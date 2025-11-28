হিংসাত্মক পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে শিশুদের মানসিক বিকাশ ধীর হয়ে যায়, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য
বিশ্বজুড়ে শিশুরা সহিংসতার মধ্যে বেড়ে উঠছে, যার ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর এবং আজীবন প্রভাব পড়ে ।
Published : November 28, 2025 at 10:35 AM IST
বিশ্বের অনেক দেশেই শিশুরা সহিংসতার মধ্যে বেড়ে উঠছে । এই সহিংসতা বাড়িতে, তাদের পাড়ায় অথবা উভয় ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে । কিছু শিশু সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আবার কিছু শিশু তাদের যত্নশীলদের মধ্যে বা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । সহিংসতার মধ্যে বেড়ে ওঠা শিশুদের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে ।
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শিশু স্কুলে যাওয়ার বয়সে পৌঁছনোর আগেই সহিংসতা এবং দুর্বল মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে যোগসূত্র দেখা যায় । গবেষকদের মতে, শৈশবে সহিংসতার সংস্পর্শে আসার ফলে জীবনব্যাপী প্রভাব পড়তে পারে ।
মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব: শিশু স্নায়ুবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের গবেষকরা বুঝতে চাইছেন যে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে সহিংসতার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা কীভাবে ছোট শিশুদের জ্ঞানীয় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে । 20টি দেশে পরিচালিত গবেষণার পর্যালোচনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার শিশুদের একটি বৃহৎ দল থেকে প্রাপ্ত নতুন তথ্য থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।
গবেষণায় যে সমস্ত দেশে অধ্যয়ন করা হয়েছে, সেগুলির সকলের মধ্যে শিশুদের মধ্যে সহিংসতার সংস্পর্শ সাধারণ এবং শৈশবকালে এর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব স্পষ্ট । এটি মোকাবিলা করার জন্য সকল স্তরে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ৷ পরিবার, সম্প্রদায়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সরকার ।
শিশুদের মানসিক, সামাজিক এবং জ্ঞানীয় বিকাশের জন্য শৈশবকাল (জন্ম থেকে আট বছর পর্যন্ত) একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় । এই প্রাথমিক বছরগুলিতে মানসিক স্বাস্থ্য এবং জ্ঞানীয় চ্যালেঞ্জগুলি বয়ঃসন্ধি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে ।
তবুও, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে ছোট বাচ্চাদের উপর সহিংসতার প্রভাব সম্পর্কে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়, যেখানে সহিংসতার হার প্রায়শই বেশি । বেশিরভাগ গবেষণা স্কুল-বয়সি শিশু বা কিশোর-কিশোরীদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে । গবেষণায় দক্ষিণ আফ্রিকার সাড়ে চার বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জীবনে সহিংসতার ঘটনাগুলি মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং পাঁচ বছর বয়সে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে ।
গবেষণার ফলাফল:
20টি দেশের 27,643 জন শিশুর উপর পরিচালিত 70 শতাংশেরও বেশি গবেষণায় দেখা গিয়েছে নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা এবং যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া শিশুরা জ্ঞানীয় ক্ষমতা হ্রাস করে । দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 83 শতাংশ শিশু 4.5 বছর বয়সের মধ্যে কোনও না কোনও ধরণের সহিংসতার সম্মুখীন হয় । এরফলে উদ্বেগ, ভয় বা দুঃখের মতো লক্ষণ দেখা দেয় এবং আগ্রাসন, অতিসক্রিয়তা এবং নিয়ম ভাঙার মতো বহিরাগত লক্ষণ দেখা দেয় ।
স্কুলে প্রবেশের আগেই সহিংসতার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা পরামর্শ দেয় যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হওয়ার অনেক আগেই এটি বিকাশকে প্রভাবিত করতে পারে ।
সহিংসতায় আক্রান্ত শিশুদের জন্য সামনে কী অপেক্ষা করছে ?
বাস্তবতা ভয়াবহ এবং সকল স্তরে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন—পরিবার, সম্প্রদায়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সরকার । স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে শৈশবে সহিংসতার সংস্পর্শ ব্যাপক এবং ছোট শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এর স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে । এই সমস্যা সমাধানের জন্য সকল স্তরে প্রাথমিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন । ভবিষ্যতে সুস্থ ও নিরাপদ সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য নিরাপত্তা এবং সহায়তা অপরিহার্য ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10213576/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)