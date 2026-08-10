স্বাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যও বজায় রাখুন, তেল ছাড়াই তৈরি করুন এই সুস্বাদু ব্রেকফাস্ট

স্বাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যও বজায় রাখুন, তেল ছাড়াই তৈরি করুন এই সুস্বাদু ব্রেকফাস্ট
তেল ছাড়া সকালের খাবার এই সহজ রেসিপিগুলি আপনার জন্য চমৎকার একটি বিকল্প হতে পারে ।
Published : August 10, 2026 at 5:12 PM IST
সারাদিন আপনার শক্তির মাত্রা কেমন থাকবে, তা অনেকাংশেই নির্ভর করে সকালের ব্রেকফাস্টের উপর । একটি স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর ব্রেকফাস্ট শরীরকে কেবল প্রয়োজনীয় পুষ্টিই জোগায় না, বরং সারাদিন শক্তির জোগানও বজায় রাখে । অনেক সময় স্বাদের লোভে মানুষ তেলযুক্ত ব্রেকফাস্ট বেছে নেয় ৷ যদিও এগুলো খাওয়ার পর কয়েক মুহূর্তের জন্য ভালো লাগতে পারে, কিন্তু এর ফলে দিনের বাকি সময়টা আপনার শরীর ক্লান্ত বা নিস্তেজ মনে হতে পারে । তাছাড়া, অতিরিক্ত তেলযুক্ত খাবার খেলে ওজন বেড়ে যাওয়া, কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি এবং হজমজনিত সমস্যার ঝুঁকি তৈরি হয় ।
আপনি হয়তো জেনে অবাক হবেন, কোনও রকম তেল ব্যবহার না করেও সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট তৈরি করা সম্ভব । আপনি যদি সুস্থ থাকতে এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন গড়ে তুলতে চান, তবে আপনার খাদ্যতালিকায় তেলবিহীন ব্রেকফাস্টের সহজ রেসিপিগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
স্টিমড ভেজিটেবল ইডলি
স্টিমড ভেজিটেবল ইডলি আপনার জন্য একটি চমৎকার পছন্দ । এটি তৈরি করা সহজ এবং ব্রেকফাস্ট হিসেবে এটি বেশ হালকা ও সহজে হজমযোগ্য । চাল ও বিউলির ডালের মিশ্রণে কুচি করা গাজর, মটরশুঁটি বা পালং শাক যোগ করে আপনি এটিকে আরও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে পারেন । এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এটি তেল ছাড়াই তৈরি করা যায় । এছাড়া, ব্রেকফাস্ট হিসাবে এতে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটের একটি ভালো ভারসাম্যও বজায় থাকে ।
এক বাটি দই, ফল ও ড্রাই ফ্রুটস
এক বাটি দই, ফল এবং ড্রাই ফ্রুটস বা শুকনো ফল আপনার জন্য সকালের সবচেয়ে সহজ ও ব্রেকফাস্ট হতে পারে । এক বাটি দইয়ের সঙ্গে আপেল, কলা, পেঁপে ও বেদানা এবং সেই সঙ্গে কিছু কাঠবাদাম, আখরোট বা চিয়া সিড মিশিয়ে আপনি সহজেই এটি তৈরি করে নিতে পারেন । প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামে ভরপুর এই ব্রেকফাস্টটি কেবল হজমশক্তিই বাড়ায় না, বরং শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তিও জোগায় । সকালে সময়ের অভাবে তাড়াহুড়ো করা অফিসগামী বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি চমৎকার বিকল্প ।
ভাপে তৈরি মুগ ডালের ধোকলা: আপনি যদি উচ্চ-প্রোটিন ও কম-ক্যালোরিযুক্ত সকালের খাবারের খোঁজ করেন, তবে আপনার খাদ্যতালিকায় ভাপে তৈরি মুগ ডালের ঢোকলা রাখতে পারেন । এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে এবং তৈরি করাও অত্যন্ত সহজ । সারারাত ভিজিয়ে রাখা মুগ ডাল বেটে নিয়ে তাতে আদা, কাঁচা লঙ্কা ও মশলা মিশিয়ে নিন । এরপর মিশ্রণটি ভাপে রান্না করলেই তৈরি হয়ে যাবে সুস্বাদু ঢোকলা । আপনি যদি জিমে যান, তবে জেনে রাখা ভালো এই খাবারটি পেশির পুনরুদ্ধারেও (muscle recovery) সহায়তা করতে পারে ।
https://www.health.harvard.edu/blog/less-butter-more-plant-oils-longer-life-202504233096
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)