পেট হালকা, শরীর চনমনে, আজই রুটিনে যোগ করুন এই জাদুকরী অভ্যাস
Healthy Lifestyle: অনিয়মিত জীবনযাপন পরিপাকতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে পেটে ভারী ভাব অনুভূত হয় এবং ক্লান্তি দেখা দেয় ৷
Published : November 7, 2026 at 11:53 AM IST
বর্তমান সময়ের দ্রুতগতির ও অনিয়মিত জীবনযাত্রা আমাদের পরিপাকতন্ত্রের উপর সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । সুস্থ থাকার জন্য আমরা প্রায়শই খাদ্যাভ্যাস ও শরীরচর্চার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দিই ৷ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্যের বিষয়টি এড়িয়ে যাই । এরফলে কী হয় ? সারাদিন শরীরে এক ধরনের ভারী ভাব, গ্যাস এবং ক্রমাগত ক্লান্তি অনুভূত হতে থাকে ।
সত্যি বলতে, আমাদের পুরো শরীরের স্বাস্থ্য অনেকটাই নির্ভর করে পরিপাকতন্ত্রের অবস্থার উপর । পরিপাকতন্ত্র পরিষ্কার ও হালকা থাকলে কেবল যে শক্তির মাত্রা বা মেজাজ ভালো হয় তা-ই নয়, বরং ত্বকেও ফিরে আসে এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আভা । অন্যদিকে, পরিপাকতন্ত্রের সামান্য সমস্যাও আপনার পুরো দিনটিকে এলোমেলো করে দিতে পারে । পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে এবং ভিতর থেকে হালকা অনুভব করতে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে কিছু সাধারণ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু জরুরি অভ্যাস সম্পর্কে ।
আপনার দিনটি শুরু করুন ডিটক্স ওয়াটার দিয়ে:
দিনের শুরুতে খালি পেটে এক গ্লাস হালকা গরম জল অথবা লেবু জল পান করুন । এই সাধারণ অভ্যাসটি শরীর থেকে জমে থাকা বিষাক্ত উপাদান বের করে দিতে সাহায্য করে এবং ঝিমিয়ে পড়া পরিপাকতন্ত্রকে পুরোপুরি সক্রিয় করে তোলে ।
আঁশযুক্ত খাবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন
দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় ফ্রেস ফল, সবুজ শাকসবজি, ডাল এবং শস্যদানা (যেমন—লাল চাল, ওটস বা আটার রুটি) অন্তর্ভুক্ত করুন । এসব খাবারে প্রচুর পরিমাণে আঁশ বা ফাইবার থাকে, যা কেবল হজম প্রক্রিয়ার উন্নতিই ঘটায় না, বরং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যাকে একেবারে গোড়া থেকে দূর করে ।
খাওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময়সূচী মেনে চলুন
অনিয়মিত সময়ে খাওয়া-দাওয়া আপনার পরিপাকতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর । প্রতিদিন একই সময়ে খাবার খেলে শরীরের পরিপাকতন্ত্র একটি নির্দিষ্ট রুটিন তৈরি করে নিতে পারে, যা প্রাকৃতিকভাবেই গ্যাস ও অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা কমিয়ে আনে ।
ধীরে ধীরে খান এবং খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খান
দ্রুত খাবার গিলে ফেলার অভ্যাস ত্যাগ করুন । আপনি যত ধীরে এবং ভালোভাবে খাবার চিবিয়ে খাবেন, পাকস্থলীর পক্ষে তা হজম করা তত সহজ হবে ।
খাদ্যতালিকায় প্রোবায়োটিক রাখুন
আপনার অন্ত্রে 'উপকারী' ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়াতে দই, মাঠা (ঘোল) এবং গাঁজন প্রক্রিয়ায় তৈরি খাবার (যেমন- ফার্মেন্টেড খাবার) গ্রহণ করুন । এই প্রোবায়োটিকগুলি হজমশক্তিকে শক্তিশালী করে এবং দীর্ঘমেয়াদী অন্ত্রকে সুস্থ রাখে ।
পর্যাপ্ত জল পান করুন:
শরীরকে আর্দ্র রাখা অত্যন্ত জরুরি । সারাদিন পর্যাপ্ত জল পান করলে শরীরে জলশূন্যতা তৈরি হয় না এবং হজম প্রক্রিয়া অনেক বেশি সুষ্ঠু ও সহজ হয় ।
শারীরিকভাবে কিছুটা সক্রিয় থাকুন
অন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সারাদিন কিছুটা সক্রিয় থাকা প্রয়োজন । আপনার দৈনন্দিন রুটিনে হালকা ব্যায়াম, যোগব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস যুক্ত করুন ৷ এটি পরিপাকতন্ত্রকে আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে সাহায্য করে ।
মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন এবং পর্যাপ্ত ঘুমান
আপনি কি জানেন, অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং অপর্যাপ্ত ঘুম সরাসরি আপনার অন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে ? পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে প্রতিদিন রাতে 7-8 ঘণ্টা ভালো মানের ঘুম নিশ্চিত করুন এবং মনকে শান্ত রাখতে দৈনন্দিন রুটিনে মেডিটেশন বা ধ্যান অন্তর্ভুক্ত করুন ।
সব মিলিয়ে, অন্ত্রকে সুস্থ রাখা খুব জটিল কোনো বিষয় নয় । এর জন্য কেবল কিছু ভালো ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন । যখন পরিপাকতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করে, তখন আপনি স্বাভাবিকভাবেই সারাদিন হালকা, প্রাণবন্ত এবং সুখী অনুভব করবেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)