাকে, তখন গ্লুকোজ বিপাক উন্নত হয় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে ।
ইনসুলিন সংবেদনশীলতা কীভাবে উন্নত করা যায় ?
দিনের আলো ইনসুলিন সংবেদনশীলতার উপরও সরাসরি প্রভাব ফেলে । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা পর্যাপ্ত সকালের সূর্যালোক পান তাঁদের ইনসুলিন উৎপাদন আরও কার্যকর হয় । এর অর্থ হল যারা পর্যাপ্ত সকালের সূর্যালোক পান তাদের শরীর চিনির ব্যবহার আরও ভালোভাবে করতে পারে এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় না ।
ঘুমের মান এবং চিনির মাত্রা: ডায়াবেটিস এবং ঘুমের মধ্যে সম্পর্কও গভীরভাবে প্রোথিত । কম ঘুম চিনির মাত্রা আরও খারাপ করতে পারে । দিনের আলোতে সময় কাটালে মেলাটোনিন হরমোনের ভারসাম্য বজায় রেখে রাতের ঘুম উন্নত হয় । যাঁরা ভালো ঘুমাতে পারেন তাঁরা রক্তে শর্করার ওঠানামা কম অনুভব করেন, যা ডায়াবেটিসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
জীবনযাত্রার ছোট পরিবর্তন, বড় সুবিধা:
এই গবেষণার সবচেয়ে ভালো দিক হল এর জন্য কোনও ব্যয়বহুল চিকিৎসা বা ওষুধের প্রয়োজন হয় না । এমনকি সকালের সূর্যের আলোতে 20-30 মিনিট হাঁটা, বারান্দায় বসে থাকা বা জানালার কাছে কাজ করাও উপকারী হতে পারে । এই ছোট পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদি চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে ।
ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনায় একটি প্রাকৃতিক সহায়তা: দিনের আলোকে ডায়াবেটিসের নিরাময় হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, তবে এটি অবশ্যই একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক সহায়তা । ওষুধ, সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং ব্যায়ামের পাশাপাশি, আপনার রুটিনে সূর্যের আলো অন্তর্ভুক্ত করা শর্করার মাত্রা আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করতে পারে । এই কারণেই বিশেষজ্ঞরা এটিকে ডায়াবেটিসের জন্য একটি সহজ এবং কার্যকর জীবনধারার পরামর্শ বলে মনে করেন ।
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(25)00490-5
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6543772/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)