রোজ ব্রাশ করলেও হতে পারে বড় ক্ষতি ! দাঁতকে সুস্থ রাখতে কী করবেন জানুন চিকিৎসকের মতামত
দাঁত ব্রাশ করা একটি সাধারণ কাজ ৷ তবে তারপরও হতে পারে এনামেল ক্ষয় ৷ কী করবেন জানালেন দন্ত বিশেষজ্ঞ ৷
Published : January 28, 2026 at 1:00 PM IST
একটি স্বাস্থ্যকর সকালের জীবনধারার প্রথম কাজটি সাধারণত ব্রাশ করা । আমরা ছোটবেলা থেকেই এটা করে আসছি ৷ যাইহোক, দাঁতের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন । বেশিরভাগ মানুষ এটি বুঝতে পারেন না তা হল এটিও দিনের শেষ কাজ হওয়া উচিত, যেমন সারাদিন, আমরা আমাদের দাঁতগুলিকে অসংখ্য খাবার, পানীয় এবং ব্যাকটেরিয়া প্রকাশ করি । আপনার দাঁতের প্রয়োজনীয়তা বোঝা ভালো তবে মৌখিক স্বাস্থ্য এবং চেহারা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ । উদাহরণস্বরূপ, এক কাপ গরম কফি, এর অম্লীয় প্রকৃতির কারণে এনামেল নামক দাঁতের প্রতিরক্ষামূলক বাইরের স্তরকে নরম করে দিতে পারে ।
দন্ত বিশেষজ্ঞ জাভেদ খান বলেন, "এনামেল আমাদের দাঁতের বাইরের স্তর, মানবদেহের সবচেয়ে শক্ত পদার্থ ৷ তবুও এটি ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকে । এই পাতলা, প্রতিরক্ষামূলক ঢালটি প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ, তাপমাত্রার পরিবর্তন এবং রাসায়নিক এক্সপোজার থেকে দাঁতের সংবেদনশীল অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে রক্ষা করে । একবার এটি জীর্ণ হয়ে গেলে, এনামেল পুনরুত্থিত হতে পারে না ৷ যা দাঁতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ৷"
এছাড়াও তিনি জানান, এমনকি সাইট্রাস ফল, বেরি এবং প্রাকৃতিক ফলের রসের মতো খাবারেও প্রাকৃতিকভাবে অ্যাসিড থাকে যা ধীরে ধীরে এনামেল ক্ষয় করতে পারে ।
এই ক্ষয়টি ধীরে ধীরে এবং ব্যথা ছাড়াই ঘটে, প্রায়ই ক্ষতি অগ্রসর এবং অপরিবর্তনীয় না হওয়া পর্যন্ত অলক্ষিত থাকে । প্রতিদিনের খাদ্যতালিকাগত পছন্দ কীভাবে এনামেলকে প্রভাবিত করে তা বোঝা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি প্রতিরোধ করতে পারে এবং সুস্থ দাঁত বজায় রাখতে পারে ।
কীভাবে প্রতিদিনের খাবার এনামেলকে দুর্বল করে দিতে পারে ?
চিকিৎসক জানান, এনামেল পরিধানের জন্য প্রাথমিক ঝুঁকির কারণগুলির মধ্যে একটি হল অ্যাসিডের উপস্থিতি । যদিও চিনিযুক্ত খাবারগুলি প্রায়শই দাঁতের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত থাকে ৷ তবে এটি স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে কিছু খাবারে প্রাকৃতিকভাবে উপস্থিত অ্যাসিডগুলি এনামেলকে সাময়িকভাবে নরম করতে পারে যা এনামেল খনিজগুলির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে ।
এনামেলকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সাধারণ খাবার এবং পানীয়গুলির মধ্যে রয়েছে:
• সাইট্রাস ফল যেমন কমলালেবু, লেবু এবং পেয়ারা
• ফলের রস এবং স্মুদি
• আচার এবং দই এর মতো গাঁজানো খাবার
খাওয়ার সময়, এই খাবারের অ্যাসিডগুলি এনামেলের পৃষ্ঠের সঙ্গে সংযোগ করে ৷ যার ফলে এটি নরম হয়ে যায় । এই নরম অবস্থার সময়, এনামেল পরার বেশি ঝুঁকি থেকে যায় ।
অনেক সময়, আমরা অনুমান করি যে একটি আদর্শ টুথপেস্ট ব্যবহার করা আমাদের দাঁতের জন্য সম্পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করে । নিয়মিত টুথপেস্ট প্রাথমিকভাবে দাঁত পরিষ্কার এবং শ্বাস সতেজ করার জন্য কাজ করে । এটি অ্যাসিড আক্রমণ বা পরিধানের বিরুদ্ধে এনামেলের প্রয়োজন এমন সুরক্ষা প্রদান করে না ।
এনামেল যত্নে বিশেষায়িত টুথপেস্টের ভূমিকা
এনামেল সুরক্ষার জন্য তৈরি বিশেষায়িত টুথপেস্টে অপ্টিমাইজড ফ্লোরাইড ফর্মুলেশন থাকে যা এনামেল পৃষ্ঠকে শক্তিশালী ও পুনর্নির্মাণ করতে সহায়তা করে ।
এই টুথপেস্টের সুবিধার মধ্যে রয়েছে:
• পুনঃখনিজকরণ: ফ্লোরাইড এনামেলকে শক্তিশালী করে এবং খাদ্যতালিকাগত অ্যাসিড এক্সপোজারের কারণে এনামেল থেকে হারিয়ে যাওয়া শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে ।
• সুরক্ষা: এটি একটি শক্তিশালী, আরও প্রতিরোধী পৃষ্ঠ তৈরি করে যা খাদ্যতালিকাগত অ্যাসিডগুলিকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করতে সক্ষম ।
• মৃদু যত্ন: এই ফর্মুলেশনগুলি একই সময়ে এনামেলের উপর মৃদু থাকার সময় কার্যকরভাবে পরিষ্কার করতে পারে ।
এনামেল স্বাস্থ্য সমর্থন করার জন্য সহজ অভ্যাস
বিশেষায়িত টুথপেস্ট ব্যবহারের পাশাপাশি, কিছু জীবনযাত্রার অভ্যাস গ্রহণ করলে এনামেলকে আরও পরিধান থেকে রক্ষা করতে পারে:
• জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন: অ্যাসিডযুক্ত খাবার খাওয়া বা পান করার পরে, জল দিয়ে আপনার মুখ ধুয়ে ফেললে অ্যাসিডগুলিকে নিরপেক্ষ করতে এবং সেগুলি থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে৷
• ব্রাশ করার আগে অপেক্ষা করুন: অ্যাসিডিক আইটেম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দাঁত ব্রাশ করা এড়িয়ে চলুন, অন্তত 30 মিনিটের জন্য ।
• নিয়মিত ডেন্টাল ভিজিট: রুটিন চেক-আপ আপনার ডেন্টিস্টকে এনামেলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এবং সুরক্ষার জন্য চিকিৎসার পরামর্শ প্রয়োজন ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)