দীপাবলি আনন্দের উৎসব ! হৃদয়কে যত্নে রাখতে এই পরামর্শ মেনে চলুন

দীপাবলি আনন্দের উৎসব ! হৃদয়কে যত্নে রাখতে এই পরামর্শ মেনে চলুন
দীপাবলির সময় হৃদরোগীদের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত । এইসময় বাজি ও খাওয়া দাওয়া, দূষণ থেকে সাবধানে থাকা প্রয়োজন ৷
Published : October 17, 2025 at 3:58 PM IST
আজকাল আলোর উৎসব, দীপাবলি সর্বত্র উদযাপিত হচ্ছে। সর্বত্র আলোর ঝলকানি । উৎসবের মাঝে, মানুষ প্রায়শই নিজেদের জন্য সময় বের করতে অসুবিধা বোধ করে এবং এর ফলে প্রায়শই স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি অবহেলা করা হয় । তবে স্বাস্থ্যকে অবহেলা করা ক্ষতিকারক হতে পারে, বিশেষ করে হৃদরোগীদের জন্য ।
দীপাবলির সময়, হৃদরোগীদের কেবল তাদের খাবার এবং পানীয়ের যত্ন নেওয়া উচিত নয়, বরং আতশবাজি এবং এর ক্ষতিকারক ধোঁয়া এড়িয়ে চলা উচিত । হৃদরোগীদের সুরক্ষা থাকতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ৷ জেনে নিন কী বলছেন ডাক্তাররা ?
উৎসবের মরশুম হৃদয়ের ক্ষতির কারণ হতে পারে: চিকিৎসকরা জানান, এই সময় আনন্দ, মিষ্টি এবং উদযাপনে পরিপূর্ণ, তবে হৃদরোগীদের জন্য এটি স্বাস্থ্যগত জটিলতার সময়ও হতে পারে । খাবার, ঘুমের অভাব এবং আতশবাজির ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসা উৎসবের মরশুমে হৃদরোগের চাপ বাড়াতে পারে । অতএব উৎসব উপভোগ করা গুরুত্বপূর্ণ তবে আপনার হৃদয়ের স্বাস্থ্যের প্রতিও সচেতন থাকা উচিত ।
উৎসবের মরশুমে এই বিষয়গুলি মনে রাখা উচিত: উৎসবের মরশুমে হৃদরোগীদের অযথা ব্যয় করার বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত । ভাজা খাবার, মিষ্টি এবং নুন বা স্যাচুরেটেড ফ্যাটযুক্ত খাবার রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করতে পারে । অতএব, স্বাস্থ্যকর উপায়ে উৎসব উপভোগ করতে, বেকড বা ভাজা বিকল্পগুলি বেছে নিন এবং জলপাই তেল বা সর্ষের তেলের মতো স্বাস্থ্যকর তেল ব্যবহার করুন ।
চিনি-ভিত্তিক মিষ্টির পরিবর্তে ফল বা বাদাম দিয়ে তৈরি মিষ্টি অল্প পরিমাণে খেতে উৎসাহিত করুন । হাইড্রেটেড থাকুন এবং ঘন ঘন অল্প পরিমাণে খান । এটি শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে এবং হৃদয়ের উপর চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
আতশবাজির ধোঁয়াও ক্ষতি করে: আতশবাজির ধোঁয়া এবং এর ফলে সৃষ্ট বায়ু দূষণ শ্বাসকষ্ট এবং বুকে ব্যথার কারণ হতে পারে ৷ বিশেষ করে হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে । অতএব, দূষণের সর্বোচ্চ সময়ে ঘরের ভেতরে থাকা, সম্ভব হলে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করা এবং বাইরে বেরোনোর সময় মাস্ক পরা ভালো । পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া, ধ্যান করা এবং সন্ধ্যার পরের দিকে চাপপূর্ণ মেলামেশা এড়িয়ে চলা আপনার রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করতে পারে ।
দীপাবলি হল সেই ঋতু যখন মানুষ মিষ্টি খায়, প্রচুর দূষণের সম্মূখীন হন এবং ঘরের ভেতরে এবং বাইরের উভয় দূষণের সংস্পর্শে আসেন ৷ ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার্টি করে এবং রাতে দেরি করে ঘুমাতে যাওয়া । এই সমস্ত কারণগুলি আপনার রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করতে পারে, যা আপনার অবস্থাকে আরও খারাপ করে তোলে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)