হালকা খিদে পেলে তেল ছাড়া এই সুস্বাদু স্নাক্স খান, স্বাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যও পাবেন
আপনি যদি তেল ছাড়া স্বাস্থ্যকর স্নাক্স খুঁজে থাকেন, তবে এখানে কিছু সহজ উপায় দেওয়া হল । এইগুলি হালকা, সুস্বাদু সহজেই তৈরি করা যায় ।
Published : July 3, 2026 at 2:51 PM IST
সন্ধ্যায় বা কাজের ফাঁকে হালকা খিদে পেলে বেশিরভাগ মানুষই সিঙারা, চিপস বা ভাজা খাবার খেয়ে থাকেন । তবে প্রতিদিন উচ্চ-চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে । আপনি যদি ফিট থাকতে চান বা ওজন কমানোর চেষ্টা করেন, তবে তেলবিহীন স্নাক্স একটি ভালো বিকল্প হতে পারে । সৌভাগ্যবশত, অনেক সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর স্নাক্স সহজেই তেল ছাড়াই বাড়িতে তৈরি করা যায় । এমন পাঁচটি সহজ স্নাক্স সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক যা আপনি এক ফোঁটাও তেল ছাড়া তৈরি করতে পারবেন ।
অঙ্কুরিত মুগ ডালের চাট: অঙ্কুরিত মুগ ডাল বা ছোলা প্রোটিন এবং ফাইবারে ভরপুর । একটি সুস্বাদু চাট তৈরি করতে এতে মিহি করে কাটা পেঁয়াজ, টমেটো, শসা, ধনে পাতা, লেবুর রস, বিটনুন এবং ভাজা জিরে যোগ করুন । এটি পেট ভরা রাখে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় ৷
দই এবং ফলের বাটি: আপনি যদি হালকা এবং শীতল কিছু খুঁজে থাকেন, তবে চিনি ছাড়া দইয়ের সাথে আপেল, কলা, পেঁপে, বেদেনা বা মরশুমি ফল যোগ করতে পারেন । আপনি উপরে কিছু চিয়াসিড বা ফ্ল্যা ছিটিয়ে দিতে পারেন। এই নাস্তাটি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর উভয়ই ।
পোড়া মাখানা: কম আঁচে তেল ছাড়া মাখানা শুকনো ভাজুন । তারপর এর উপর বিটনুন, গোলমরিচ এবং চাট মসলা ছিটিয়ে দিন । এটি একটি হালকা, মুচমুচে এবং পেট ভরানো স্নাক্স ।
ভাপানো ভুট্টা: লেবুর রস, বিটনুন, গোলমরিচ এবং সামান্য চাট মসলা মিশিয়ে সেদ্ধ বা ভাপানো ভুট্টা খান । এই রেসিপিটি তৈরি করতে খুব কম সময় লাগে এবং শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সকলের কাছেই এটি প্রিয় ।
ওটস ও সবজির চিলা: ওটসের গুঁড়ো তৈরি করে তার সঙ্গে দই, পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, ক্যাপসিকাম ও মশলা মিশিয়ে নিন । একটি ভালো নন-স্টিক প্যানে তেল ছাড়া চিলার মতো করে রান্না করুন ।
আপনার প্রতিদিনের ভাজা খাবারগুলিকে এই সহজ বিকল্পগুলি দিয়ে বদলে দিয়ে, আপনি স্বাদের সঙ্গে আপোস না করেই খাদ্যতালিকা স্বাস্থ্যকর করে তুলতে পারেন । তবে, তেলবিহীন খাবার মানে এই নয় যে আপনাকে সেগুলি প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)