বছর শেষে পার্টির মুডে মানুষ, বাড়ছে Holiday Heart Syndrome ! কী এই রোগ ?

বছর শেষ হতে যাচ্ছে ৷ এইসময় পার্টির মুড ৷ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এটি হতে পারে হলিডে হার্ট সিনড্রোম ৷ কী এই রোগ ? জানুন বিস্তারিত ৷

Holiday Heart Syndrome
হলিডে হার্ট সিনড্রোম (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 26, 2025 at 6:47 PM IST

2025 সাল আর মাত্র কয়েকদিন বাকি । প্রায় 10 দিন পরই নতুন বছর আসবে, আর সেই সঙ্গে মানুষ নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি শুরু করে । বছরের এই সময়টাতেই সবাই পার্টির মেজাজে থাকে মানুষ । এই সময়টা উদযাপন, মজা এবং আরামের সঙ্গেই কাটে মানুষের ৷

তবে, এই সময়টি আপনার হৃদয়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সময় । আসলে, উৎসব এবং পার্টির মরশুমে, খাবার গ্রহণের কারণে প্রায়শই হার্টের উপর চাপ বেড়ে যায় । এই সময়ে, তরুণদের হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, রক্তচাপ হঠাৎ বৃদ্ধি, এমনকি হার্ট অ্যাটাকের মতো লক্ষণগুলির দ্রুত বৃদ্ধি দেখা দেয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কেন বছরের এই সময়টি হার্টের জন্য বিপজ্জনক ?

হৃদরোগের ঝুঁকি কেন বৃদ্ধি পায় ?

উৎসব বা ছুটির মরশুমে হৃদরোগের সমস্যাগুলিকে হলিডে হার্ট সিনড্রোম (HHS) বলা হয় । প্রথমে এটিকে অ্যালকোহলের কারণে হৃদরোগ বলে মনে করা হলেও, এখন এটি আরও বিভিন্ন কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে । বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন অতিরিক্ত মদ্যপান, অতিরিক্ত নুন গ্রহণ, ঘুমের অভাব এবং বর্ধিত মানসিক চাপের সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগের সমস্যাও হতে পারে ।

স্বল্পমেয়াদি জীবনযাত্রার পরিবর্তন হৃদস্পন্দনের ছন্দ ব্যাহত করতে পারে, রক্তচাপ বৃদ্ধি করতে পারে এবং লুকানো হৃদরোগের সমস্যাগুলি উন্মোচন করতে পারে ।

হৃদপিণ্ডের জন্য পার্টি কতটা বিপজ্জনক ?

হলিডে হার্ট সিনড্রোমের সবচেয়ে বড় কারণ হল অতিরিক্ত মদ্যপান । চিকিৎসা গবেষণা অনুসারে, পুরুষদের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচ বা তার বেশি পানীয় এবং মহিলাদের জন্য চার বা তার বেশি পানীয় পান করাকে অতিরিক্ত মদ্যপান বলে মনে করা হয় ।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ (NIH) দ্বারা প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পূর্বের হৃদরোগের স্বাস্থ্য নির্বিশেষে, একটি ভারী পানীয়ও হৃদপিণ্ডের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাকে ব্যাহত করতে পারে ।

অ্যালকোহল হার্টের ক্ষতি করে:

অ্যালকোহল মায়োকার্ডিয়াল টক্সিন হিসাবে কাজ করে এবং শরীরের লড়াই-অর-ফ্লাইট প্রতিক্রিয়া, সহানুভূতিশীল স্নায়ুতন্ত্রকে অতিরিক্ত সক্রিয় করে, বিশেষ করে হ্যাংওভারের সময় । এটি বিশ্রামের হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি করে এবং অ্যাট্রিয়াল রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডকে সংক্ষিপ্ত করে, যারফলে অ্যারিথমিয়াসের মতো অবস্থা দেখা দেয় ।

অতিরিক্ত নুনও বিপজ্জনক: যদিও অ্যালকোহল হৃদরোগের জন্য প্রাথমিকভাবে খারাপ করে ৷ কিন্তু উৎসবের মরশুমে খাদ্যাভ্যাস এবং মানসিক চাপও রক্তচাপের হঠাৎ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে । পার্টি স্ন্যাকস, প্রক্রিয়াজাত মাংস এবং রেস্তোরাঁর খাবারে সাধারণত সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন সোডিয়াম গ্রহণের পরিমাণ 2300 মিলিগ্রামের কম রাখা উচিত । তাই অ্যালকোহল পান করলে এর সীমা অতিক্রম করে ৷ যা হার্টের জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে ৷

অতিরিক্ত সোডিয়ামের কারণে শরীরে জল ধরে থাকে, রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং হৃদপিণ্ডকে জোরে পাম্প করতে বাধ্য করে । এরফলে রক্তচাপ হঠাৎ এবং স্বল্পমেয়াদি বৃদ্ধি পেতে পারে, এমনকি যারা উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন না তাদের ক্ষেত্রেও ।

যশোদা হাসপাতালের কনসালটেন্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডঃ জগদীশ মাদি রেড্ডি বলেন, "ছুটির দিনে কেউ হৃদরোগের কথা ভাবতে চায় না ৷ কিন্তু বছরের শেষে আমরা এই ধরনের ঘটনা বেশি দেখতে পাই । এর কারণ অনেক । চর্বি ও লবণ সমৃদ্ধ ভারী খাবার রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয় । এমনকি এক অ্যালকোহলও অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন বা অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের কারণ হতে পারে ।"

এগুলি এড়ানোও গুরুত্বপূর্ণ:

মানসিক এবং শারীরিক চাপ, রাত জেগে থাকা, ঘুমের অভাব, আর্থিক চাপ এবং সামাজিক বাধ্যবাধকতাও উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে । কর্টিসল এবং অ্যাড্রিনালিনের মতো স্ট্রেস হরমোনের উচ্চ মাত্রা রক্তচাপ কমাতে পারে এবং হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি করতে পারে ।

উৎসবের মরশুমে আপনার হার্টের যত্ন নেওয়ার উপায়:

অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণ এড়িয়ে চলুন এবং অ্যালকোহলযুক্ত জল পান করুন ।

প্রক্রিয়াজাত এবং প্যাকেটজাত পার্টি খাবার গ্রহণ কমিয়ে দিন ।

উৎসবের মরশুমেও 7-8 ঘণ্টা ঘুমানোর লক্ষ্য রাখুন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

