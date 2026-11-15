ভবিষ্যতের রোগব্যাধি থেকে শিশুকে বাঁচাতে বদলে ফেলুন দৈনন্দিন অভ্যাস
Childhood Obesity: শিশুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান স্থূলতা একটি গুরুতর সমস্যা ৷ ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের মতো বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে ।
Published : November 15, 2026 at 9:00 AM IST
বর্তমান বিশ্বে শৈশবের স্থূলতা একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । শিশুরা অল্প বয়সেই স্থূল হয়ে পড়ছে, যা পরবর্তী জীবনে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং জয়েন্টের সমস্যার মতো বিভিন্ন জটিল স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে ।
শিশুদের সুস্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাবা-মায়ের জন্য জরুরি হল তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা এবং জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা । শিশুদের স্থূলতা থেকে রক্ষা করতে সহায়ক প্রধান পদক্ষেপগুলি জেনে নেওয়া যাক ।
স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন
শিশুর শারীরিক বিকাশ নির্ভর করে সে কী খাচ্ছে ও পান করছে তার উপর । বর্তমানে জাঙ্ক ফুড, প্যাকেটজাত স্ন্যাকস, পানীয় এবং ময়দা দিয়ে তৈরি খাবার শিশুদের খাদ্যাভ্যাসের একটি বড় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে । এগুলিতে ক্যালোরির পরিমাণ অনেক বেশি থাকলেও পুষ্টিগুণ খুবই সামান্য । এর পরিবর্তে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার দিন ৷ যেমন- ফ্রেস ফল, সবুজ শাকসবজি, ডাল, শস্যদানা এবং দুধ ও দইয়ের মতো দুগ্ধজাত খাবার ।
স্ক্রিন টাইম সীমিত করুন
শিশুরা প্রায়শই টিভি, মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটায় । শারীরিক কার্যকলাপের অভাব শিশুদের স্থূলতার অন্যতম প্রধান কারণ । তাদের জন্য প্রতিদিন স্ক্রিন টাইম বা পর্দা দেখার সময়সীমা নির্ধারণ করে দিন এবং বাইরে খেলাধুলায় উৎসাহিত করুন । পার্কে খেলা, সাইকেল চালানো কিংবা ফুটবল বা ব্যাডমিন্টনের মতো খেলাধুলায় অংশ নিলে তাদের শারীরিক সক্রিয়তা বাড়বে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করবে ।
শরীরে জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করুন
শিশুরা সাধারণত মিষ্টি পানীয়, সোডা বা ঠান্ডা পানীয় বেশি পছন্দ করে । বাইরে থাকার সময় শিশু তৃষ্ণার্ত হলে অনেক অভিভাবকই হয়তো তাদের কোমল পানীয় বা মিষ্টি কোনও পানীয় দিয়ে থাকেন ৷ কিন্তু এগুলি শরীরে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং ওজন বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এর পরিবর্তে, তাদের প্রচুর পরিমাণে সাধারণ জল পানের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহিত করুন । ঠান্ডা পানীয়ের বিকল্প হিসাবে ডাবের জল, লেবুর শরবত বা মাঠা (ঘোল) দেওয়ার অভ্যাস করতে পারেন ।
পরিবারজুড়ে স্বাস্থ্যকর রুটিন মেনে চলুন
শিশুরা তাঁদের বাবা-মাকে দেখেই শেখে ৷ তাই নিজের জীবনেও একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা অনুসরণ করা জরুরি । পুষ্টিকর খাবার খান এবং নিয়মিত ব্যায়াম করুন; আপনাকে দেখে সন্তানও স্বাস্থ্যকর জীবনধারা অনুসরণে অনুপ্রাণিত হবে ।
পর্যাপ্ত ও ভালো মানের ঘুম নিশ্চিত করুন
পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবও ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে । ঘুমের ঘাটতি শরীরের হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে ৷ যা খিদে বাড়িয়ে দেয় এবং অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে পারে । সন্তানের বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি নির্দিষ্ট ঘুমের সময়সূচি তৈরি করুন । ঘুমানোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে থেকে তাদের সব ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ব্যবহার বন্ধ করতে বলুন এবং শোবার ঘরটিকে শান্ত ও আরামদায়ক করে তুলুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4408699/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)