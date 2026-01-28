ETV Bharat / health

রোজ ব্রাশ করলেও হতে পারে বড় ক্ষতি ! দাঁতকে সুস্থ রাখতে কী করবেন জানুন চিকিৎসকের মতামত

দাঁত ব্রাশ করা একটি সাধারণ কাজ ৷ তবে তারপরও হতে পারে এনামেল ক্ষয় ৷ কী করবেন জানালেন দন্ত বিশেষজ্ঞ ৷

Health Care Tips
দাঁতের এনামেল সুস্থ রাখতে কী করবেন ? (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 28, 2026 at 1:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

একটি স্বাস্থ্যকর সকালের জীবনধারার প্রথম কাজটি সাধারণত ব্রাশ করা । আমরা ছোটবেলা থেকেই এটা করে আসছি ৷ যাইহোক, দাঁতের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন । বেশিরভাগ মানুষ এটি বুঝতে পারেন না তা হল এটিও দিনের শেষ কাজ হওয়া উচিত, যেমন সারাদিন, আমরা আমাদের দাঁতগুলিকে অসংখ্য খাবার, পানীয় এবং ব্যাকটেরিয়া প্রকাশ করি । আপনার দাঁতের প্রয়োজনীয়তা বোঝা ভালো তবে মৌখিক স্বাস্থ্য এবং চেহারা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ । উদাহরণস্বরূপ, এক কাপ গরম কফি, এর অম্লীয় প্রকৃতির কারণে এনামেল নামক দাঁতের প্রতিরক্ষামূলক বাইরের স্তরকে নরম করে দিতে পারে ।

দন্ত বিশেষজ্ঞ জাভেদ খান বলেন, "এনামেল আমাদের দাঁতের বাইরের স্তর, মানবদেহের সবচেয়ে শক্ত পদার্থ ৷ তবুও এটি ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকে । এই পাতলা, প্রতিরক্ষামূলক ঢালটি প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ, তাপমাত্রার পরিবর্তন এবং রাসায়নিক এক্সপোজার থেকে দাঁতের সংবেদনশীল অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে রক্ষা করে । একবার এটি জীর্ণ হয়ে গেলে, এনামেল পুনরুত্থিত হতে পারে না ৷ যা দাঁতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ৷"

এছাড়াও তিনি জানান, এমনকি সাইট্রাস ফল, বেরি এবং প্রাকৃতিক ফলের রসের মতো খাবারেও প্রাকৃতিকভাবে অ্যাসিড থাকে যা ধীরে ধীরে এনামেল ক্ষয় করতে পারে ।

এই ক্ষয়টি ধীরে ধীরে এবং ব্যথা ছাড়াই ঘটে, প্রায়ই ক্ষতি অগ্রসর এবং অপরিবর্তনীয় না হওয়া পর্যন্ত অলক্ষিত থাকে । প্রতিদিনের খাদ্যতালিকাগত পছন্দ কীভাবে এনামেলকে প্রভাবিত করে তা বোঝা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি প্রতিরোধ করতে পারে এবং সুস্থ দাঁত বজায় রাখতে পারে ।

কীভাবে প্রতিদিনের খাবার এনামেলকে দুর্বল করে দিতে পারে ?

চিকিৎসক জানান, এনামেল পরিধানের জন্য প্রাথমিক ঝুঁকির কারণগুলির মধ্যে একটি হল অ্যাসিডের উপস্থিতি । যদিও চিনিযুক্ত খাবারগুলি প্রায়শই দাঁতের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত থাকে ৷ তবে এটি স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে কিছু খাবারে প্রাকৃতিকভাবে উপস্থিত অ্যাসিডগুলি এনামেলকে সাময়িকভাবে নরম করতে পারে যা এনামেল খনিজগুলির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে ।

এনামেলকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সাধারণ খাবার এবং পানীয়গুলির মধ্যে রয়েছে:

