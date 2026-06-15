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রান্না ছাড়াই মাত্র 10 মিনিটে তৈরি করুন উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত এই খাবার

সুস্থ জীবনধারা বজায় রাখার জন্য মানুষ বাজার থেকে প্যাকেটজাত স্বাস্থ্যকর খাবারও কিনছে ।

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10 মিনিটে তৈরি করুন উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত এই খাবার (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 15, 2026 at 7:21 PM IST

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আধুনিক জীবনযাত্রা এতটাই ব্যস্ততাপূর্ণ হয়ে পড়েছে যে, সুস্থ জীবনধারা বজায় রাখতে মানুষ বাজার থেকে প্যাকেটজাত 'স্বাস্থ্যকর' খাবার কিনছে । অথচ এসব প্যাকেটজাত খাবারে প্রায়শই থাকে পরিশোধিত চিনি ও কার্বোহাইড্রেট থাকে ৷ যা খিদে কমানোর পরিবর্তে উল্টে তা বাড়িয়ে দেয় । এই বিষয়টি মাথায় রেখে এমন কিছু প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবারের কথা জেনে রাখা ভালো যেগুলি তৈরি করতে কোনও রান্নার ঝামেলা নেই এবং মাত্র 10 মিনিটেই প্রস্তুত করা সম্ভব ।

মুগ ডালের অঙ্কুরিত স্যালাড:

মুগ ডালের অঙ্কুরিত স্যালাড প্রোটিন, ফাইবার এবং প্রয়োজনীয় ভিটামিনে ভরপুর । এটি তৈরি করা খুবই সহজ ৷ কেবল মুগ ডাল থেকে অঙ্কুর বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করাতেই কিছুটা সময় লাগে ।

কীভাবে তৈরি করবেন ?

অঙ্কুরিত মুগ ডালের সঙ্গে মিহি করে কুচি করা পেঁয়াজ, টমেটো এবং শসা মেশান ।

স্বাদমতো নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং চাট মশলা দিয়ে মাখিয়ে নিন ।

চাইলে এতে ভাজা চিনাবাদামও যোগ করতে পারেন ।

ব্রেকফাস্টে উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত এই খাবারটি উপভোগ করুন ।

দই-চিড়ে:

দই-চিড়ে একটি ঐতিহ্যবাহী ব্রেকফাস্ট যা তৈরি করা অত্যন্ত সহজ । এর সবচেয়ে ভালো দিক হল, প্রোটিনের পাশাপাশি এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও খনিজ উপাদান রয়েছে ।

কীভাবে তৈরি করবেন ?

প্রথমে চিঁড়া 2-3 ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন ।

এরপর এতে দই মেশান এবং স্বাদমতো চিনি বা গুড় যোগ করুন ।

উপরে বাদাম ও বিভিন্ন বীজ (seeds) ছড়িয়ে দিন এবং এই ঐতিহ্যবাহী ব্রেকফাস্টটি উপভোগ করুন ।

ছাতু: গ্রীষ্মকালে শরীর ঠান্ডা রাখে এমন 'ছাতুর'-র কথা কে ভুলতে পারে ? এটি প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস এবং এর তৈরি ব্রেকফাস্টটি প্রস্তুত করা অত্যন্ত সহজ ।

কীভাবে তৈরি করবেন ?

ছাতুর সঙ্গে পরিমাণমতো জল মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন ।

এরপর মিশ্রণটিতে ভাজা জিরের গুঁড়ো, মিহি করে কুচানো পেঁয়াজ, বিটনুন এবং গোলমরিচ যোগ করুন ।

আপনি চাইলে গুড়, চিনি বা মধু মিশিয়ে এর মিষ্টি সংস্করণও তৈরি করতে পারে ন ।

চিয়া পুডিং:

চিয়া সিড বা চিয়া বীজ প্রোটিন, ফাইবার এবং ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিডে ভরপুর । এই পুডিং খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভূত হয় ।

কীভাবে তৈরি করবেন ?

এক গ্লাস দুধে চিয়া বীজ সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন ।

পরদিন খাওয়ার আগে এর ওপর বেরি, কলা, বাদাম এবং ড্রাই ফ্রুটস বা শুকনো ফল ছড়িয়ে নিন ।

পনির ভেজ স্যান্ডউইচ

নিরামিষ খাদ্যাভ্যাসে পনিরকে প্রোটিনের সেরা উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয় । সকালে খুব বেশি রান্নাবান্নার ঝামেলা এড়াতে চাইলে আপনি চটজলদি পনির ভেজ স্যান্ডউইচ তৈরি করে নিতে পারেন ।

কীভাবে তৈরি করবেন ?

পনিরের দু'টি মোটা টুকরো নিন ।

শসা, টমেটো এবং পালং শাকের পাতা নিন ।

পাউরুটির স্লাইসের মাঝখানে পনিরের টুকরো ও সবজিগুলো রাখুন এবং উপরে চাট মশলা ও গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন ।

আপনার কোনও রকম রান্না ছাড়াই তৈরি পনির ভেজ স্যান্ডউইচ প্রস্তুত ।

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