আগামী কয়েক দিন তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস, নিজেকে সুরক্ষিত থাকার উপায় জানুন

আগামী কয়েক দিন তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস, নিজেকে সুরক্ষিত থাকার উপায় জানুন
গ্রীষ্মের দাবদাহ এখন তার তীব্র রূপ ধারণ করতে শুরু করেছে । আগামী 10 দিনের জন্য একটি তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
Published : May 21, 2026 at 10:31 AM IST
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তীব্র গরম ও তাপপ্রবাহের ঝুঁকি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । আবহাওয়াবিদরা পূর্বাভাস দিয়েছেন, আগামী 10 দিন ধরে তীব্র গরম বাতাস বইবে এবং তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে । এমন আবহাওয়ায় সামান্য অসতর্কতাও স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর সমস্যা ডেকে আনতে পারে ৷ যেমন: জলশূন্যতা, হিটস্ট্রোক এবং রক্তচাপের ওঠানামা । চিকিৎসকদের মতে, সকাল 10টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত সূর্যের তেজ সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক থাকে ৷ তাই এই সময়ের মধ্যে বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত ।
দেশের অনেক অঞ্চলে তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই 45 ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং তীব্র গরম বাতাস যা স্থানীয়ভাবে 'লু' নামে পরিচিত ৷ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে । বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী এবং রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের এই সময়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । বর্তমান পরিস্থিতিতে, তাপপ্রবাহকে হালকাভাবে দেখার ভুল এড়িয়ে চলা এবং নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সময়োপযোগী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি ।
স্বাস্থ্যের উপর তাপপ্রবাহের প্রভাব:
তাপপ্রবাহ মূলত অত্যন্ত উষ্ণ ও শুষ্ক বাতাসের সমষ্টি, যা শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায় । এরফলে, যখন শরীর তার নিজস্ব তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং নিজেকে শীতল রাখতে ব্যর্থ হয়, তখন 'হিট এক্সহশন' (তাপজনিত অবসাদ) এবং 'হিটস্ট্রোক' (তাপজনিত স্ট্রোক)-এর মতো শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে । হিটস্ট্রোকের ক্ষেত্রে, শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে 104 ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তারও বেশি হয়ে যেতে পারে ৷ যা ক্ষেত্রবিশেষে প্রাণঘাতীও প্রমাণিত হতে পারে । ঠিক এই কারণেই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বিশেষ করে দুপুরের সময়টিতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন । তাপ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার কিছু সহজ উপায় সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।
সকাল 10টা থেকে বিকেল 3টের মধ্যে বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন:
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সকাল 10টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যবর্তী সময়ে সূর্যের তেজ বা রশ্মি সবচেয়ে তীব্র থাকে । এই সময়ের মধ্যে বাইরে বের হলে শরীর সরাসরি লু-হাওয়া এবং প্রখর রোদের সংস্পর্শে আসে ।
তাই, অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন না থাকলে এই সময়ের (সকাল 10টা – বিকেল 3টে) মধ্যে ঘরের ভিতরেই অবস্থান করুন । যদি এই সময়ে আপনাকে বাইরে বের হতেই হয়, তবে ছায়াযুক্ত পথ বেছে নিন এবং ঘন ঘন জল পান করুন । কর্মজীবী পেশাজীবী—বিশেষ করে যারা ডেলিভারি বা মাঠ-পর্যায়ের কাজে যুক্ত—তাদের এই সময়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ।
মাথা ঢেকে রাখুন: হিটস্ট্রোক বা লু-এর প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল শরীরকে সরাসরি লু-হাওয়ার সংস্পর্শ থেকে আড়াল করে রাখা । তাই যখনই আপনি রোদের মধ্যে বাইরে বের হবেন, তখন অবশ্যই টুপি, গামছা, স্কার্ফ কিংবা ছাতা দিয়ে আপনার মাথা ঢেকে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করুন । এছাড়া, হালকা রঙের এবং ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরিধান করাও উপকারী বলে মনে করা হয়, কারণ এটি শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সহায়তা করে ।
গ্রীষ্মকালীন মাসগুলিতে মাথাকে সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ দীর্ঘক্ষণ সূর্যের আলোয় থাকলে মাথা দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যার ফলে মাথা ঘোরা এবং অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় । এমতাবস্থায়, মাথা ঢেকে রাখা বা আবৃত রাখা একান্ত অপরিহার্য ।
ইলেকট্রোলাইটযুক্ত পানীয় পান করা চালিয়ে যান: গ্রীষ্মকালে বাইরে বেরোনোর সময় আপনি যদি নিজেকে হিটস্ট্রোক বা লু-এর প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে চান, তবে শরীরকে আর্দ্র রাখা বা পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় গ্রহণ করার কথা ভুলবেন না । বস্তুত এই উদ্দেশ্যে কেবল সাধারণ জল পান করাই যথেষ্ট নয় । এর কারণ হল, তীব্র রোদ এবং লু-এর মতো গরম বাতাসের প্রভাবে অত্যধিক ঘাম হওয়ার ফলে শরীর থেকে সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মতো অপরিহার্য ইলেকট্রোলাইটগুলো বেরিয়ে যায় । শরীরের এই ইলেকট্রোলাইটের মাত্রা পুনরায় পূরণ করতে আপনি লেবুর জল, ঘোল (বাটারমিল্ক), ডাবের জল, বেলের শরবত, ওআরএস (ORS) এবং আম পান্নার (কাঁচা আমের শরবত) মতো পানীয়গুলি গ্রহণ করতে পারেন ।
হিটস্ট্রোক প্রতিরোধের উপায়সমূহ:
সকাল 10টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন ।
বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সর্বদা টুপি, গামছা বা ছাতা দিয়ে আপনার মাথা ঢেকে রাখুন ।
সারাদিন ধরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল এবং ইলেকট্রোলাইটযুক্ত পানীয় গ্রহণ নিশ্চিত করুন ।
হালকা রঙের এবং ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরিধান করুন ।
লেবুর জল, ঘোল, ডাবের জল এবং ওআরএস পান করুন ।
তীব্র রোদের মধ্যে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা থেকে বিরত থাকুন ।
উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগে আক্রান্ত রোগী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত ।
উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগে আক্রান্ত রোগী: থাকুন অতিরিক্ত সতর্ক
তীব্র গরমের এই বর্তমান প্রবাহটি উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগা রোগীদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে । অত্যধিক গরমের কারণে শরীর থেকে প্রচুর ঘাম ঝরে, যার ফলে দেহে জল ও প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদানের ঘাটতি দেখা দিতে পারে ৷ এরফলে রক্তচাপ হঠাৎ করেই ওঠানামা করতে পারে যা কখনও অতিরিক্ত কমে যেতে পারে ৷ আবার কখনও অতিরিক্ত বেড়ে যেতে পারে । এই সময়ে, হৃদরোগ ও রক্তচাপের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের অবশ্যই নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হবে । এছাড়া, দুপুরের প্রখর রোদের সময়টুকুতে তাদের বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত । গরমের মধ্যে যদি আপনি বুক ধড়ফড় করা, বুকে ব্যথা, শারীরিক দুর্বলতা কিংবা মাথা ঘোরার মতো কোনো উপসর্গ অনুভব করেন, তবে অবিলম্বে একজন চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)