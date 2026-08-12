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প্লাস্টিকের পাত্রে গরম খাবার কেন রাখা উচিত নয় ? কেমিক্যাল মাইগ্রেশনের বিষয়টি জানুন

প্লাস্টিকের পাত্রে গরম খাবার রাখা সুবিধাজনক হলেও তা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বলে মনে করা হয় না ।

Why should hot food not be kept in plastic containers?
প্লাস্টিকের পাত্রে গরম খাবার কেন রাখা উচিত নয় ? (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 12, 2026 at 4:04 PM IST

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আজকের কর্মব্যস্ত জীবনে অত্যন্ত গরম খাবার প্লাস্টিকের পাত্রে ভরে ফ্রিজে রাখা বা অফিসের ব্যাগে নিয়ে যাওয়া একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । সুবিধাজনক হলেও, এই অভ্যাসটি সবসময় নিরাপদ বলে বিবেচিত হয় না। বিশেষ করে খাবার যখন খুব গরম, তেলযুক্ত বা অম্লীয় (অ্যাসিডিক) হয়, তখন প্লাস্টিকের সংস্পর্শে এলে এর থেকে কিছু রাসায়নিক উপাদান খাবারের মধ্যে মিশে যেতে পারে । এই প্রক্রিয়াটি 'কেমিক্যাল মাইগ্রেশন' বা রাসায়নিক উপাদান ছড়িয়ে পড়া নামে পরিচিত । বিষয়টি আসলে কী এবং গরম খাবারের ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যবহার কখন উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে তা জেনে নেওয়া যাক ।

রাসায়নিক স্থানান্তর (Chemical Migration) কী ?

রাসায়নিক স্থানান্তর বলতে প্লাস্টিকে থাকা নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিক পদার্থের খাদ্যপণ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়া বা মিশে যাওয়াকে বোঝায় । প্লাস্টিকের মোড়ক বা প্যাকেজিং তৈরির সময় বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিটিভ (সংযোজক), স্ট্যাবিলাইজার, প্লাস্টিসাইজার বা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হতে পারে । স্বাভাবিক অবস্থায় খাদ্যে এসব পদার্থের স্থানান্তর খুব সামান্য হতে পারে ৷ তবে তাপমাত্রা, খাদ্যের প্রকৃতি এবং সংস্পর্শের সময়কালের মতো বিষয়গুলির ওপর ভিত্তি করে এই স্থানান্তরের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে ।

সহজ কথায়, বিষয়টি কেবল প্লাস্টিকের উপস্থিতির ওপরই নির্ভর করে না, বরং এতে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ধরণ, তাপমাত্রা এবং প্লাস্টিকের সংস্পর্শে আসা নির্দিষ্ট খাদ্যবস্তুর ওপরও নির্ভর করে ।

গরম খাবারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যঝুঁকি কেন থাকে ?

তাপমাত্রা বাড়লে প্লাস্টিক থেকে ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান খাবারের মধ্যে মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হতে পারে । এই কারণেই উচ্চ তাপমাত্রার উপযোগী নয় এমন প্লাস্টিকের পাত্রে সরাসরি খুব গরম খাবার রাখা উচিত নয় । উদাহরণস্বরূপ, সদ্য রান্না করা গরম সবজি, ডাল বা ভাত প্লাস্টিকের বাক্সে ভরে সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ না করে, সেগুলিকে কিছুক্ষণ ঠান্ডা হতে দেওয়া ভালো । বিশেষ করে পাতলা ও একবার ব্যবহারযোগ্য (single-use) প্লাস্টিক অথবা যাতে স্পষ্টভাবে 'ফুড-গ্রেড' (খাবারের জন্য নিরাপদ) বা 'হিট-সেফ' (তাপসহনশীল) লেখা নেই, সেগুলি ব্যবহার না করাই বুদ্ধিমানের কাজ ।

তেলযুক্ত বা ঝাল খাবারের ক্ষেত্রে কেন বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন ?

রাসায়নিক উপাদান খাবারের সঙ্গে মিশে যাওয়ার বিষয়টি কেবল তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে না; খাবারের তেল ও চর্বিও প্লাস্টিক থেকে রাসায়নিক নির্গমনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে। একইভাবে, খুব বেশি অম্লীয় (acidic) বা লবণাক্ত খাবারও প্লাস্টিকের সঙ্গে ভিন্নভাবে বিক্রিয়া করতে পারে । তাই ফোড়ন দেওয়া ডাল, তরকারি, ঝোলযুক্ত খাবার, আচার বা অতিরিক্ত তেলযুক্ত খাবারের মতো অত্যন্ত গরম খাবারগুলি এমন প্লাস্টিকের পাত্রে দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করা উচিত নয়, যা বিশেষ করে এ ধরনের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়নি ।

সব ধরনের প্যাকেজিং কি বিপজ্জনক ?

এটিও বোঝা জরুরি যে, সব প্লাস্টিকের পাত্রই বিষাক্ত বা অনিরাপদ নয় । খাবারের জন্য তৈরি অনেক প্লাস্টিকের পাত্রই নির্দিষ্ট তাপমাত্রার সীমা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে । পাত্রের নীচে থাকা লেবেল এবং প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী দেখে নিন । যদি এতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে যে এটি মাইক্রোওয়েভ-সেফ (microwave-safe), ফুড-সেফ (food-safe) বা গরম খাবারের জন্য উপযুক্ত, তবে এতে খুব গরম খাবার রাখা থেকে বিরত থাকুন ।

গরম খাবার রাখার জন্য ভালো বিকল্পসমূহ

সুবিধার পাশাপাশি যদি নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে গরম খাবারের জন্য স্টেইনলেস স্টিল, কাঁচ বা উপযুক্ত সিরামিকের পাত্র ব্যবহার করা শ্রেয় । অফিসের জন্য বা ভ্রমণের সময় স্টিলের টিফিন বক্স চমৎকার এবং এগুলি দীর্ঘস্থায়ীও হয় । যদি প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করতেই হয়, তবে নিশ্চিত করুন যে সেগুলি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার সীমার মধ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং পুরনো, আঁচড়যুক্ত, বিবর্ণ বা আকৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়া পাত্রগুলি বদলে ফেলুন ।

প্লাস্টিককে পুরোপুরি ‘বিষাক্ত’ হিসেবে অভিহিত করা সঠিক নয় ৷ তবে অনুপযুক্ত খাবার বা ভুল তাপমাত্রায় ভুল ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার করলে সমস্যা দেখা দিতে পারে । বিশেষ করে গরম, তেলযুক্ত বা অম্লীয় (অ্যাসিডিক) খাবারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি । তাই, পরবর্তী সময়ে যখন আপনি খুব গরম খাবার প্যাকেট করবেন, তখন কেবল সুবিধার কথা বিবেচনা করবেন না বরং পাত্রটি কী দিয়ে তৈরি, এর গায়ে কী লেখা আছে এবং এটি কী ধরনের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, তা অবশ্যই যাচাই করে নিন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12569346/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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প্লাস্টিকের পাত্রে গরম খাবার
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