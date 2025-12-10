রাতে পায়ে যন্ত্রণা ? হতে পারে উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা
উচ্চ কোলেস্টেরল হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় । তাই, আপনার কোলেস্টেরলের মাত্রার দিকে নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ ।
কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই, সমস্যাটি আরও খারাপ হওয়া রোধ করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ । তবে, লক্ষণগুলি খুব হালকা হওয়ায় প্রাথমিকভাবে উচ্চ কোলেস্টেরলের মাত্রা শনাক্ত করা প্রায়শই কঠিন ।
কোলেস্টেরল হল একটি চর্বি জাতীয়, মোমের মতো উপাদান যা লিভার দ্বারা উত্পাদিত হয় এবং শরীরের কোষে পাওয়া যায় । এটি শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৷ যেমন- কোষের ঝিল্লি তৈরি করা, ভিটামিন ডি সংশ্লেষণ করা এবং হরমোন তৈরি করা । কোলেস্টেরল লাইপোপ্রোটিন নামক প্যাকেজগুলির মধ্যে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে ভ্রমণ করে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্ন-ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন (LDL) এবং উচ্চ-ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন (HDL)।
তবে, রাতে পায়ে কিছু লক্ষণ উচ্চ কোলেস্টেরলের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে । যদি এগুলি প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা যায়, তাহলে ডাক্তাররা সমস্যাটিকে আরও খারাপ হওয়া থেকে রোধ করতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন পায়ে উচ্চ কোলেস্টেরলের লক্ষণগুলি সম্পর্কে ।
উচ্চ কোলেস্টেরলের লক্ষণগুলি কী কী ?
উচ্চ কোলেস্টেরলের কারণে ধমনীতে প্লাক জমা হয়, যাকে এথেরোস্ক্লেরোসিস বলা হয় । যখন এই অবস্থা পায়ের ধমনীগুলিকে প্রভাবিত করে ৷ তখন একে পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ বলা হয় । PAD-তে, পায়ের ধমনীগুলি সংকুচিত বা অবরুদ্ধ হয়ে যায়, যা পায়ের পেশীগুলিতে রক্ত সঞ্চালনকে প্রভাবিত করে ।
এর ফলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দেয়:
পায়ে ব্যথা বা খিঁচুনি: বিশেষ করে বাফ পেশী, উরু বা নিতম্বে, যা বিশ্রামের সময় বা রাতে আরও খারাপ হতে পারে ।
অসাড়তা বা দুর্বলতা: পায়ে অসাড়তা, দুর্বলতা বা ক্রমাগত ঠান্ডা বোধ করা ।
ত্বকের পরিবর্তন: ত্বকের রঙের পরিবর্তন ।
ধীরে ধীরে ক্ষত নিরাময়: পায়ের ছোট ক্ষত দীর্ঘ সময়ের জন্য নাও নিরাময় হতে পারে ।
এই লক্ষণগুলি কেবল উচ্চ কোলেস্টেরলের লক্ষণ নয় । এগুলি আরও অনেক অবস্থার ক্ষেত্রেও দেখা যেতে পারে, যেমন:
- পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি
- পেশীতে টান
- ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতা
- ডিহাইড্রেশন
- ডায়াবেটিস
এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে কী করবেন ?
একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন: যদি আপনি রাতে ক্রমাগত পায়ের সমস্যা অনুভব করেন, তাহলে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
কোলেস্টেরল পরীক্ষা করুন: নিয়মিত লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করুন ।
জীবনযাত্রার উন্নতি: একটি স্বাস্থ্যকর এবং সুষম খাদ্য খান, নিয়মিত ব্যায়াম করুন, ধূমপান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করুন এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করুন ।
পায়ের যত্ন: আপনার পা পরিষ্কার এবং শুষ্ক রাখুন, আরামদায়ক জুতা পরুন এবং নিয়মিত পায়ের পরীক্ষা করুন ।
উচ্চ কোলেস্টেরল একটি 'নীরব ঘাতক' যা দীর্ঘ সময় ধরে কোনও লক্ষণ না দেখিয়ে শরীরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে । রাতের বেলা পায়ের লক্ষণগুলি একটি গুরুতর অবস্থার লক্ষণ হতে পারে । প্রাথমিক শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং অন্যান্য গুরুতর জটিলতার ঝুঁকি কমাতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)