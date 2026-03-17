সূর্যের আলো ছাড়াও এই জিনিসের মাধ্যমে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পূরণ করতে পারেন, জানুন কী কী ?

সূর্যের আলো ছাড়াও এই জিনিসের মাধ্যমে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পূরণ করতে পারেন, জানুন কী কী ?
Published : March 17, 2026 at 5:10 PM IST
আমাদের শরীরের জন্য ভিটামিন ডি অপরিহার্য । এর সর্বোত্তম উৎস হল সূর্যের আলো ৷ তাই এটি "সানশাইন ভিটামিন" বা "সূর্যের ভিটামিন" হিসেবেও পরিচিত । ভিটামিন ডি আমাদের হাড় ও দাঁত সুস্থ রাখে । এই ভিটামিনের অভাবে শরীরে নানাবিধ শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে । পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভিটামিন ডি-এর অভাবে ভুগছে। শরীরে ভিটামিন ডি-এর মাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সকালের সূর্যের আলো সবচেয়ে কার্যকর উৎস হিসাবে কাজ করে । এছাড়া, আপনার খাদ্যাভ্যাসে কিছু খাবার অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমেও আপনি ভিটামিন ডি গ্রহণ করতে পারেন:
মাশরুম: ভিটামিন ডি-এর সন্ধানে থাকা নিরামিষভোজীদের জন্য খাদ্যে মাশরুম অন্তর্ভুক্ত করা একটি চমৎকার বিকল্প । এতে ভিটামিন ডি2 থাকে, যা শরীরের ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে । যেহেতু মাশরুম প্রায়শই সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আসে, তাই এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি বিদ্যমান থাকে । তবে, মাশরুমের বিভিন্ন প্রজাতিতে ভিটামিন ডি-এর মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে ৷ উদাহরণস্বরূপ, বুনো মাশরুমগুলিতে ভিটামিন ডি-এর ঘনত্ব সাধারণত বেশি থাকে । আপনার খাদ্যে মাশরুম অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বে তা সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে নেওয়া বাঞ্ছনীয় ।
ডিমের কুসুম: ডিমের কুসুম ভিটামিন ডি-এর একটি সমৃদ্ধ উৎস । আপনার দৈনন্দিন খাদ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত করা শরীরের ভিটামিন ডি-এর যেকোনও ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে। সম্পূর্ণ ডিমের তুলনায় এর কুসুমে ভিটামিন ডি-এর ঘনত্ব অনেক বেশি থাকে । যেসব মুরগি মুক্ত পরিবেশে বা চারণভূমিতে ঘুরে বেড়ায় (free-range), তাদের ডিমে সাধারণত ভিটামিন ডি-এর মাত্রা বেশি থাকে । বিশেষজ্ঞদের মতে, মুরগি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে যত বেশি সময় কাটায়, তাদের ডিমে ভিটামিন ডি-এর পরিমাণও তত বেশি হয় ।
চর্বিযুক্ত মাছ: চর্বিযুক্ত মাছ এবং সামুদ্রিক খাবার ভিটামিন ‘ডি’-এর সমৃদ্ধ উৎস । 100 গ্রাম স্যামন মাছ গ্রহণ করলে আপনার দৈনিক ভিটামিন 'ডি'-এর চাহিদার প্রায় 50 শতাংশ পূরণ হয় । ভিটামিন 'ডি'-এর ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে আপনি আপনার খাদ্যতালিকায় স্যামন, ম্যাকেরেল, টুনা, চিংড়ি, ঝিনুক এবং অ্যাঙ্কোভি মাছ অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করুন: আপনার খাদ্যাভ্যাসে ভিটামিন ও খনিজ উপাদানে ভরপুর খাবার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত । আপনার দৈনন্দিন আহারে ভিটামিন 'ডি'-সমৃদ্ধ ফলমূল ও শাকসবজি রাখুন ৷ কারণ এগুলি আপনার শরীরে ভিটামিন 'ডি'-এর ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে । যেহেতু সব খাবারে প্রাকৃতিকভাবে এই 'সানশাইন ভিটামিন' (সূর্যের ভিটামিন) থাকে না, তাই আপনার খাদ্যতালিকায় ভিটামিন 'ডি' দিয়ে পুষ্টিসমৃদ্ধ করা হয়েছে ৷ এমন খাবার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন । গরুর দুধ, সয়া দুধ, আমন্ড মিল্ক (কাঠবাদামের দুধ), কমলালেবুর রস, দই, সিরিয়াল এবং টোফু হল এই পুষ্টি উপাদানের চমৎকার উৎস । যেকোনও খাদ্যপণ্য কেনার আগে সর্বদা সেটির উপাদানের তালিকা (ingredients list) যাচাই করে নিন ।
ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট: এছাড়াও, আপনার ভিটামিন ডি-এর চাহিদা পূরণের জন্য আপনি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে পারেন । ভিটামিন ডি-এর তীব্র ঘাটতি দেখা দিলে, চিকিৎসকরা প্রায়শই ক্যাপসুল বা সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন । সাধারণত সপ্তাহে এক থেকে তিনবার এগুলি খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । যদিও ভিটামিন ডি ক্যাপসুল এবং সাপ্লিমেন্ট বাজারে সহজলভ্য, তবুও এগুলো কেবল চিকিৎসকের পরামর্শক্রমেই গ্রহণ করা উচিত । মনে রাখা প্রয়োজন, সাপ্লিমেন্ট অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় কম মাত্রায় নেওয়া উভয়ই আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।
আপনার ভিটামিন ডি-এর মাত্রা বৃদ্ধির জন্য আপনি একটি 'ইউভি ল্যাম্প' (UV lamp)-ও ব্যবহার করতে পারেন । প্রাকৃতিক সূর্যালোক থেকে প্রাপ্ত ইউভি রশ্মি আপনার ত্বকের ওপর যেভাবে কাজ করে, এই ল্যাম্পটিও ঠিক একইভাবে কাজ করে । যেসব ব্যক্তি তাদের অধিকাংশ সময় ঘরের ভিতরে কাটান অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান না, তাদের জন্য এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে উপকারী । এটি ব্যবহারের পূর্বে এর সঙ্গে প্রদত্ত সমস্ত নির্দেশাবলি ও নির্দেশিকাগুলি ভালোভাবে পড়ে এবং বুঝে নিয়েছেন তা নিশ্চিত করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)