• সাইট্রাস ফল যেমন কমলালেবু, লেবু এবং পেয়ারা

• ফলের রস এবং স্মুদি

• আচার এবং দই এর মতো গাঁজানো খাবার

খাওয়ার সময়, এই খাবারের অ্যাসিডগুলি এনামেলের পৃষ্ঠের সঙ্গে সংযোগ করে ৷ যার ফলে এটি নরম হয়ে যায় । এই নরম অবস্থার সময়, এনামেল পরার বেশি ঝুঁকি থেকে যায় ।

অনেক সময়, আমরা অনুমান করি যে একটি আদর্শ টুথপেস্ট ব্যবহার করা আমাদের দাঁতের জন্য সম্পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করে । নিয়মিত টুথপেস্ট প্রাথমিকভাবে দাঁত পরিষ্কার এবং শ্বাস সতেজ করার জন্য কাজ করে । এটি অ্যাসিড আক্রমণ বা পরিধানের বিরুদ্ধে এনামেলের প্রয়োজন এমন সুরক্ষা প্রদান করে না ।

এনামেল যত্নে বিশেষায়িত টুথপেস্টের ভূমিকা

এনামেল সুরক্ষার জন্য তৈরি বিশেষায়িত টুথপেস্টে অপ্টিমাইজড ফ্লোরাইড ফর্মুলেশন থাকে যা এনামেল পৃষ্ঠকে শক্তিশালী ও পুনর্নির্মাণ করতে সহায়তা করে ।

এই টুথপেস্টের সুবিধার মধ্যে রয়েছে:

পুনঃখনিজকরণ: ফ্লোরাইড এনামেলকে শক্তিশালী করে এবং খাদ্যতালিকাগত অ্যাসিড এক্সপোজারের কারণে এনামেল থেকে হারিয়ে যাওয়া শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে ।

সুরক্ষা: এটি একটি শক্তিশালী, আরও প্রতিরোধী পৃষ্ঠ তৈরি করে যা খাদ্যতালিকাগত অ্যাসিডগুলিকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করতে সক্ষম ।

মৃদু যত্ন: এই ফর্মুলেশনগুলি একই সময়ে এনামেলের উপর মৃদু থাকার সময় কার্যকরভাবে পরিষ্কার করতে পারে ।

এনামেল স্বাস্থ্য সমর্থন করার জন্য সহজ অভ্যাস

বিশেষায়িত টুথপেস্ট ব্যবহারের পাশাপাশি, কিছু জীবনযাত্রার অভ্যাস গ্রহণ করলে এনামেলকে আরও পরিধান থেকে রক্ষা করতে পারে:

জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন: অ্যাসিডযুক্ত খাবার খাওয়া বা পান করার পরে, জল দিয়ে আপনার মুখ ধুয়ে ফেললে অ্যাসিডগুলিকে নিরপেক্ষ করতে এবং সেগুলি থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে৷

ব্রাশ করার আগে অপেক্ষা করুন: অ্যাসিডিক আইটেম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দাঁত ব্রাশ করা এড়িয়ে চলুন, অন্তত 30 মিনিটের জন্য ।

নিয়মিত ডেন্টাল ভিজিট: রুটিন চেক-আপ আপনার ডেন্টিস্টকে এনামেলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এবং সুরক্ষার জন্য চিকিৎসার পরামর্শ প্রয়োজন ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. এই শীতকালীন সবজি ক্যানসারের শত্রু, পাতে রাখুন রোজ
  2. ঠান্ডায় শরীর গরম রাখলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, করুন এই যোগাসন
  3. চিত্রাঙ্গদা সিং 50 বছর বয়সেও কম বয়সি দেখায়, এই পানীয়টি ত্বকের তারুণ্যের আসল রহস্য

TAGGED:

TOOTH HEALTH
HEALTH TIPS
দাঁতের সমস্যা
TOOTH ENAMEL
TOOTH PROBLEM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.