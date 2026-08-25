ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ করতে চান ? আজই দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এই 'সুপারফুড' রাখুন

ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ করতে চান ? আজই দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এই 'সুপারফুড' রাখুন
ক্যানসার ও ডায়াবেটিসের মতো গুরুতর রোগ যা বর্তমানের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কারণে ক্রমশ বাড়ছে ৷ এড়াতে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি ।
Published : August 25, 2026 at 3:03 PM IST
আধুনিক জীবনের দ্রুত গতি, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, জাঙ্ক ফুড খাওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, দূষণ এবং মানসিক চাপ এসবই সম্মিলিতভাবে আমাদের শরীরকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে । এর ফলে ক্যানসার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো সমস্যার ঝুঁকি দ্রুত বাড়ছে ।
আমরা কি কেবল ওষুধের ওপরই নির্ভর করব ? অবশ্যই না । বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে সামান্য পরিবর্তন এনে এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের মাধ্যমে আমরা অনেকাংশেই এসব রোগ প্রতিরোধ করতে পারি । এর জন্য খাদ্যতালিকায় ‘সুপারফুড’ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন । সুপারফুড হল এমন সব খাবার যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণে ভরপুর ।
হলুদ: হলুদ কেবল একটি মশলা নয় । এতে 'কারকিউমিন' নামক একটি উপাদান রয়েছে, যা প্রদাহ-প্রতিরোধী ও ক্যানসার-প্রতিরোধী গুণাবলীতে সমৃদ্ধ । এটি শরীরের প্রদাহ কমায় এবং কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে । আপনি সহজেই সবজির তরকারিতে বা 'হলুদ-মিশ্রিত দুধ' হিসাবে এটি গ্রহণ করতে পারেন ।
সবুজ শাকসবজি: পালং শাক, মেথি শাক, সর্ষে শাক এবং বাথুয়া শাকের মতো সবুজ শাকসবজি হল ফাইবার, আয়রন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের চমৎকার উৎস। এগুলো শরীরকে ভিতর থেকে বিষমুক্ত (ডিটক্স) করতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে ।
আমলকি: স্বাস্থ্যের জন্য আমলকি এক আশীর্বাদস্বরূপ । ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ এই ফলটি শরীরের ক্ষতিকর 'ফ্রি র্যাডিকেল'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে । নিয়মিত আমলকি খেলে তা কেবল ক্যানসারের ঝুঁকিই কমায় না, বরং অকালে বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া রোধেও সহায়তা করে ।
রসুন: রসুনে 'অ্যালিসিন' (allicin) নামক একটি উপাদান থাকে । এই বিশেষ উপাদানটি ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং এমনকি ক্যান্সার কোষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অত্যন্ত কার্যকর । এছাড়া, রসুন হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে ।
টমেটো: টমেটোতে 'লাইকোপিন' নামক অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে । প্রোস্টেট, ফুসফুস এবং স্তন ক্যানসারের মতো গুরুতর রোগের ঝুঁকি কমাতে এই অ্যান্টি-অক্সিডেন্টটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
গ্রিন টি: আপনি যদি চা পান করতে পছন্দ করেন, তবে গ্রিন টি-কে আপনার দৈনন্দিন রুটিনের অংশ করে নিন । এতে থাকা 'ক্যাটেচিন' শরীরের প্রদাহ কমাতে এবং ক্ষতিকর টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ শরীর থেকে বের করে দিতে সাহায্য করে ।
বাদাম ও বীজজাতীয় খাবার: আখরোট ও কাঠবাদামের মতো বাদাম এবং তিসি (flaxseeds) ও চিয়া সিডের (chia seeds) মতো বীজ ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ । খাদ্যতালিকায় এগুলি অন্তর্ভুক্ত করলে শরীরের প্রদাহ কমে এবং হৃদরোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি হ্রাস পায় ।
ডাল ও শিমজাতীয় খাবার: রাজমা, ছোলা, মুগ ডাল এবং মুসুর ডালের মতো ডাল ও শিমজাতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ফাইবার থাকে । এগুলি কেবল হজমশক্তিই উন্নত করে না, বরং রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে ।
দই: দইয়ে থাকা 'উপকারী ব্যাকটেরিয়া' বা প্রোবায়োটিক অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে । সুস্থ অন্ত্র রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে, ফলে শরীর কার্যকরভাবে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হয় ।
গোটাশস্য (Whole Grains): ওটস, লাল চাল (brown rice), জোয়ার এবং বাজরার মতো শস্যদানা আপনার খাদ্যতালিকায় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন । এগুলিতে প্রচুর ফাইবার থাকে, যা স্থূলতা, হৃদরোগ এবং ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে অত্যন্ত কার্যকর ।
শুধুমাত্র ওষুধের ওপর নির্ভর না করে আপনার খাদ্যভ্যাসকেই রক্ষাকবচ হিসেবে গড়ে তুলুন । জীবনযাত্রার মান উন্নত করুন এবং আজ থেকেই এই এই চমৎকার সুপারফুডকে আপনার দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের অংশ করে নিন ।
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/how-to-eat-a-balanced-diet/eating-a-balanced-diet/
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(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)