পুজোর আগে নিজেকে রাখুন একদম ছিপছিপে, ওজন কমানোর চাবিকাঠি এই হাই প্রোটিন স্যালাড
High Protein Food: কম ক্যালোরিযুক্ত ও পুষ্টিসমৃদ্ধ স্যালাড ওজন কমানোর জন্য অত্যন্ত উপকারী, কারণ এগুলি দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে ।
Published : September 30, 2026 at 3:12 PM IST
ওজন কমানোর ক্ষেত্রে এমন সব খাবার খাদ্যতালিকায় রাখা জরুরি যা ক্যালোরিতে কম হলেও শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগান দেয় । এক্ষেত্রে স্যালাড একটি চমৎকার ও স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয় ।
ফাইবার, ভিটামিন ও খনিজ উপাদানে ভরপুর স্যালাড দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে ৷ ফলে বারবার খিদে পাওয়ার প্রবণতা কমে । আপনি যদি ওজন কমানোর প্রক্রিয়াটিকে আরও সহজ ও আনন্দদায়ক করে তুলতে চান, তবে সুস্বাদু ও কম ক্যালোরিযুক্ত এই স্যালাড আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
শসা ও টমেটোর স্যালাড: এই স্যালাডটি তৈরি করা অত্যন্ত সহজ এবং এতে ক্যালোরির পরিমাণও খুব কম । শসায় প্রচুর পরিমাণে জল থাকে যা শরীরকে আর্দ্র রাখে ৷ আর টমেটো থেকে পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট । এতে সামান্য লেবুর রস ও বিট নুন যোগ করলে তা হজমেও সহায়তা করে ।
অঙ্কুরিত শস্যের স্য়ালাড (Sprouts Salad): অঙ্কুরিত মুগ ডাল ও ছোলা দিয়ে তৈরি এই স্যালাডটি প্রোটিন ও ফাইবারের এক চমৎকার উৎস । এটি ওজন কমাতে সাহায্য করার পাশাপাশি পেশির ক্ষয় রোধেও ভূমিকা রাখে । এতে কুচি করা পেঁয়াজ, টমেটো এবং লেবুর রস যোগ করলে এর স্বাদ ও পুষ্টিগুণ উভয়ই বৃদ্ধি পায় ।
সবুজ স্যালাড (Green Salad): পালং শাক, লেটুস পাতা, শসা, ক্যাপসিকাম এবং টমেটো মিশিয়ে এই সবুজ স্যালাড তৈরি করা হয় । এটি শরীরকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ফাইবার ও ভিটামিন সরবরাহ করে । এটি বিপাকক্রিয়া উন্নত করতে এবং শরীরকে ভিতর থেকে পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে ।
ফলের স্যালাড (Fruit Salad): আপেল, পেঁপে, পেয়ারা ও বেদানার মতো ফল দিয়ে তৈরি স্যালাড ফাইবার ও ভিটামিনে ভরপুর । তবে এতে চিনি বা ক্রিম যোগ করা থেকে বিরত থাকুন ৷ কারণ এগুলি ক্যালোরির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় এবং ওজন কমার পরিবর্তে ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে ।
পনিরের স্যালাড (Paneer Salad): আপনি যদি প্রোটিনের ভালো কোনও উৎস খুঁজছেন, তবে কম চর্বিযুক্ত পনিরের স্যালাড একটি চমৎকার পছন্দ । কম চর্বিযুক্ত পনিরে থাকা প্রোটিন দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে । শসা, টমেটো, গাজর ও গোলমরিচের গুঁড়োর সঙ্গে পনির মিশিয়ে নিলে স্যালাডটি কেবল স্বাস্থ্যকরই নয়, বরং সুস্বাদুও হয়ে ওঠে ।
সেদ্ধ ছোলার স্যালাড (Boiled Chickpea Salad): কালো ছোলা প্রোটিন ও ফাইবারে সমৃদ্ধ । সেদ্ধ কালো ছোলার সঙ্গে পেঁয়াজ, টমেটো, লেবুর রস এবং ভাজা জিরের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন । এই মিশ্রণটি ওজন কমানোর জন্য একটি আদর্শ ও তৃপ্তিদায়ক স্যালাড হিসেবে কাজ করে ।
গাজর ও বিটের স্যালাড (Carrot and Beetroot Salad): গাজর ও বিটের স্যালাড ফাইবার, আয়রন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর । এটি ওজন কমাতে সাহায্য করার পাশাপাশি রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে এবং ত্বককে সুস্থ ও উজ্জ্বল রাখতে সহায়তা করে ।
স্যালাড খাওয়ার সময় যেসব বিষয় মনে রাখা জরুরি:
অতিরিক্ত নুন ও মেয়োনিজ এড়িয়ে চলুন: স্যালাডে অতিরিক্ত নুন বা মেয়োনিজ যোগ করলে এর পুষ্টিগুণ কমে যায় । সঠিক মশলা বা উপকরণ বেছে নেওয়া ভালো ৷ স্বাদ ও স্বাস্থ্যগুণ বাড়াতে সবসময় লেবু ও গোলমরিচ ব্যবহার করুন ।
দুপুরের খাবারের আগে খান: দুপুরের মূল খাবারের ঠিক আগে এক বাটি স্যালাড খেলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে ।
রাতের খাবারেও অন্তর্ভুক্ত করুন: রাতের খাবারের সঙ্গেও এক বাটি স্যালাড রাখার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা ৷
সবসময় ফ্রেস অবস্থায় খান: কেটে রাখা স্যালাড বেশিক্ষণ ফেলে রাখবেন না ৷ বরং ফ্রেস অবস্থায় তৈরি করে খেয়ে নিন । আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় কম ক্যালোরিযুক্ত ও পুষ্টিসমৃদ্ধ এই স্যালাডগুলি অন্তর্ভুক্ত করা কেবল ওজন কমাতেই সাহায্য করবে না, বরং আপনার শরীরকে প্রাণবন্ত ও কর্মক্ষমও রাখবে । সঠিক খাদ্যাভ্যাস, হালকা ব্যায়াম এবং নিয়মিত স্যালাড খাওয়ার অভ্যাস আপনাকে ছিপছিপে ও সুস্থ থাকতে সহায়তা করবে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11593085/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)