ঠান্ডা আর দূষণের কারণে নাজেহাল ? অসুস্থ হওয়া এড়াতে চাইলে আজই খাবারের প্লেট বদলে ফেলুন

প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং সংক্রমণের কারণে, এই দিনগুলিতে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে ।

ঠান্ডা আর দূষণের মাঝে এই খাবার টিপস মেনে চলুন (Getty Image)
তাপমাত্রা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যগত চ্যালেঞ্জগুলি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায় এবং বেশিরভাগ জায়গায় বায়ু দূষণ এই পরিস্থিতিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে । শীতকাল সংক্রমণ, সর্দি, জ্বর, গলা ব্যথা এবং মরশুমি ফ্লুর ঝুঁকি নিয়ে আসে ।

এগুলির বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা হল আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা । এটি শরীরের অন্তর্নির্মিত ঢাল যা স্বাস্থ্য সমস্যার প্রথম প্রতিক্রিয়া জানায় । একটি শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য, আমাদের প্রথমে খাদ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, কারণ আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ভিত্তি পুষ্টির উপর নির্ভর করে ।

এটি অর্জনের জন্য, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা, ভিটামিন সি, ডি, জিঙ্ক এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মতো প্রচুর পরিমাণে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের সঙ্গে একত্রে থাকা অপরিহার্য । এটি কেবল শীতকালে শক্তির মাত্রা বজায় রাখে না বরং সংক্রমণ থেকেও রক্ষা করে ।

একটি সুষম খাদ্য এবং দৈনন্দিন রুটিন: আপনার খাদ্যতালিকায় মরশুমি ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন এবং প্রতিদিন 30 মিনিট ব্যায়াম করুন, তাহলে আপনি শীতকাল জুড়ে সুস্থ থাকবেন এবং সাধারণ সংক্রমণ এড়াতে পারবেন ।

শীতকালে শরীরকে শক্তি সরবরাহ করে এমন ভেষজ সম্পূরক, প্রাকৃতিক চর্বি এবং চর্বিহীন প্রোটিনের গুরুত্ব বোঝা গুরুত্বপূর্ণ । শীতকালে, শরীরের তাপমাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর চাপ বৃদ্ধি পায়, যার কারণে মানুষ সর্দি, কাশি এবং ফ্লুতে বেশি আক্রান্ত হয় । বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকৃতি এই ঋতুতে আমাদের সুস্থ রাখার জন্য প্রচুর খাবারের বিকল্প সরবরাহ করে ।

কী খাবেন এবং কী এড়িয়ে চলবেন ?

হজম ভালো করার জন্য কী এড়িয়ে চলবেন ?

আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্কস এবং স্যালাড অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ শরীরের তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় । এর ফলে হজমের সমস্যা হতে পারে ।

কী খাবেন ? গরম স্যুপ, সেদ্ধ বা হালকা ভাজা সবুজ শাকসবজি, ভেষজ চা, উষ্ণ জল এবং আদা মিশ্রিত জল সঠিক হজমে সহায়তা করে ।

যখন হালকা খিদে পায় কী এড়িয়ে চলবেন ?

শীতকালে মানুষ সামান্য ক্ষুধার্ত হলেই সিঙারা, পকোড়া এবং চিপস অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ার প্রবণতা দেখায় । এগুলিতে তেলের পরিমাণ বেশি থাকলে বদহজম এবং অ্যাসিডিটি হতে পারে । এর ফলে দ্রুত ওজন বৃদ্ধি পায় ।

কী খাবেন ? হালকা ভাজা বাদাম এবং বীজ স্ন্যাকস হিসেবে খাওয়া যেতে পারে ।

মিষ্টি খাবার কী এড়িয়ে চলবেন ? মিষ্টি, পেস্ট্রি এবং মিষ্টিযুক্ত পানীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে এবং প্রদাহ বাড়ায় । এটি ওজন বৃদ্ধি এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায় ।

কী খাবেন ? গুড়, খেজুর বা মধু সীমিত পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে ।

ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় কী এড়িয়ে চলবেন ? অতিরিক্ত কফি বা ঠান্ডা সোডা পান করলে পানিশূন্যতা এবং বদহজম হতে পারে । এটি ঘুমের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে ।

কী খাবেন ? শীতকালে আদা, তুলসী এবং উষ্ণ লেবুর জলযুক্ত ভেষজ চা সবচেয়ে ভালো ।

দুগ্ধজাত দ্রব্য কী এড়িয়ে চলবেন ? এই সময়ে দুধ, পনির এবং দই অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে সর্দি-কাশির সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে । যদিও দুগ্ধজাত দ্রব্য পুষ্টিকর, তবে ঠান্ডা লাগা সাইনাস এবং গলার সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে ।

