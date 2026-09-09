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এই সবুজ পাতাগুলি সুস্থ ও সতেজ রাখবে, আজ থেকেই তালিকায় যোগ করুন

সুস্থ শরীরের জন্য প্রতিদিন সবুজ শাকসবজি খাওয়া অপরিহার্য।

Lifestyle
এই সবুজ পাতাগুলি সুস্থ ও সতেজ রাখবে (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 9, 2026 at 2:37 PM IST

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সুস্থ ও সুষম জীবনযাপনের জন্য সবুজ শাকসবজি খাওয়া অত্যন্ত জরুরি । ভিটামিন, খনিজ উপাদান, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর এই শাকসবজি শরীরকে ভিতর থেকে পুষ্টি জোগায় এবং নানা রোগ-বালাই থেকে সুরক্ষা দেয় । প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এগুলির অন্তর্ভুক্তি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, হজমশক্তি উন্নত করে এবং ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখে । তাহলে আর দেরি কেন ? চলুন জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু স্বাস্থ্যকর শাকসবজি সম্পর্কে, যা আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অবশ্যই রাখা উচিত ।

এই উপকারী পাতাগুলো আপনার স্বাস্থ্যের জন্য এক আশীর্বাদস্বরূপ:

এগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, হজমশক্তি উন্নত করতে এবং শরীরে শক্তি জোগাতে সাহায্য করে, যা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদি সুস্থ থাকতে সহায়তা করে ।

পালং শাক: পালং শাক আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন এ ও সি-তে সমৃদ্ধ । এটি রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া প্রতিরোধে এবং দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে । এটি স্যুপ, সবজির পদ কিংবা স্মুদি হিসাবে খাওয়া যেতে পারে ।

মেথি শাক: মেথি হজমশক্তি বাড়াতে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে । এর আঁশ বা ফাইবার ওজন কমাতেও সাহায্য করে ।

সর্ষে শাক: সর্ষে শাক ভিটামিন 'কে' এবং ক্যালসিয়ামের একটি ভালো উৎস । এটি হাড় মজবুত করে এবং হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে ।

পুদিনা পাতা: পুদিনা শরীরকে শীতল রাখে এবং পরিপাকতন্ত্রের কার্যকারিতায় সহায়তা করে । গ্রীষ্মকালে চাটনি, শরবত বা স্যালাড হিসেবে এটি খাওয়া বেশ উপকারী ।

ধনে পাতা: ধনে পাতা শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করতে (ডিটক্স) এবং কিডনির কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে ৷ পাশাপাশি এটি খাবারের স্বাদও বাড়িয়ে তোলে ।

তুলসি পাতা: তুলসিতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ভাইরাল গুণাগুণ রয়েছে । এটি সর্দি-কাশি থেকে সুরক্ষা দেয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ।

কারি পাতা: হজমশক্তি ও চুলের স্বাস্থ্যের জন্য কারি পাতা অত্যন্ত উপকারী । এছাড়া এটি শরীরের আয়রনের ঘাটতি পূরণেও সহায়তা করে ।

লাল শাক: লাল শাকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার ও খনিজ উপাদান থাকে । এটি শরীর ও হাড়কে শক্তিশালী করে তোলে ।

সজনে পাতা: সজনে পাতাকে 'সুপারফুড' হিসেবে গণ্য করা হয় । এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি', ক্যালসিয়াম ও আয়রন রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও হাড় মজবুত করতে সাহায্য করে ।

নিয়মিত এসব শাক ও পাতা খেলে কেবল স্বাস্থ্যের উন্নতিই হবে না, বরং দীর্ঘমেয়াদি শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকবে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12388681/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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