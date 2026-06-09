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আটা ময়দা ছাড়াই বাড়িতে বানিয়ে নিন স্বাস্থ্যকর ব্রেডের রেসিপি, ব্যবহার করুন মুসুর ডাল

ময়দা বা গমের আটা ব্যবহার না করেই বাড়িতে তৈরি করুন উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত মুসুর ডালের রুটি ।

Lifestyle
স্বাস্থ্যকর ব্রেডের রেসিপি (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 9, 2026 at 12:25 PM IST

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বর্তমানে মানুষ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন । দৈনন্দিন খাবারের জন্য উপযুক্ত বিকল্প খুঁজে পাওয়াটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে ৷ বিশেষ করে তাদের জন্য যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণ বা ফিটনেসের দিকে নজর দিচ্ছেন, কিংবা যাঁরা রিফাইন্ড ময়দা ও গমের আটা খাওয়া কমাতে চাইছেন । রুটি হল এমন একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার যা অনেক পরিবারেই ব্রেকফাস্ট ও হালকা খাবারের (স্ন্যাকস) অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে ।

আপনি যদি এমন কোনও ব্রেড খুঁজছেন যা একইসঙ্গে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ৷ তবে মুসুর ডাল দিয়ে বাড়িতে তৈরি এই ব্রেডটি হতে পারে একটি চমৎকার পছন্দ । এর বিশেষত্ব হল এতে রিফাইন্ড ময়দা বা গমের আটা কোনওটিই ব্যবহার করা হয়নি ৷ তা সত্ত্বেও এটি বেশ নরম এবং খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু ।

মুসুর ডালের তৈরি এই ব্রেডটি কেন বিশেষ ?

মুসুর ডালকে উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিন, ফাইবার এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুষ্টির একটি ভালো উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এটি দিয়ে তৈরি রুটি খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভূত হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে খিদে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় । তাই যাঁরা শরীরচর্চায় আগ্রহী এবং স্বাস্থ্যকর জলখাবার পছন্দ করেন, তাঁরা এটিকে তাদের খাদ্যাভ্যাসে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।

মুসুর ডালের ব্রেড তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ:

50 গ্রাম মুসুর ডাল

2 টেবিল চামচ এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল

2 টেবিল চামচ টক দই

1 চা চামচ নুন

1 চা চামচ পাপরিকা

1 চা চামচ রসুন গুঁড়ো

1 চা চামচ মিক্সড হার্বস

1 চা চামচ বেকিং পাউডার

20 গ্রাম ইসুবগুলের গুঁড়ো (সিলিয়াম হাস্ক পাউডার)

উপরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিল

মুসুর ডালের ব্রেড তৈরির রেসিপি:

প্রথমে মুসুর ডাল পরিষ্কার জলে ধুয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন ৷ এতে ডাল নরম হয় এবং সহজে বাটা বা ব্লেন্ড করা যায় ।

ব্রেড তৈরির কাজ শুরুর আগে ওভেনটি 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রি-হিট করে নিন, যাতে বেক করার সময় তাপমাত্রা ঠিক থাকে ।

ভিজিয়ে রাখা ডাল একটি মিক্সার জারে নিন । এতে টক দই, অলিভ অয়েল, নুন, পাপরিকা, রসুনের গুঁড়ো এবং মিক্সড হার্বস যোগ করে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন । মিশ্রণটি ঘন হবে, তবে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তা সহজে ছড়িয়ে দেওয়া বা সাজানো যায়।

মিশ্রণটি একটি পাত্রে ঢেলে তাতে বেকিং পাউডার ও ইসুবগুলের (psyllium husk) গুঁড়ো মিশিয়ে নিন । ইসুবগুল ব্রেডটিকে সুন্দর গঠন দিতে সাহায্য করে ।

একটি বেকিং ট্রে-তে পার্চমেন্ট পেপার বিছিয়ে নিন । ট্রে-র ওপর মিশ্রণটি দিয়ে একটি লোফ বা রুটির আকার দিন এবং এর ওপর সামান্য তিল ছড়িয়ে দিন ।

ওভেনে 25 থেকে 30 মিনিট ধরে ব্রেডটি বেক করুন । উপরের অংশ হালকা সোনালি রঙের হয়ে এলে এবং ব্রেডটি ভালোভাবে জমে বা সেট হয়ে গেলে ওভেন থেকে বের করে নিন । স্লাইস বা টুকরো করার আগে এবং সংরক্ষণ করার আগে এটি কিছুটা ঠান্ডা হতে দিন ।

মুসুর ডালের ব্রেড খাওয়ার উপকারিতা কী ?

এই রুটিতে থাকা প্রোটিন ও ফাইবার দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করতে পারে ৷ যা অপ্রয়োজনীয় স্ন্যাকস বা টুকটাক খাবার খাওয়ার অভ্যাস কমাতে সহায়ক হতে পারে । এছাড়া, এতে পরিশোধিত ময়দা (রিফাইন্ড ফ্লাওয়ার) থাকে না বলে প্রচলিত সাদা রুটির তুলনায় এটিকে অধিক পুষ্টিকর বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে ।

পরিবেশন পদ্ধতি

মুসুর ডালের ব্রেড সবুজ চাটনি, ঘন দইয়ের ডিপ কিংবা গরম স্যুপের সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে ৷ এছাড়া এটি হালকা সেঁকে নেওয়া বা স্বাস্থ্যকর স্যান্ডউইচ তৈরির ভিত্তি হিসাবেও ব্যবহার করা যায় । যাঁরা স্বাদ ও পুষ্টির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি সহজ ও ঘরে তৈরি খাবার ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10945126/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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HEALTHY BREAD RECIPE
RED LENTILS BREAD
উচ্চ প্রোটিনযুক্ত মুসুর ডালের ব্রেড
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