কী খাবেন ? যদি আপনি ঘন ঘন শ্লেষ্মার সমস্যা অনুভব করেন, তাহলে বাদাম, সয়া বা ওটমিল দুধ খাওয়ার কথা বিবেচনা করুন । হলুদের সঙ্গে গরম দুগ্ধজাত দ্রব্য খাওয়া উপকারী ।

আমিষ খাবারে কী এড়িয়ে চলবেন ? শীতকালে অতিরিক্ত মাংস (বিশেষ করে লাল মাংস) বদহজম এবং কোলেস্টেরলের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ।

কী খাবেন ? মুরগি, মাছ, অথবা উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাবার (মসুর ডাল এবং বিন), হলুদ, গোলমরিচ এবং রসুনের মতো পাতলা প্রোটিন গ্রহণ উপকারী ।

এই খাবারগুলি আপনাকে ঠান্ডা এবং ফ্লু থেকে রক্ষা করবে ।

হলুদ, আদা এবং রসুন প্রাকৃতিকভাবে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল । এগুলি শরীরের ক্ষতিকারক জীবাণু এবং অভ্যন্তরীণ প্রদাহ এবং জ্বালা দূর করতে সাহায্য করে ।

গন্ধযুক্ত খাবার: প্রোবায়োটিক খাবারগুলি অন্ত্রের সুস্থতা বজায় রাখে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে । দিনের বেলায় গাঁজানো শাকসবজি খাওয়া উচিত ।

বাদাম, বীজ এবং ডাল: এগুলি প্রোটিন, জিঙ্ক, স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং অন্যান্য অনেক পুষ্টিতে সমৃদ্ধ । এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে ।

মরশুমি ফল: সাইট্রাস মরশুমি ফলে ভিটামিন সি থাকে, যা রক্তকণিকাকে শক্তিশালী করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে । কমলা, লেবু এবং অন্যান্য পাকা ফল সুপারিশ করা হয় ।

শীতকালে এই বিষয়গুলি মনে রাখবেন:

ফল এবং শাকসবজি: গাজর, বিট, গোটা শস্য এবং শুকনো ফল খান ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: আদা, হলুদ এবং মধু শীতকালে উপকারী ।

পর্যাপ্ত জল: ঔষধি চা, স্যুপ এবং হালকা গরম জল ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে সাহায্য করবে ।

ব্যায়াম: এটি শক্তি এবং হজম ক্ষমতা বজায় রাখে ।

শীতকালে খাদ্যাভ্যাস ওষুধের মতো:

পুষ্টিবিদরা ব্যাক্ষা করেন, শীতকালে শারীরিক পরিশ্রম কম হলে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে । দ্বিতীয়ত, ঠান্ডা ঋতুতে খিদে বেড়ে যায় এবং মানুষ যেকোনও কিছু, ভাজা খাওয়ার প্রবণতা দেখায় । এটি সরাসরি পেট এবং লিভারের উপর প্রভাব ফেলে ।

অতএব এই ঋতুতে সবুজ শাকসবজি, স্যালাড এবং জুস বেশি করে খাওয়া বাঞ্ছনীয়স । এই ঋতুতে খাদ্যাভ্যাস ওষুধের মতো কাজ করে । অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার পেটের সমস্যা প্রতিরোধ করে । শীতকালে উদ্ভিজ্জ স্মুদি বা স্যুপ পান করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । পেশী এবং হাড় শক্তিশালী রাখতে, আপনি ভাজা বীজের গুঁড়ো খেতে পারেন ।

এটি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ । পরিশোধিত ময়দা, চিনি, জাঙ্ক ফুড, ভাত এবং দই এড়িয়ে চলুন, কারণ এগুলি শরীরে প্রদাহ বাড়ায় । রাতে আদা বা হলুদের সঙ্গে গরুর দুধ পান করুন । এছাড়াও, স্বাস্থ্যকর বিপাক বজায় রাখার জন্য আপনি ভেষজ ক্বাথ পান করতে পারেন ৷ এটি আপনার পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে ।

খাদ্যাভ্যাসের উপর ভিত্তি করে প্রতিদিনের রুটিন:

দিন শুরু করুন হালকা গরম জল এবং ভিটামিন সি যুক্ত ফল দিয়ে ।

দুপুরের খাবার: প্রচুর প্রোটিন, যেমন ডিম, পনির, দই, স্প্রাউট ইত্যাদি ।

উষ্ণতা এবং শক্তির জন্য: তিল, গুড়, আখরোট এবং বাদাম ত্বক এবং জয়েন্টের জন্য উপকারী ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য: ভেষজ এবং মশলা। সন্ধ্যায়, হলুদ দুধ এবং আদা-তুলসী চা সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা কর ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

সম্পাদকের পছন্দ

