হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি 24% কমে যেতে পারে, পাতে রাখুন এই সুপারফুডগুলি
WORLD HEART DAY 2026: হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পটাশিয়াম-সমৃদ্ধ খাবার হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারে ৷
Published : September 29, 2026 at 10:26 AM IST
বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হল হৃদরোগ ৷ তাই হৃদযন্ত্রের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি । খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউরের মতো সমস্যার ঝুঁকি কমানো সম্ভব ।
'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন'-এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পটাশিয়াম হার্ট ফেইলিউর এবং হৃদযন্ত্র-সংক্রান্ত অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করতে পারে । গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়, খাদ্যাভ্যাসে পটাশিয়ামের অন্তর্ভুক্তি হৃদযন্ত্রের গুরুতর সমস্যার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে পারে ।
পটাশিয়াম কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
এই গবেষণা থেকে জানা যায়, খাদ্যতালিকায় পটাশিয়াম-সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে । প্রকৃতপক্ষে, শরীরের ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখা, স্নায়বিক সংকেত আদান-প্রদান ও পেশির সংকোচন-প্রসারণে সহায়তা করা এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে পটাশিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এসব কারণেই এটি হৃদযন্ত্রের জন্যও উপকারী ।
পটাশিয়াম-সমৃদ্ধ খাবার:
কলা: কলা পটাশিয়ামের অন্যতম সেরা উৎস । একটি মাঝারি আকারের কলায় প্রায় 422 মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে । এতে অন্যান্য বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানও রয়েছে যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী ।
মিষ্টি আলু: একটি মাঝারি আকারের মিষ্টি আলুতে কলার চেয়েও বেশি পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে । এটি ফাইবার এবং ভিটামিন এ-তেও সমৃদ্ধ, যা একে হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী একটি 'সুপারফুড' করে তোলে ।
পালং শাক: এই সবুজ শাকটিতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে । এক কাপ রান্না করা পালং শাকে প্রায় 312 মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পাওয়া যায় । এটি বিভিন্ন সবজির পদ, স্যুপ বা ডালের সাথে খাওয়া যেতে পারে ।
অ্যাভোকাডো: অ্যাভোকাডো স্বাস্থ্যকর ফ্যাট এবং পটাশিয়ামের একটি চমৎকার উৎস । একটি গোটা অ্যাভোকাডোতে প্রায় 1000 মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে ।
ডাবের জল: এটি প্রাকৃতিক ইলেক্ট্রোলাইটের এক বিশাল ভাণ্ডার । শরীরকে আর্দ্র রাখার পাশাপাশি পটাশিয়ামের ঘাটতি পূরণের জন্য এটি একটি দারুণ উপায় ।
দই: দই প্রোবায়োটিক এবং পটাশিয়াম উভয়েরই ভালো উৎস । এক কাপ সাধারণ দইয়ে প্রায় 579 মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে । দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে এটি অন্তর্ভুক্ত করা যেমন সহজ, তেমনি উপকারীও ।
মনে রাখবেন, পটাশিয়াম হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী হলেও এর অতিরিক্ত গ্রহণ ক্ষতিকর হতে পারে ৷ বিশেষ করে যারা কিডনি রোগে ভুগছেন তাদের জন্য । তাই খাদ্যাভ্যাসে বড় কোনও পরিবর্তন আনার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
হার্ভাট হেলথ পাবলিশিং-এর তথ্য অনুযায়ী, পটাশিয়ামের অপর্যাপ্ত গ্রহণের ফলে কিছু সাধারণ দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে । প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য দৈনিক 3,400 মিলিগ্রাম (মিগ্রা) এবং মহিলাদের জন্য 2600 মিগ্রা পটাশিয়াম গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয় ৷
https://www.health.harvard.edu/diet-and-nutrition/the-best-foods-high-in-potassium-and-why-you-need-them
https://www.health.harvard.edu/heart-health/heart-healthy-foods-what-to-eat-and-what-to-avoid
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)