আটা ময়দা ছাড়াই বাড়িতে বানিয়ে নিন স্বাস্থ্যকর ব্রেডের রেসিপি, ব্যবহার করুন মুসুর ডাল

আটা ময়দা ছাড়াই বাড়িতে বানিয়ে নিন স্বাস্থ্যকর ব্রেডের রেসিপি, ব্যবহার করুন মুসুর ডাল
ময়দা বা গমের আটা ব্যবহার না করেই বাড়িতে তৈরি করুন উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত মুসুর ডালের রুটি ।
Published : June 9, 2026 at 12:25 PM IST
বর্তমানে মানুষ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন । দৈনন্দিন খাবারের জন্য উপযুক্ত বিকল্প খুঁজে পাওয়াটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে ৷ বিশেষ করে তাদের জন্য যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণ বা ফিটনেসের দিকে নজর দিচ্ছেন, কিংবা যাঁরা রিফাইন্ড ময়দা ও গমের আটা খাওয়া কমাতে চাইছেন । রুটি হল এমন একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার যা অনেক পরিবারেই ব্রেকফাস্ট ও হালকা খাবারের (স্ন্যাকস) অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে ।
আপনি যদি এমন কোনও ব্রেড খুঁজছেন যা একইসঙ্গে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ৷ তবে মুসুর ডাল দিয়ে বাড়িতে তৈরি এই ব্রেডটি হতে পারে একটি চমৎকার পছন্দ । এর বিশেষত্ব হল এতে রিফাইন্ড ময়দা বা গমের আটা কোনওটিই ব্যবহার করা হয়নি ৷ তা সত্ত্বেও এটি বেশ নরম এবং খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু ।
মুসুর ডালের তৈরি এই ব্রেডটি কেন বিশেষ ?
মুসুর ডালকে উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিন, ফাইবার এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুষ্টির একটি ভালো উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এটি দিয়ে তৈরি রুটি খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভূত হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে খিদে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় । তাই যাঁরা শরীরচর্চায় আগ্রহী এবং স্বাস্থ্যকর জলখাবার পছন্দ করেন, তাঁরা এটিকে তাদের খাদ্যাভ্যাসে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
মুসুর ডালের ব্রেড তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ:
50 গ্রাম মুসুর ডাল
2 টেবিল চামচ এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল
2 টেবিল চামচ টক দই
1 চা চামচ নুন
1 চা চামচ পাপরিকা
1 চা চামচ রসুন গুঁড়ো
1 চা চামচ মিক্সড হার্বস
1 চা চামচ বেকিং পাউডার
20 গ্রাম ইসুবগুলের গুঁড়ো (সিলিয়াম হাস্ক পাউডার)
উপরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিল
মুসুর ডালের ব্রেড তৈরির রেসিপি:
প্রথমে মুসুর ডাল পরিষ্কার জলে ধুয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন ৷ এতে ডাল নরম হয় এবং সহজে বাটা বা ব্লেন্ড করা যায় ।
ব্রেড তৈরির কাজ শুরুর আগে ওভেনটি 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রি-হিট করে নিন, যাতে বেক করার সময় তাপমাত্রা ঠিক থাকে ।
ভিজিয়ে রাখা ডাল একটি মিক্সার জারে নিন । এতে টক দই, অলিভ অয়েল, নুন, পাপরিকা, রসুনের গুঁড়ো এবং মিক্সড হার্বস যোগ করে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন । মিশ্রণটি ঘন হবে, তবে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তা সহজে ছড়িয়ে দেওয়া বা সাজানো যায়।
মিশ্রণটি একটি পাত্রে ঢেলে তাতে বেকিং পাউডার ও ইসুবগুলের (psyllium husk) গুঁড়ো মিশিয়ে নিন । ইসুবগুল ব্রেডটিকে সুন্দর গঠন দিতে সাহায্য করে ।
একটি বেকিং ট্রে-তে পার্চমেন্ট পেপার বিছিয়ে নিন । ট্রে-র ওপর মিশ্রণটি দিয়ে একটি লোফ বা রুটির আকার দিন এবং এর ওপর সামান্য তিল ছড়িয়ে দিন ।
ওভেনে 25 থেকে 30 মিনিট ধরে ব্রেডটি বেক করুন । উপরের অংশ হালকা সোনালি রঙের হয়ে এলে এবং ব্রেডটি ভালোভাবে জমে বা সেট হয়ে গেলে ওভেন থেকে বের করে নিন । স্লাইস বা টুকরো করার আগে এবং সংরক্ষণ করার আগে এটি কিছুটা ঠান্ডা হতে দিন ।
মুসুর ডালের ব্রেড খাওয়ার উপকারিতা কী ?
এই রুটিতে থাকা প্রোটিন ও ফাইবার দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করতে পারে ৷ যা অপ্রয়োজনীয় স্ন্যাকস বা টুকটাক খাবার খাওয়ার অভ্যাস কমাতে সহায়ক হতে পারে । এছাড়া, এতে পরিশোধিত ময়দা (রিফাইন্ড ফ্লাওয়ার) থাকে না বলে প্রচলিত সাদা রুটির তুলনায় এটিকে অধিক পুষ্টিকর বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে ।
পরিবেশন পদ্ধতি
মুসুর ডালের ব্রেড সবুজ চাটনি, ঘন দইয়ের ডিপ কিংবা গরম স্যুপের সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে ৷ এছাড়া এটি হালকা সেঁকে নেওয়া বা স্বাস্থ্যকর স্যান্ডউইচ তৈরির ভিত্তি হিসাবেও ব্যবহার করা যায় । যাঁরা স্বাদ ও পুষ্টির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি সহজ ও ঘরে তৈরি খাবার ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10945126/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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