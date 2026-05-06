45 বছর বয়সের পর হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি কেন বাড়ে ? NSO-এর পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে উদ্বেগজনক তথ্য

45 বছর বয়সের পর হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি কেন বাড়ে ? NSO-এর পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে উদ্বেগজনক তথ্য
ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিসের (NSO) সাম্প্রতিক একটি স্বাস্থ্য গবেষণা অনুযায়ী, 45 বছর বয়সের পর হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি দ্বিগুণ হয়ে যায় ।
Published : May 6, 2026 at 12:09 PM IST
আমাদের অধিকাংশ মানুষই 40 বছর বয়স পার করার পরেও নিজেদের শারীরিকভাবে সুস্থ বলে মনে করি এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিন্ত বা উদাসীন হয়ে পড়ি । তবে বাস্তবতাটা কিছুটা ভিন্ন । ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিসের (NSO) সাম্প্রতিক তথ্যতে এমন একটি চিত্র তুলে ধরে, যা উপেক্ষা করা কঠিন । এই তথ্য অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তির বয়স 45 বছর অতিক্রম করার পর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় । এর অর্থ হল শরীরের অভ্যন্তরে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে যদিও বাহ্যিকভাবে সবকিছু স্বাভাবিক বলেই মনে হয় । ঠিক এই সময়েই ছোটখাটো শারীরিক সমস্যাগুলি ক্রমশ গুরুতর অসুস্থতায় রূপ নিতে পারে । এই পরিসংখ্যানগুলির উদ্দেশ্য কাউকে ভীত করা নয়, বরং এটি একটি সময়োপযোগী সতর্কবার্তা হিসাবে কাজ করে ৷ যা আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে পারি ।
45 বছর বয়সের পর শরীরে কেন লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে ?
NSO-এর তথ্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, 45 বছর বয়সের পর শরীরের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে । শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তখন আর আগের মতো শক্তিশালী থাকে না, যার ফলে সংক্রমণ ও অসুস্থতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় । অধিকন্তু, শরীরের সেরে ওঠার প্রক্রিয়া মন্থর হয়ে পড়ে ৷ ফলস্বরূপ, শারীরিক অসুস্থতাগুলি দ্রুত নিরাময় হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন দেখা দেয় ।
NSO গবেষণায় যা উঠে এসেছে: ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস (NSO)-এর পরিচালিত এই স্বাস্থ্য গবেষণার লক্ষ্য ছিল সারা দেশের মানুষের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা । গবেষণার তথ্য-উপাত্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, 45 বছর বা তার বেশি বয়সি ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা 45 বছরের কম বয়সি ব্যক্তিদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ । এই বৈষম্যটি একটি নির্দেশক হিসাবে কাজ করে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যঝুঁকি দ্রুত বৃদ্ধি পায় ।
কোন রোগগুলিকে মূলত দায়ী করা হয় ?
এই বয়সের পর, জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত রোগগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে । এর মধ্যে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং শ্বাসযন্ত্রের সমস্যাগুলির মতো অসুস্থতা । NSO-এর তথ্যমতে, ঠিক এই রোগগুলির কারণেই বিপুল সংখ্যক মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় । যদি সময়মতো এই সমস্যাগুলির সুরাহা না করা হয়, তবে এগুলির তীব্রতা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে ।
পুরুষ বনাম মহিলা: কারা বেশি আক্রান্ত ?
গবেষণায় আরও উঠে এসেছে যে, যদিও পুরুষদের হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি কিছুটা বেশি, তবুও মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই ঝুঁকিকে কোনোভাবেই নগণ্য বলা চলে না । বিশেষ করে 45 বছর বয়সের পর ৷ মহিলাদের শরীরে হরমোনজনিত পরিবর্তন শুরু হয়, যা নানাবিধ স্বাস্থ্য জটিলতার জন্ম দিতে পারে । তাই, এই বয়সে পৌঁছনোর পর পুরুষ ও নারী উভয়কেই স্বাস্থ্যের বিষয়ে অধিকতর সতর্ক ও সচেতন হতে হবে ।
শহুরে ও গ্রামীণ তথ্যের মধ্যে এই অসামঞ্জস্য কেন ?
NSO-এর তথ্য থেকে প্রাপ্ত একটি কৌতূহলদ্দীপক পর্যবেক্ষণ হল, শহরাঞ্চলে হাসপাতালে ভর্তির হার তুলনামূলকভাবে বেশি । এর অর্থ এই নয় যে, শহরাঞ্চলের মানুষ জন্মগতভাবেই বেশি অসুস্থ; বরং এটি এই সত্যকেই প্রতিফলিত করে, সেখানে চিকিৎসা সুবিধাগুলি হাতের নাগালেই থাকে, যার ফলে মানুষ দ্রুত হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে । এর বিপরীতে, গ্রামীণ এলাকাগুলিতে চিকিৎসা প্রাপ্তিতে প্রায়শই বিলম্ব ঘটে আর এই বিলম্বের কারণেই প্রকৃত স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান বা তথ্যের সঠিক প্রতিফলন অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না ।
ঝুঁকি কমাতে কী করা দরকার ?
ভালো বিষয় হল, যদিও স্বাস্থ্যের এই ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব নয়, তবুও একে নিশ্চিতভাবেই অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব । 45 বছর বয়সের পর, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো, খাদ্যাভ্যাসের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া, প্রতিদিন কোনও না কোনও ধরনের শারীরিক ব্যায়াম করা এবং মানসিক চাপ বা স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে । দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের সুরক্ষায়, শেষ পর্যন্ত এই ছোট ছোট ও ধারাবাহিক অভ্যাসগুলিই সবচেয়ে বড় পার্থক্য গড়ে তোলে ।
https://www.mospi.gov.in/uploads/publications_reports/publications_reports1776676412084_2b4f2b5c-2f1c-446b-8fa3-ec8f125b2b66_Final_Report_no_596_Health_(2).pdf
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
