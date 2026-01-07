প্রতি মাসে ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া ব্যয়বহুল হতে পারে ! পিরিয়ডের সময় এই সহজ উপায়গুলি করুন

প্রতি মাসে ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া ব্যয়বহুল হতে পারে ! পিরিয়ডের সময় এই সহজ উপায়গুলি করুন
পিরিয়ডের তীব্র ব্যথার ক্ষেত্রে, তাপ থেরাপি, আদা চা, যোগব্যায়াম এবং অ্যারোমাথেরাপির মতো প্রাকৃতিক প্রতিকার কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে ।
Published : January 7, 2026 at 11:06 AM IST
পিরিয়ডের সময় তলপেটে ব্যথা বা খিঁচুনি স্বাভাবিক ৷ কিন্তু তীব্র অস্বস্তি আপনার দৈনন্দিন রুটিনকে ব্যাহত করতে পারে । বারবার ওষুধ খেয়ে আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করার পরিবর্তে, ব্যথা উপশমের জন্য প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার করাই ভালো । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কিছু প্রাকৃতিক উপাদান সম্পর্কে ৷ যা ব্যবহার করে কীভাবে পিরিয়ডের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে পারেন ৷
হট কম্প্রেস: এটি একটি সময়-পরীক্ষিত প্রতিকার । গরম জলের বোতল বা হিটিং প্যাড ব্যবহার ব্যথা উপশম করতে সাহায্য করতে পারে । গরম কম্প্রেস জরায়ুর পেশী শিথিল করে, রক্ত প্রবাহ উন্নত করে এবং ব্যথা কমায় । এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং এটি করা খুব সহজ ।
আদা চা: বহু গবেষণায় দেখা গিয়েছে তীব্র মাসিকের ব্যথায় ভুগছেন এমন রোগীদের আদার গুঁড়ো দিলে তা উল্লেখযোগ্যভাবে উপশম পেতে পারে। আদার প্রদাহ-বিরোধী এবং ব্যথানাশক বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে । আপনি এটি চা বা খাবারে ব্যবহার করতে পারেন ।
যোগব্যায়াম এবং হালকা কার্যকলাপ: পিরিয়ডের ব্যথার সময় হালকা ব্যায়াম করলে রক্ত সঞ্চালন উন্নত হয়, যা ফোলাভাব এবং পেশীতে টান কমায় । বালাসন (শিশুদের ভঙ্গি) এবং মার্জারাসন-বিতিলাসন (বিড়াল-গরু ভঙ্গি) এর মতো যোগব্যায়াম ভঙ্গি উল্লেখযোগ্যভাবে উপশম দিতে পারে ।
সুগন্ধি দিয়ে ব্যথা উপশম: ল্যাভেন্ডার এবং গোলাপের মতো অপরিহার্য তেলও ব্যথা বা খিঁচুনি থেকে তাৎক্ষণিক উপশম দিতে পারে । এই তেলের সুগন্ধ শ্বাস নিলে বা তলপেটে মাসাজ করলেও পেশীর টান কমে এবং উপশম হতে পারে ।
ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য: ম্যাগনেসিয়ামের পেশী-শিথিলকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে । সবুজ শাকসবজি, বাদাম এবং বীজ চমৎকার উৎস এবং মাসিকের ব্যথা কমাতে কার্যকর ।
হাইড্রেশন গুরুত্বপূর্ণ: ভেষজ চা ছাড়াও, পর্যাপ্ত হাইড্রেশন বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ । ডিহাইড্রেশন পেশী শক্ত হতে পারে এবং ব্যথা আরও খারাপ করতে পারে । এই ধরনের ক্ষেত্রে, মৌরি চা পেট ফাঁপা কমাতে পারে এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করলেও উপশম হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)