রান্নাঘরে সিলিন্ডার ফুরিয়ে গিয়েছে ? গ্যাস ছাড়াই ব্রেকফাস্টে বানিয়ে নিন চটজলদি স্বাস্থ্যকর স্যান্ডউইচ

আপনি যদি ব্রেকফাস্টের জন্য এমন কিছু তৈরি করতে চান যা দ্রুত, স্বাস্থ্যকর এবং গ্যাস ব্যবহার না করেই বানানো যায় যা স্যান্ডউইচ একটি চমৎকার পছন্দ ।

ব্রেকফাস্টে বানিয়ে নিন চটজলদি স্বাস্থ্যকর স্যান্ডউইচ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 18, 2026 at 10:32 AM IST

ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিন শুরু হয় । তবে বর্তমানের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় এমন অনেক সময় আসে যখন গ্যাস জ্বালানোর মতো সময়ও হাতে থাকে না ৷ কিংবা মানুষ কেবল তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকে । তাছাড়া, বর্তমানে রান্নার গ্যাসেরও তীব্র সংকট চলছে । এমন পরিস্থিতিতে, রান্নার গ্যাসের প্রয়োজন হয় না এমন একটি স্যান্ডউইচই হতে পারে এর ভালো সমাধান । এটি তৈরি করা যেমন খুব সহজ ও দ্রুত, তেমনি আপনি আপনার পছন্দমতো স্বাস্থ্যকর উপাদান যোগ করে এটিকে অত্যন্ত পুষ্টিকরও করে তুলতে পারেন । এখানে ব্রেকফাস্টের জন্য একটি সত্যিই বিশেষ এবং খুব কম পরিশ্রমে তৈরি করা যায় এমন স্যান্ডউইচ তৈরির পদ্ধতি দেওয়া হল ৷

স্যান্ডউইচ তৈরির পদ্ধতি:

উপকরণ:

এই রেসিপিটির জন্য আপনার প্রয়োজন হবে 4 টুকরো পাউরুটি (সাদা বা ব্রাউন), 1টি শসা, 1টি টমেটো, 1টি ছোট পেঁয়াজ, 1টি সেদ্ধ আলু, 2 টুকরো চিজ, 2 চা চামচ মাখন বা মেয়োনিজ, 2 চা চামচ পুদিনা বা ধনে পাতার চাটনি, নুন, গোলমরিচ এবং চাট মশলা । এছাড়া, আপনি চাইলে এতে ভুট্টা (corn), লেটুস পাতা বা অঙ্কুরিত শস্য (sprouts)-ও যোগ করতে পারেন ।

বানানোর পদ্ধতি: প্রথমে, পাউরুটির টুকরোগুলি একটি প্লেটে রাখুন এবং সেগুলির ওপর মাখন বা মেয়োনিজের একটি পাতলা স্তর লাগিয়ে নিন । এটি পাউরুটিগুলিকে নরম রাখতে সাহায্য করে এবং এর স্বাদও বাড়িয়ে তোলে । এবার স্যান্ডউইচটিতে হালকা ঝাল ও চটপটে স্বাদ যোগ করার জন্য পাউরুটির একটি টুকরোর ওপর পুদিনা বা ধনে পাতার চাটনির একটি স্তর ছড়িয়ে দিন ।

এরপর শসা, টমেটো এবং পেঁয়াজ পাতলা করে কেটে নিন এবং রুটির ওপর একে একে সাজিয়ে দিন । আপনি যদি এটিকে আরও পুষ্টিকর করতে চান, তবে সেদ্ধ আলুর টুকরো বা মাখা আলুও যোগ করতে পারেন । এখন, স্যান্ডউইচের স্বাদ আরও বাড়িয়ে তুলতে এর ওপর সামান্য নুন গোলমরিচ গুঁড়ো এবং চাট মশলা ছড়িয়ে দিন ।

এবার এর ওপর এক টুকরো চিজ (cheese) রাখুন এবং রুটির অন্য টুকরোটি দিয়ে ঢেকে দিন । স্যান্ডউইচটি আলতো করে চেপে দিন, যাতে ভিতরের সব উপকরণ ঠিকঠাকভাবে বসে যায় । আপনি চাইলে স্যান্ডউইচটিকে আপনার পছন্দমতো কোনো আকৃতিতে কেটে নিতে পারেন, অথবা এভাবেই পরিবেশন করতে পারেন । এছাড়া, গ্যাসের চুলায় না করে আপনি একটি ইলেকট্রিক গ্রিলার ব্যবহার করেও এটি গ্রিল করে নিতে পারেন ।

স্বাস্থ্যকর পরামর্শ: আপনি যদি এই খাবারটিকে আরও বেশি স্বাস্থ্যকর করে তুলতে চান, তবে সাদা পাউরুটির পরিবর্তে মাল্টিগ্রেইন বা ব্রাউন ব্রেড ব্যবহার করুন । মেয়োনেজের বিকল্প হিসাবে দই বা টাঙানো দই (hung curd) বেছে নিন । এছাড়াও অঙ্কুরিত শস্য, সেদ্ধ ভুট্টা বা সবুজ শাকসবজি যোগ করে আপনি এর পুষ্টিগুণ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারেন ।

পরিবেশনের নিয়ম: আপনি এই স্যান্ডউইচটি টমেটো কেচাপ, সবুজ চাটনি অথবা দইয়ের ডিপ-এর সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন । এটি শিশুদের টিফিন বক্স, অফিসের দুপুরের খাবার কিংবা বিকেলের স্নাক্স হিসাবে একটি চমৎকার পছন্দ হতে পারে । গ্যাস ব্যবহার না করেই তৈরি করা যায় বলে, এই স্যান্ডউইচটি যেমন সময় বাঁচায়, তেমনি এটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু ।

  1. সূর্যের আলো ছাড়াও এই জিনিসের মাধ্যমে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পূরণ করতে পারেন, জানুন কী কী ?
  2. আজই দৈনন্দিন এই অভ্যাসগুলি বাদ দিন, শরীরে বড় বিপদ হতে পারে
  3. উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কোন ডায়েট ভালো ? জানুন গবেষণার তথ্য

