রান্না ছাড়াই মাত্র 10 মিনিটে তৈরি করুন উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত এই খাবার

রান্না ছাড়াই মাত্র 10 মিনিটে তৈরি করুন উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত এই খাবার
সুস্থ জীবনধারা বজায় রাখার জন্য মানুষ বাজার থেকে প্যাকেটজাত স্বাস্থ্যকর খাবারও কিনছে ।
Published : June 15, 2026 at 7:21 PM IST
আধুনিক জীবনযাত্রা এতটাই ব্যস্ততাপূর্ণ হয়ে পড়েছে যে, সুস্থ জীবনধারা বজায় রাখতে মানুষ বাজার থেকে প্যাকেটজাত 'স্বাস্থ্যকর' খাবার কিনছে । অথচ এসব প্যাকেটজাত খাবারে প্রায়শই থাকে পরিশোধিত চিনি ও কার্বোহাইড্রেট থাকে ৷ যা খিদে কমানোর পরিবর্তে উল্টে তা বাড়িয়ে দেয় । এই বিষয়টি মাথায় রেখে এমন কিছু প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবারের কথা জেনে রাখা ভালো যেগুলি তৈরি করতে কোনও রান্নার ঝামেলা নেই এবং মাত্র 10 মিনিটেই প্রস্তুত করা সম্ভব ।
মুগ ডালের অঙ্কুরিত স্যালাড:
মুগ ডালের অঙ্কুরিত স্যালাড প্রোটিন, ফাইবার এবং প্রয়োজনীয় ভিটামিনে ভরপুর । এটি তৈরি করা খুবই সহজ ৷ কেবল মুগ ডাল থেকে অঙ্কুর বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করাতেই কিছুটা সময় লাগে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
অঙ্কুরিত মুগ ডালের সঙ্গে মিহি করে কুচি করা পেঁয়াজ, টমেটো এবং শসা মেশান ।
স্বাদমতো নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং চাট মশলা দিয়ে মাখিয়ে নিন ।
চাইলে এতে ভাজা চিনাবাদামও যোগ করতে পারেন ।
ব্রেকফাস্টে উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত এই খাবারটি উপভোগ করুন ।
দই-চিড়ে:
দই-চিড়ে একটি ঐতিহ্যবাহী ব্রেকফাস্ট যা তৈরি করা অত্যন্ত সহজ । এর সবচেয়ে ভালো দিক হল, প্রোটিনের পাশাপাশি এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও খনিজ উপাদান রয়েছে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
প্রথমে চিঁড়া 2-3 ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন ।
এরপর এতে দই মেশান এবং স্বাদমতো চিনি বা গুড় যোগ করুন ।
উপরে বাদাম ও বিভিন্ন বীজ (seeds) ছড়িয়ে দিন এবং এই ঐতিহ্যবাহী ব্রেকফাস্টটি উপভোগ করুন ।
ছাতু: গ্রীষ্মকালে শরীর ঠান্ডা রাখে এমন 'ছাতুর'-র কথা কে ভুলতে পারে ? এটি প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস এবং এর তৈরি ব্রেকফাস্টটি প্রস্তুত করা অত্যন্ত সহজ ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
ছাতুর সঙ্গে পরিমাণমতো জল মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন ।
এরপর মিশ্রণটিতে ভাজা জিরের গুঁড়ো, মিহি করে কুচানো পেঁয়াজ, বিটনুন এবং গোলমরিচ যোগ করুন ।
আপনি চাইলে গুড়, চিনি বা মধু মিশিয়ে এর মিষ্টি সংস্করণও তৈরি করতে পারে ন ।
চিয়া পুডিং:
চিয়া সিড বা চিয়া বীজ প্রোটিন, ফাইবার এবং ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিডে ভরপুর । এই পুডিং খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভূত হয় ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
এক গ্লাস দুধে চিয়া বীজ সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন ।
পরদিন খাওয়ার আগে এর ওপর বেরি, কলা, বাদাম এবং ড্রাই ফ্রুটস বা শুকনো ফল ছড়িয়ে নিন ।
পনির ভেজ স্যান্ডউইচ
নিরামিষ খাদ্যাভ্যাসে পনিরকে প্রোটিনের সেরা উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয় । সকালে খুব বেশি রান্নাবান্নার ঝামেলা এড়াতে চাইলে আপনি চটজলদি পনির ভেজ স্যান্ডউইচ তৈরি করে নিতে পারেন ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
পনিরের দু'টি মোটা টুকরো নিন ।
শসা, টমেটো এবং পালং শাকের পাতা নিন ।
পাউরুটির স্লাইসের মাঝখানে পনিরের টুকরো ও সবজিগুলো রাখুন এবং উপরে চাট মশলা ও গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন ।
আপনার কোনও রকম রান্না ছাড়াই তৈরি পনির ভেজ স্যান্ডউইচ প্রস্তুত ।